內用無限續麵、飲料無限喝！新北三重「小美拉麵」：二郎系拉麵、中華激辣拉麵一次吃

三重想找一間可以吃得很飽、又適合當晚餐或宵夜的拉麵店，可以收下這間位在重新路二段的「小美拉麵」。店址就在新北市三重區重新路二段142號，鄰近天台廣場一帶，主打豚骨醬油與不同風味拉麵，最大的特色就是內用拉麵可以免費無限續麵， 飲料也能無限暢飲，對 食量大的人真的很有吸引力。而且小美拉麵走的是價格相對親民、希望讓客人吃得飽的路線，從晚餐一路營業到宵夜時段。

小美拉麵外觀與氛圍

小美拉麵的外觀滿好認，整體以亮黃色搭配紅色招牌為主，門面不大，但從重新路經過時其實很顯眼。跟很多拉麵店走深色木質、日式居酒屋風不太一樣，小美拉麵比較偏明亮、活潑的路線，看起來就是一間可以很日常走進去吃碗麵的店。

門口旁邊直接設置自動點餐機，點餐方式很直覺，先在機器上選好餐點再進去用餐，對不想排隊慢慢跟店員點餐的人來說很方便。

小美拉麵內用環境

店內空間不算非常大，座位主要以兩人、四人桌為主，搭配木質桌面和簡單白色座椅，整體乾淨明亮。

牆面有不少拉麵、溏心蛋等餐點插畫，另一側則是紅色英文字樣設計，比較偏年輕感。雖然不是很華麗的裝潢，但吃飯的氛圍很輕鬆，不會有那種一定要安靜快速吃完的壓迫感。

另外店內有自助飲料區，內用飲料可以無限喝。再加上拉麵本身可以免費續麵，如果本身食量比較大，這種設定確實會比一般拉麵店更有吸引力。

小美拉麵餐點介紹

中華激辣拉麵

原本看顏色以為會是那種一入口就直接辣到不行的路線，但實際喝起來不是只有單純辣油味，而是先喝得到湯底本身的鹹香和厚度，接著辣度才慢慢跑出來。

它的辣比較像是越喝越明顯，前面還能慢慢喝湯，後面嘴巴會開始有熱感，所以如果平常就滿能吃辣，這碗會滿涮嘴。

叉燒本身帶一點油脂，肉質偏軟，泡在辣湯裡之後味道會更重一些。筍乾吃起來脆脆的，剛好增加不同口感。

黃金蛋的蛋黃不是完全熟透，中心還保留一點濕潤感，鹹甜味也滿明顯，吃辣的中間配一口蛋剛好可以稍微中和一下。

麵條本身有一定厚度，不是那種很細很軟的麵，吃起來還保有一點Q度，吸附辣湯之後每一口味道都滿夠。

二郎系叉燒拉麵

這碗一上桌真的就是走豪邁路線；中間直接堆上滿滿的豆芽菜，上面再加肉燥，旁邊還有蔥花、黃金蛋、大片叉燒，以及一大坨豬背脂，視覺上就跟一般拉麵差很多。

豆芽菜量很多，吃起來脆脆的，跟濃厚湯頭一起入口可以稍微減少油膩感。

比較特別的是旁邊的豬背脂，拌進湯裡之後，整體會多一層油脂香氣，湯頭喝起來也會變得更厚、更有二郎系拉麵那種濃郁感；如果不想一開始就吃得太重口味，可以先喝一口原本的湯，再慢慢把豬背脂拌開，前後喝起來真的會有差。

麵條的份量原本就不算少，拉起來可以看到整體偏粗、帶一點嚼感，重點是內用還可以免費無限續麵，這點真的很適合大 食量；跟有些拉麵店加麵還要另外加價相比，小美拉麵這種無限續麵設定真的比較少見，也算是它很明顯的特色之一。

炙燒肉飯

原本以為來拉麵店，飯類應該只是配角，結果這碗炙燒肉飯意外滿有存在感。白飯上鋪著切塊的肉，再淋上美乃滋後炙燒，表面帶著一點焦香。

美乃滋香氣明顯，搭配底下的肉一起吃，會有奶香、肉香和炙燒香氣疊在一起。肉不是切成薄薄碎肉，而是有一定厚度，咬起來還是吃得到肉感。

唐揚炸雞

唐揚炸雞上桌時顏色炸得比較深，表面看起來有明顯酥脆感，旁邊搭配花椰菜和一坨美乃滋。

外層吃起來酥酥的，裡面的雞肉還保留肉汁，不會因為炸得比較深色就變得很乾。

它本身調味就滿夠，不沾醬其實也可以直接吃；如果喜歡濃一點，再搭旁邊美乃滋一起吃，會多一點滑順和奶香。

關東煮

這次除了拉麵，我們還另外點了一盤關東煮，裡面有大根、日本蟹肉棒、北海章魚丸子、香辣豆腐和福袋。

大根

大根的厚度不薄，已經燉到很透，夾起來可以看到整塊吸進湯汁，吃起來軟嫩又有蘿蔔本身的甜味。

福袋

福袋外層豆皮吸飽湯汁，咬下去會有豆皮香，裡面餡料則增加一點飽足感，口感比單吃豆皮更豐富。

香辣豆腐

香辣豆腐則比較適合喜歡重口味的人，豆腐本身很會吸湯，咬下去會直接帶出湯汁，配拉麵一起吃滿搭。

北海章魚丸子

北海章魚丸子吃起來有彈性，裡面帶著海鮮漿的鮮味，不會只有粉感。

日本蟹肉棒

日本蟹肉棒口感偏軟嫩，吸過關東煮湯之後鹹香味會更明顯。

小美拉麵體驗心得

這次吃完小美拉麵，我覺得它最有記憶點的不是做得多精緻，而是整體很有「讓你吃飽」的誠意。像是內用拉麵可以免費無限續麵、 飲料也能無限喝，再加上菜單裡還有飯類、炸物和關東煮，整體是一間很適合下班、下課後直接來吃一頓的拉麵店。

如果第一次來，我自己會比較推薦兩種方向：喜歡吃辣就選中華激辣拉麵；喜歡濃厚、份量感明顯的，就點二郎系叉燒拉麵。尤其二郎系那碗有豆芽菜、叉燒、黃金蛋、和豬背脂，整體吃起來真的很有飽足感，再加上還能續麵， 食量大的人應該會很有感。另外小美拉麵目前每日17:00營業到00:00，算是滿適合晚餐或宵夜時段。

小美拉麵

地址：新北市三重區重新路二段142號1樓

營業時間：週一至週日 17：00-00：00（周四公休）

店家電話：02-2970-1237

文章來源：嘴很忙小姐 FB：嘴很忙小姐

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」