與白晝之夜一路吃到凌晨2點！有趣市集「萬聖節市集」登場　爽吃60家限定美食與特調

配合2026台北白晝之夜登場，台北圓山花博又有夜間美食新去處！有趣市集推出「有趣萬聖節｜搗蛋馬戲團」，10月31日至11月1日進駐花海廣場，結合萬聖節搞怪元素與夜間市集氛圍，集結超過60家特色品牌。為響應白晝之夜活動，10月31日更首度延長營業至隔日凌晨2點，讓民眾參與夜間藝術活動之餘，也能一路逛市集、品嘗限定餐點。

白晝之夜限定美食！5款餐點、特調別錯過

這次市集特別推出多款白晝之夜限定品項，從熱狗堡、甜點到創意調酒，為深夜行程增添美食亮點。「怎麼可以吃狗狗」推出白晝限定熱狗堡，「Lab.Naughty」則以莓果與乳酪風味打造莓惑乳酪可麗露；喜歡特色飲品的民眾，可到「MUUDY茶飲調酒專賣」品嘗白晝紫夜的浪漫，或前往「山海酒飲 Mouncean」體驗茶酒特調今夜不打烊，另有「LOVERO＊趴利趴利」推出黑醋栗紅玉葡萄酒特調。

圖／有趣市集提供

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搗蛋馬戲團登場！墨魚海鮮熱狗堡、木乃伊咖哩麵包吸睛

除了白晝之夜限定餐飲，萬聖節主題美食同樣值得一逛。「The Oasis綠洲」推出墨魚醬汁海鮮熱狗堡，以深色醬汁呼應節慶氣氛；「我和一心日本咖哩麵包」帶來木乃伊造型咖哩麵包，「帰系列」則準備造型特殊的眼球黑輪。「Mountain 13 Coffee Roasters」推出惡魔之眼氣泡飲，「UNO Taipei」也將以萬聖節概念調酒及小食加入這場深夜派對，讓逛市集不只是購物，也能一次收集節慶限定美食。

圖／有趣市集提供

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有趣市集活動時間、地點一次看

「有趣萬聖節｜搗蛋馬戲團」將於10月31日下午2點至11月1日凌晨2點舉行，11月1日則為下午2點至晚上8點，地點位於台北圓山花博花海廣場，地址為台北市中山區玉門街1號，市集免費入場，現場全面使用LINE Pay交易。民眾可將花博市集、舊兒童樂園白晝市集及晴光街區既有店家排入行程，配合白晝之夜一路從白天玩到深夜。

圖／有趣市集提供

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