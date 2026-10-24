快訊

「我好內疚、很難過」清潔隊長邀蔣萬安清路樹遭出征 心痛留言曝光

台股真的不會跌回3萬點？AI行情太狂引擔憂 0050也被點名

嗆川普「帶著夢想進入墳墓」 伊朗：美軍任何情況下都禁入波斯灣

「牛舌佑介」進駐台北永康商圈！中山新店同步規劃，仙台牛舌定食再添新選擇

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／牛舌佑介提供
圖／牛舌佑介提供

喜歡日式燒肉與牛舌料理的民眾，又有新店可以期待！乾杯餐飲集團旗下牛舌品牌「牛舌佑介」持續拓展台北市場，除了規劃進駐大安區永康商圈，也同步布局中山商圈，讓喜愛日本牛舌定食的消費者有更多用餐選擇。依品牌徵才資訊，台北新據點預計於2026年第4季展開試營運相關規劃，實際開幕日期仍以業者後續公告為準。

主打仙台牛舌定食！鎖定日式經典吃法

牛舌佑介以日本仙台牛舌定食文化為品牌核心，主打讓消費者以相對輕鬆的方式接觸日本經典牛舌料理。相較於以燒肉為主的用餐模式，定食形式更適合日常用餐，無論是午餐、晚餐或與朋友相約，都能成為日式餐飲的新選擇。

圖／牛舌佑介提供
圖／牛舌佑介提供

牛舌料理的特色在於食材切法、火候及口感的掌握，透過適當燒烤呈現肉香與嚼勁，再搭配定食餐點，構成具有日本地方飲食特色的用餐體驗。對於喜愛日式料理、想嘗試不同肉類部位的消費者而言，牛舌專門品牌也提供了不同於一般燒肉店的選擇。

圖／牛舌佑介提供
圖／牛舌佑介提供

永康街、中山商圈接力布局！台北美食版圖再擴大

此次台北展店規劃涵蓋大安區永康街及中山區南京西路一帶，另有信義區松山路的相關徵才布局。永康商圈向來有不少特色餐廳、咖啡店與異國料理，適合安排街區散步及美食行程；中山商圈則串聯商店、百貨與文創空間，具備吸引上班族、逛街客及觀光旅客的條件。

圖／牛舌佑介提供
圖／牛舌佑介提供

牛舌佑介若陸續完成新據點開幕，將讓台北消費者在不同生活圈都能接觸仙台牛舌定食。對乾杯集團而言，持續發展不同餐飲品牌，也能讓旗下餐飲版圖不只集中於燒肉市場，進一步拓展日式定食客群。

牛舌佑介新店資訊

永康店：台北市大安區永康街，實際門牌及正式營業日期以業者公告為準。

中山店：規劃進駐台北中山商圈，開幕時間及詳細地址待官方公布。

開幕進度：品牌徵才資訊顯示，台北新據點預計於2026年第4季進行試營運規劃。

有意前往嚐鮮的民眾，可持續留意牛舌佑介及乾杯集團官方公告，確認各門市的正式開幕時間、菜單與營業資訊，再安排台北日式美食行程。

圖／牛舌佑介提供
圖／牛舌佑介提供

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

永康商圈 燒肉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

「牛舌佑介」進駐台北永康商圈！中山新店同步規劃，仙台牛舌定食再添新選擇

牛舌佑介拓展台北市場，規劃進駐永康與中山商圈，台北新據點預計2026年第4季展開試營運規劃，正式開幕待公告。

台北巷弄藏驚喜！雪白花海「德惠街九重葛」花開成瀑現在正美

看膩了桃紅色九重葛，不妨換個角度欣賞純白花朵的清新魅力！台北德惠街附近一處住宅圍牆，近期被盛開的白色九重葛妝點得格外美麗，細緻苞片層層交疊，彷彿一片白雪停留在綠色枝葉間，為熱鬧的城市街角增添一抹溫柔色彩。

美景延續至年底！ 新北河濱「台灣欒樹」妝點浪漫風景 沿著粉紅秋色散步去

新北河濱台灣欒樹轉入結果期，枝頭掛滿粉嫩蒴果，妝點秋日風景；土城、樹林及八里左岸多處步道可賞，預估美景延續至年底。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。