民生社區隱藏版麵館！東區美景紅油抄手姊妹店「雲鳳麵館」 牛肉麵、紅油抄手必吃

說到台北東區的美食回憶，噗爸、噗媽年輕時最常吃的——就是頂好名店城樓下的「美景紅油抄手」啦！那時候小小的轉角店面總是大排長龍 但大家卻一點都不會不耐煩，反而每個人都引頸期盼，想趕快輪到自己。無論是招牌紅油抄手、擔擔麵 還是紅燒排骨麵，每一樣都讓人念念不忘！尤其小菜的豆乾、酸豆，更是絕對不能錯過的經典搭配，有時候好不容易排到我們，紅油抄手已經賣光了！這時候噗爸甚至寧願點一碗酸辣麵，也要回味那熟悉的紅油香氣。

時光飛逝，當年走跳東區的年輕人，如今也已經升格成為噗噗的爸爸媽媽啦！隨著生活圈慢慢改變，東區也離我們越來越遠了。沒想到，這次居然在民生社區附近，意外找到這間傳說中美景紅油抄手的姊妹店——「雲鳳麵館」！哇！這真的是太有緣分了吧！

原本只是聽朋友推薦，說自家附近有一間麵館，牛肉很厲害，每次都會特地去切一份回家吃。剛好我們也在附近，想說既然朋友這麼推薦，那就來吃吃看吧！沒想到一走進店裡，才發現居然是我們年輕時最愛的美景紅油抄手姊妹店，當下真的超級驚喜！這次就跟著噗噗一家，一起來看看這間藏身在台北松山民生社區的在地美食吧！

雲鳳麵館在哪裡？交通資訊一次看

雲鳳麵館 地址：台北市松山區三民路110巷2號

電話：02-2749-2288

營業時間：週一、週二、週四至週日 11:30–14:00、17:00–20:00

公休日：每週三

停車建議：健康國小地下停車場（嘟嘟房） 台北市松山區延壽街168號 步行約5～7分鐘 開車前往的朋友，可以考慮把車停在健康國小地下停車場，再慢慢散步過來。

雲鳳麵館環境介紹｜古色古香的在地麵館

雲鳳麵館的店面門口帶有一種古色古香的質感，沒有太過華麗的裝潢，反而多了一份樸實、沉穩的氛圍。

走進店內，可以看到不少木頭桌椅 ，整體空間以深色木質調為主，搭配牆面上的傳統裝飾，讓人有一種走進老字號麵館的感覺。

店內座位數不算少，桌椅之間也保有一定的走道空間，不會讓人覺得過於擁擠。當天用餐時，老闆和老闆娘都相當熱情，看到客人進來也會親切打招呼，整體用餐氣氛很有在地小店的溫度。不過，這裡的座椅以木桌、木椅及長凳為主，如果是帶小小孩來用餐，建議可以先留意座位安排。兒童椅及推車是否方便入座 則建議事先向店家確認。

餐具跟醬料是自取的，醬料的本身，因為餐點本身味道就很足，所以沒有特別另外再拿。

雲鳳麵館菜單分享

雲鳳麵館的菜單和我們記憶中的美景紅油抄手相比，品項更多元一些。除了牛肉麵、牛肉乾麵、紅燒排骨麵、餛飩湯麵等主食，也有擔擔乾麵、紅油抄手、酸辣麵、肉燥乾麵及各式湯品、小菜可以選擇。

這次因為朋友特別推薦店裡的牛肉和排骨湯，所以我們除了點懷舊必吃的品項之外，也特別加點了一碗排骨湯。至於牛肉的部分，既然都已經點了牛肉麵，就先不另外單點啦！以下就是這次噗爸、噗媽實際吃到的餐點心得。

雲鳳麵館必吃美食推薦

1. 擔擔麵｜花生香、麻香與微酸滋味一次滿足。

既然是為了重溫當年的美食回憶而來，擔擔麵當然不能少！一上桌就能聞到醬料的香氣，拌開之後，花生香氣與麻香交織在一起，還帶著一點舒服的微酸感。麵條吃起來相當Q彈，搭配濃郁卻不會過於刺激的醬汁，每一口都很有滋味。我自己很喜歡它的調味層次，雖然帶有麻香，但不會有過度辛辣的感覺，吃起來很順口。如果平常喜歡帶點香麻風味的乾麵，又不想吃得太過刺激，這碗擔擔麵可以列入口袋名單！

2. 燙青菜｜簡單搭配也有好滋味

吃麵當然也要搭配一份青菜，讓整桌餐點更豐富一些。這次點的燙青菜搭配肉燥，肉燥香氣相當明顯，簡單的青菜多了鹹香滋味，吃起來更有味道。而且搭配牛肉麵、擔擔麵這類主食一起享用，也能讓整餐不會只有滿滿的澱粉感。

