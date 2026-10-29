新店裕隆城「青春漢堡」登場！ 老宅復古空間大啖多蜜牛肉堡
【圖／文：田欣雲】
走進位於新店裕隆城2樓的「青春漢堡」，映入眼簾的木質調配色與復古老屋物件，打造出宛如置身老宅般的寫意氛圍。品牌承襲台中「田樂」超過30年的日系漢堡研發功底，所謂「青春（日語Aoharu）」對團隊而言不是年齡，而是一份對料理始終如一的熱忱與初心。在這裡，日本洋食文化被重新轉化為兼具懷舊質感與現代感的「大人味洋食」。
招牌「經典多明格拉斯牛肉堡」，將傳統搭配米飯享用的日式漢堡排融入自家烘焙麵包中，肉排飽滿多汁，淋上耗時慢火熬煮、融合大量蔬菜與高湯精華的多明格拉斯醬（即多蜜醬Demiglas Sauce），醇厚濃郁的風味象徵著時光的淬鍊。喜愛吃炸物又怕油膩口感的饕客，則不能錯過融合九州鄉土風味的「龍田揚風炸雞」，料理以宮崎巷弄美食南蠻雞為靈感，將日式唐揚雞改良為帶有醬油風味的「龍田揚」炸雞，酥脆外皮炸好後再淋上甘醋醬，入口鹹甜滋味中帶點微酸，內裡肉質Q彈軟嫩，搭配起來開胃且不膩口，完美契合裕隆城平日優雅樂齡族與假日家庭客的味蕾。
DATA｜YES!LIFE裕隆城
地址：新北市新店區中興路三段70號
電話：02-2910-0667
時間：週日～週四11:00~21:30，週五、週六11:00~22:00
DATA｜青春漢堡
位置：新店裕隆城2F
電話：02-8914-6993
FB：www.facebook.com/aoharuburger.tw
消費：經典多明格拉斯牛肉堡350元，龍田揚風炸雞290元，每人低消一份餐點或飲品，店內酌收10%服務費。
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