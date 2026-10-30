近期超夯打卡點！台北巷弄藏花瀑　古亭九重葛染上粉白色





誰能想到，台北市區一條平凡的住宅巷弄，竟藏著如此浪漫的秋日風景！位於大安區古亭、師大一帶的浦城街4巷，近期迎來九重葛盛開景象，大片粉白漸層與鮮豔桃紅色花叢沿著老宅圍牆、鐵皮屋頂向外延伸，形成充滿層次感的雙色花瀑。從巷口緩緩走近，便能看見繁密的花朵與枝葉交錯，將原本低調的街角妝點得格外繽紛。不同於大片花田的開闊景觀，這裡的美來自花朵與城市日常的自然融合，老宅外牆、狹窄街道與盛放花叢相互映襯，彷彿一幅帶著復古氣息的生活風景。隨著賞花照片在社群平台分享，也讓這處藏身古亭的街角花景，成為近期受到關注的城市賞花地點。





▲圖片來源：蔡麗媛攝影





同一株九重葛開出雙色！粉白漸層與桃紅花牆交織

浦城街4巷九重葛最特別的地方，在於同一株植栽上可見粉白漸層與鮮豔桃紅兩種色彩，讓花景呈現出豐富而鮮明的視覺變化。大片粉白色苞片聚集於枝頭，遠遠望去宛如覆上一層輕柔花雪；另一側的桃紅色花叢則顯得明亮熱情，在陽光映照下形成鮮明對比。花枝順著屋頂與圍牆向外生長，層層堆疊的色彩讓整片花牆更顯立體。九重葛真正細小的花朵藏在色彩鮮明的苞片之間，也為近距離欣賞增添不少細節。現場主要有兩處值得留意的九重葛花牆，分布在浦城街4巷25號對面及斜前方一帶，從不同方向取景，可以捕捉粉白花瀑的柔和氣息，也能拍下桃紅花叢與老台北街景相互交織的獨特畫面。





▲圖片來源：蔡麗媛攝影





老台北街景遇上浪漫花瀑！早晨與午後光影最迷人

想拍出浦城街九重葛最動人的模樣，除了花朵本身，光線與巷弄背景也是不可忽略的元素。這裡沒有刻意打造的觀光造景，而是保留住宅區原有的建築輪廓與生活氛圍，當繁盛花叢從圍牆上方自然垂落，搭配略帶歲月痕跡的老宅外觀，便形成具有故事感的城市花景。喜歡清新柔和色調的民眾，可以選擇早晨約8時30分前後前往，利用較為溫和的光線捕捉粉白色花瓣的層次；若想呈現更鮮明的色彩，也可留意晴天下午3至4時的斜射陽光，讓桃紅與粉白花叢在光影之間更加突出。拍攝時不妨以花牆為主體，適度帶入巷弄、屋簷與天空，讓照片保留台北老城區特有的日常氣息，也能拍出不同於一般花海景點的浪漫氛圍。





▲圖片來源：蔡麗媛攝影





捷運古亭站步行約5分鐘！賞花別忘尊重住宅環境

這處九重葛花景鄰近捷運古亭站，交通相當便利。民眾可搭乘捷運松山新店線或中和新蘆線至古亭站，從3號出口步行，經羅斯福路二段117巷前往，約5分鐘即可抵達浦城街4巷一帶。由於花牆位於一般住宅區，並非正式規劃的觀光景點，周邊道路狹窄，也有居民及汽機車日常進出，賞花時應盡量放低音量，避免占用車道、阻擋住戶出入口或擅自進入私人空間。拍攝花朵時，也請勿攀折枝葉或觸碰私人建物，共同維護街區環境。2026年10月正值這處九重葛受到關注的花期，實際花況仍會隨天氣與時間變化，想收藏季節限定美景的民眾，不妨把握花況亮眼的時候，安排一趟輕鬆的古亭巷弄賞花散步。





▲圖片來源：蔡麗媛攝影





【浦城街九重葛盛開】

景點位置：台北市大安區浦城街4巷（捷運古亭站步行即可抵達）





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





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