新店裕隆城「青春漢堡」登場！　老宅復古空間大啖多蜜牛肉堡

【旅奇傳媒/編輯部報導】秋冬是走訪嘉義山區、欣賞雲海與山林景致的好時節，嘉義縣文化觀光局「慢遊嘉義」官方 LINE 11/02-12/30推出全新旅遊主題「雲海季」，完成指定集章任務，即有機會抽中 Nintendo Switch 2主機、「皮克敏」官方授權周邊及「來嘉慢遊」收藏卡盒玩等好禮。 本次「雲海季」延續「慢遊嘉義」推廣深度旅遊的理念，透過數位集章機制，鼓勵旅客依照自身時間與旅遊需求安排路線，串聯嘉義縣多處山林步道、觀景臺、特色部落及山城商圈，從單一區域的輕旅行，到跨區域的深度探索，活動採三階段任務設計，可依照旅遊規劃自由選擇參與程度。 三階段集章 任務１「慢遊賞」：只要在A區完成1處景點集章，即可獲得「來嘉慢遊電子旅遊章」，並加抽「來嘉慢遊」收藏卡盒玩，限量300份。 任務２「探索賞」：須於A、B兩區各完成1處景點集章，即可參加「皮克敏」官方授權周邊抽獎，限量200份。 任務３「達人賞」：則須於A、B、C三區各完成1處景點集章，即可參加 Nintendo Switch 2主機（限量1台）或「來嘉慢遊」收藏卡盒玩全套（限量50套）抽獎。 「雲海季」景點分為A、B、C三區 【A區】

2026-10-29 08:00