3. 牛肉麵｜牛腱肉軟嫩，湯頭香醇到忍不住一直喝

這碗牛肉麵是我們這次非常有記憶點的一道！先說牛肉，牛腱肉的熟度拿捏得很好，肉質帶有厚實的存在感，咬下去可以感受到飽滿的肉感，卻不會乾柴難咬。尤其是帶筋的部位，口感更是讓人驚艷，滑嫩又帶有膠質感，入口相當順口，而且牛肉本身不是那種一碰就散掉、完全沒有口感的類型，反而保有剛剛好的咀嚼感，喜歡吃牛腱肉的人應該會很喜歡。

再來就是湯頭！這個湯頭真的有點難用言語形容，喝起來香醇、有層次 卻不會過度濃厚或油膩，就是那種明明已經吃了一口牛肉、夾了幾口麵，手上的湯匙卻還是會不自覺地繼續舀湯來喝的味道。如果你跟我們一樣，吃牛肉麵時很在意湯頭的順口程度 那這碗真的值得試試看。

4. 紅油抄手｜熟悉的東區味道，終於又吃到了！

重頭戲來啦！既然這次是為了美景紅油抄手的姊妹店而來，紅油抄手絕對是我們最期待的一道。當熟悉的酸、麻、香氣慢慢飄上來時，噗爸、噗媽真的超激動！還一直跟噗噗分享，當年我們有多麼喜歡這一味，結果噗噗只能一臉茫然地看著我們，偶爾配合地點點頭，哈哈哈！畢竟對孩子來說，爸爸媽媽的青春回憶，大概就是兩個大人突然開始熱烈討論一間老店的故事吧！

雲鳳麵館的紅油抄手 對我們而言 整體味道和記憶中的美景紅油抄手相比，大約淡了一點點，但熟悉的風味依然存在。抄手內餡帶著滿滿的鹹香，搭配紅油醬汁、香料與微微的酸味，吃起來相當開胃。入口還能感受到剛剛好的麻香，加上淡淡的胡椒香氣，整體風味非常有層次。噗噗則是另外幫他點了白油抄手，少了香麻味，但噗噗覺得很好吃。

小提醒：紅油抄手一定要記得充分拌勻！讓每一顆抄手都裹上醬汁，香氣才會完整地融合在一起，喜歡酸、麻、香風味的朋友，這道真的很值得點！

5. 排骨湯｜清爽回甘，排骨肉質也很不錯

這次還特別點了朋友推薦的排骨湯，湯頭喝起來帶有淡淡的中藥香氣，整體走的是清爽路線，喝完之後還帶有一點回甘感。和濃郁型的湯品不同，這碗排骨湯的味道不會過度厚重，拿來搭配乾麵或紅油抄手都很適合。

排骨的表現也不錯，骨肉很容易分離，但又不是燉煮到完全沒有咬勁的程度，肉質仍然保有一點口感，內裡吃起來濕潤、不乾柴 搭配湯頭一起吃很舒服。如果平常不太喜歡太油膩、太濃重的湯品，可以考慮點一碗來搭配主食。

雲鳳麵館還有冷凍紅油抄手可以買回家！

除了內用之外，雲鳳麵館也有提供冷凍紅油抄手等品項的低溫冷凍宅配服務。對於喜歡紅油抄手，卻不一定有時間特地跑到店裡的人來說，這樣真的方便不少！想吃的時候在家準備，也能少一點出門覓食的麻煩。

如果是住在外縣市，或是想買回家與家人一起分享的朋友，可以直接向店家詢問目前供應的冷凍品項、價格及配送方式。不過，實際販售品項與宅配規則仍以店家最新公告為準，購買前記得先確認喔！

噗噗一家小評｜東區美景紅油抄手姊妹店，值得來回味嗎？

對噗爸、噗媽來說 這次來到雲鳳麵館，真的有一種意外找回青春回憶的感覺。原本只是因為朋友推薦，想來試試附近的牛肉，沒想到竟然意外找到當年最愛的味道！這種驚喜感，真的不是單純吃到一碗好吃的麵就能取代的。

如果單純以我們這次的用餐感受來說，雲鳳麵館保留了美景紅油抄手大約八、九成的熟悉風味，尤其紅油抄手的酸、麻、香，以及擔擔麵的花生香氣，都讓我們吃得相當滿足。牛肉麵的牛腱肉口感紮實又軟嫩，湯頭香醇順口，排骨湯則走清爽回甘的路線，各有特色。店內環境樸實、用餐空間也算寬敞，老闆和老闆娘的親切招呼，更增添了幾分在地小店的溫暖。

如果你曾經吃過東區美景紅油抄手，或是本來就喜歡紅油抄手、擔擔麵和牛肉麵，來到民生社區附近時，不妨把雲鳳麵館收進口袋名單！對我們而言，這不只是一次尋找美食的旅程，更是噗爸、噗媽把年輕時的味道，再分享給噗噗的一次小小回憶之旅，有些味道，真的會隨著時間改變而變得更加珍貴呀！

雲鳳麵館

地址：台北市松山區三民路110巷2號

電話：02-2749-2288

營業時間：週一、週二、週四至週日 11:30–14:00、17:00–20:00

公休日：每週三

停車建議：健康國小地下停車場（嘟嘟房） 台北市松山區延壽街168號 步行約5～7分鐘

文章來源：噗噗美食旅遊小物札記 FB：噗噗美食旅遊小物札記

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