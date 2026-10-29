快訊

台股收盤下跌667點失守季線 台積電收低10元

泰勒絲下令燒毀9.6億婚禮裝飾！怕遭偷走轉賣 堅持「不留任何痕跡」

川普救不了選情！共和黨候選人紛紛與他保持距離

新店裕隆城「青春漢堡」登場！　老宅復古空間大啖多蜜牛肉堡

聯合新聞網／ 行遍天下
▲青春漢堡裕隆城店為該品牌首度進駐大型商場。
▲青春漢堡裕隆城店為該品牌首度進駐大型商場。

【圖／文：田欣雲】

走進位於新店裕隆城2樓的「青春漢堡」，映入眼簾的木質調配色與復古老屋物件，打造出宛如置身老宅般的寫意氛圍。品牌承襲台中「田樂」超過30年的日系漢堡研發功底，所謂「青春（日語Aoharu）」對團隊而言不是年齡，而是一份對料理始終如一的熱忱與初心。在這裡，日本洋食文化被重新轉化為兼具懷舊質感與現代感的「大人味洋食」。

▲青春漢堡承襲「田樂」在日系漢堡領域30多年經驗。
▲青春漢堡承襲「田樂」在日系漢堡領域30多年經驗。

招牌「經典多明格拉斯牛肉堡」，將傳統搭配米飯享用的日式漢堡排融入自家烘焙麵包中，肉排飽滿多汁，淋上耗時慢火熬煮、融合大量蔬菜與高湯精華的多明格拉斯醬（即多蜜醬Demiglas Sauce），醇厚濃郁的風味象徵著時光的淬鍊。喜愛吃炸物又怕油膩口感的饕客，則不能錯過融合九州鄉土風味的「龍田揚風炸雞」，料理以宮崎巷弄美食南蠻雞為靈感，將日式唐揚雞改良為帶有醬油風味的「龍田揚」炸雞，酥脆外皮炸好後再淋上甘醋醬，入口鹹甜滋味中帶點微酸，內裡肉質Q彈軟嫩，搭配起來開胃且不膩口，完美契合裕隆城平日優雅樂齡族與假日家庭客的味蕾。

▲經典多明格拉斯牛肉堡是店內招牌商品。
▲經典多明格拉斯牛肉堡是店內招牌商品。

▲龍田揚風炸雞吃起來香酥美味。
▲龍田揚風炸雞吃起來香酥美味。

DATA｜YES!LIFE裕隆城

地址：新北市新店區中興路三段70號　

網址：www.facebook.com/yuloncity

電話：02-2910-0667　

時間：週日～週四11:00~21:30，週五、週六11:00~22:00

DATA｜青春漢堡　

位置：新店裕隆城2F　

電話：02-8914-6993

FB：www.facebook.com/aoharuburger.tw

消費：經典多明格拉斯牛肉堡350元，龍田揚風炸雞290元，每人低消一份餐點或飲品，店內酌收10%服務費。

漢堡 裕隆城 炸雞

行遍天下

追蹤

相關新聞

彰化粉紅花瀑隧道！二林美人樹盛開　百米步道美如畫

美人樹不用仰頭看，在彰化二林就能近距離欣賞！香田國小對面的儒林路旁，種植著樹齡超過20年的美人樹，部分花枝低垂至接近人身高度，盛開時粉紅花朵層層交疊，宛如天然花瀑。約100公尺的步道雖然不長，卻有濃厚的秋日浪漫氛圍，是彰化季節限定的賞花亮點。

新店裕隆城「青春漢堡」登場！　老宅復古空間大啖多蜜牛肉堡

走進位於新店裕隆城2樓的「青春漢堡」，映入眼簾的木質調配色與復古老屋物件，打造出宛如置身老宅般的寫意氛圍。品牌承襲台中「田樂」超過30年的日系漢堡研發功底，所謂「青春（日語Aoharu）」對團隊而言不是年齡，而是一份對料理始終如一的熱忱與初心。

慢遊嘉義「雲海季」11／2登場 旅遊集章抽好禮

【旅奇傳媒/編輯部報導】秋冬是走訪嘉義山區、欣賞雲海與山林景致的好時節，嘉義縣文化觀光局「慢遊嘉義」官方 LINE 11/02-12/30推出全新旅遊主題「雲海季」，完成指定集章任務，即有機會抽中 Nintendo Switch 2主機、「皮克敏」官方授權周邊及「來嘉慢遊」收藏卡盒玩等好禮。 本次「雲海季」延續「慢遊嘉義」推廣深度旅遊的理念，透過數位集章機制，鼓勵旅客依照自身時間與旅遊需求安排路線，串聯嘉義縣多處山林步道、觀景臺、特色部落及山城商圈，從單一區域的輕旅行，到跨區域的深度探索，活動採三階段任務設計，可依照旅遊規劃自由選擇參與程度。 三階段集章 任務１「慢遊賞」：只要在A區完成1處景點集章，即可獲得「來嘉慢遊電子旅遊章」，並加抽「來嘉慢遊」收藏卡盒玩，限量300份。 任務２「探索賞」：須於A、B兩區各完成1處景點集章，即可參加「皮克敏」官方授權周邊抽獎，限量200份。 任務３「達人賞」：則須於A、B、C三區各完成1處景點集章，即可參加 Nintendo Switch 2主機（限量1台）或「來嘉慢遊」收藏卡盒玩全套（限量50套）抽獎。 「雲海季」景點分為A、B、C三區 【A區】

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。