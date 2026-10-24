「牛舌佑介」進駐台北永康商圈！中山新店同步規劃，仙台牛舌定食再添新選擇

喜歡日式燒肉與牛舌料理的民眾，又有新店可以期待！乾杯餐飲集團旗下牛舌品牌「牛舌佑介」持續拓展台北市場，除了規劃進駐大安區永康商圈，也同步布局中山商圈，讓喜愛日本牛舌定食的消費者有更多用餐選擇。依品牌徵才資訊，台北新據點預計於2026年第4季展開試營運相關規劃，實際開幕日期仍以業者後續公告為準。

主打仙台牛舌定食！鎖定日式經典吃法

牛舌佑介以日本仙台牛舌定食文化為品牌核心，主打讓消費者以相對輕鬆的方式接觸日本經典牛舌料理。相較於以燒肉為主的用餐模式，定食形式更適合日常用餐，無論是午餐、晚餐或與朋友相約，都能成為日式餐飲的新選擇。

圖／牛舌佑介提供

牛舌料理的特色在於食材切法、火候及口感的掌握，透過適當燒烤呈現肉香與嚼勁，再搭配定食餐點，構成具有日本地方飲食特色的用餐體驗。對於喜愛日式料理、想嘗試不同肉類部位的消費者而言，牛舌專門品牌也提供了不同於一般燒肉店的選擇。

圖／牛舌佑介提供

永康街、中山商圈接力布局！台北美食版圖再擴大

此次台北展店規劃涵蓋大安區永康街及中山區南京西路一帶，另有信義區松山路的相關徵才布局。永康商圈向來有不少特色餐廳、咖啡店與異國料理，適合安排街區散步及美食行程；中山商圈則串聯商店、百貨與文創空間，具備吸引上班族、逛街客及觀光旅客的條件。

圖／牛舌佑介提供

牛舌佑介若陸續完成新據點開幕，將讓台北消費者在不同生活圈都能接觸仙台牛舌定食。對乾杯集團而言，持續發展不同餐飲品牌，也能讓旗下餐飲版圖不只集中於燒肉市場，進一步拓展日式定食客群。

牛舌佑介新店資訊

永康店：台北市大安區永康街，實際門牌及正式營業日期以業者公告為準。

中山店：規劃進駐台北中山商圈，開幕時間及詳細地址待官方公布。

開幕進度：品牌徵才資訊顯示，台北新據點預計於2026年第4季進行試營運規劃。

有意前往嚐鮮的民眾，可持續留意牛舌佑介及乾杯集團官方公告，確認各門市的正式開幕時間、菜單與營業資訊，再安排台北日式美食行程。

圖／牛舌佑介提供

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