週末遛娃不踩雷！精選雙北室內外好去處 帶孩子放電最適合

【FunTime小編群】還在苦惱放假該帶孩子去哪放風嗎？可別以為在台北就只能逛街～其實也有許多適合全家大小放鬆的好去處喔！今天就來推薦幾個台北的親子景點給大家，從博物館、動物園到遊樂園通通都有！

臺灣博物館鐵道部園區 。

北美館兒藝中心

北美館兒藝中心 。

北美館一直是個佛心的藝術機構，整個美術館只要30元門票就夠你耗一整天了，而且地下一樓還有專屬兒童的藝術教育中心，爸爸媽媽可以帶小孩來這裡盡情揮灑創意。藝術教育中心活動非常多元、展區也很豐富，不僅有創作課程、互動式裝置藝術，也會固定更新主題，讓孩子在玩樂時也能學習藝術。

開放時間：09:30-17:30（週六延長至20:30，週一公休）

交通方式：於捷運「圓山站」，步行10分鐘抵達

門票：30元；優待票15元，6歲以下免費入場

台北市立動物園

台北市立動物園 。

動物園絕對是值得一訪再訪的地方！園區有超過四百種動物，展區也相當多元化，除了分為室內與室外展區還設有教育中心，是個寓教於樂的好去處！逛完還可以順便去搭貓空纜車，要注意的是2024/4/1起全票將調漲為100元，學生優待票是50元喔！

開放時間：園區步道09:00-17:00；動物展示09:00-16:30（休館時間洽詢官網）

交通方式：捷運「動物園站」1號出口，步行1分鐘抵達

門票：100元；優待票50元

國立台灣科學教育館

國立台灣科學教育館 。

國立台灣科學教育館除了常設展以外也常常不定時推出主題特展，尤其在小朋友對世界充滿好奇最喜歡問「為什麼」的時期，能夠在這帶領他們進入科學的奧妙世界！在這待上一天絕對不是問題～還可以順便去隔壁天文館逛逛喔！

交通方式： 於捷運「劍潭站」轉乘41、紅30公車至「國立科教館站」下車

門票： 全票120元；優待票90元

開放時間：

台北市兒童新樂園

台北市兒童新樂園 。

台北市兒童新樂園除了票價便宜外，大部分的設施都很適合親子大小一起同樂，絕對是個大人小孩都能玩得開心的好去處！另外這裡有許多角落也很適合拍照，若是玩一整天，晚上時的樂園也相當漂亮唷。

交通方式：於捷運「劍潭站」轉乘41、紅30、兒樂2號線公車至「兒童新樂園站」下車

門票：全票30元；優待票15元，每項設施另收費20～50元

開放時間：

自來水博物館水園區

自來水博物館水園區 。

炎炎夏日不想跑到遙遠的海邊但又不知道帶小孩去哪裡玩水嗎？那來看看台北市內的自來水博物館水園區吧！自來水博物館可不單單只是一個靜態博物館喔～這邊一到夏季就會有期間限定的戶外戲水區，溜滑梯滑水道、香菇噴水瀑布等等都有，雖然不大但是對於小朋友來說已經足夠玩上一整天囉～不玩水的大人們也可以到博物館的古蹟區域拍拍照，建築是採巴洛克式風格建造，充滿了異國風情，而且還是許多新人拍婚紗的首選場地呢！

開放時間：09:00-17:00；7、8月09:00-18:00（週一公休）

交通方式：捷運「公館站」4號出口，步行5分鐘

門票：50元（7、8月80元）；優待票25元（7、8月40元）

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