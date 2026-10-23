最美早午餐插旗新店裕隆城！貳樓內用「新店居民免費送薯條」 寵物友善＋兒童免費餐優惠一次看

人氣美式早午餐品牌「貳樓餐廳 Second Floor」正式插旗新店裕隆城，以「城市植感美學」為核心，不僅打造出結合工業鐵件與荒野植栽的最美綠洲空間，更同步祭出超狂的新店人專屬優惠，要讓在地居民與早午餐控們一同大飽口福！

圖／貳樓提供

空間亮點：城市植感美學

圖／貳樓提供

新店裕隆城店以「城市植感」為設計主軸，將冷冽的金屬鐵件與溫潤木質完美揉合，牆面保留水泥原生質樸，並搭配焦糖色皮革座椅與豐富的旱生景觀植栽。在暖黃燈光的襯托下，營造出充滿呼吸感的當代工業美學，讓用餐宛如身處都市綠洲。

必點人氣招牌餐點

圖／貳樓提供

焦烙辣蜂蜜培根歐姆蕾： 採用獨特焦烙手法炙燒蛋皮，表面帶有迷人金黃焦香，內餡包覆濃郁起司與鹹香培根，最後淋上微辣蜂蜜醬汁。甜鹹交織的豐富層次，搭配隨附的魯邦酸種麵包，讓人一吃上癮。

焦烙辣蜂蜜菠菜歐姆蕾： 針對蔬食愛好者貼心推出的清爽版本，以新鮮菠菜取代培根，同樣能品嚐到蛋香與甜辣風味的完美結合。

新店人專屬開幕超狂優惠

即日起至 11/30，只要是新店居民、工作者或學生，前往店內消費並加入會員出示在地身分證明，即可獲得限量專屬數位徽章。憑此徽章在 12/11 前的平日 兩人以上同行內用，每次都能免費兌換一份價值不菲的「舊金山蒜香薯條」。

圖／貳樓提供

親子與寵物友善福利

KIDS EAT FREE： 每週二下午 2 點後，成人點購主餐，同行 12 歲以下兒童即可免費享用指定兒童餐。

毛孩友善空間： 全台門市皆為寵物友善，店內貼心提供水碗、現煎嫩蛋與生菜，讓毛小孩也能一同享受美好的早午餐時光。

圖／貳樓提供

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」