快訊

河口湖命案女凶嫌疑「裝可憐」接近死者 自稱剛分手…赴日旅遊為散心

以色列大選膠著 總理大位花落誰家？門面總統說了算

獨／家家爆「貪杯」離開相信音樂 隱忍10年真相曝！扛經濟重擔靠酒精麻醉

聽新聞
0:00 / 0:00

台北宵夜推薦｜凌晨2點的環南市場，乾麵、生牛肉湯到現烤厚片一輪吃完

聯合新聞網／ ReadyGo出發前

凌晨兩點的台北宵夜，我去了萬華環南市場。原本以為市場早就收了，沒想到攤販忙著備料，客人坐在攤前吃宵夜。這次就來吃一輪環南市場美食：乾麵、生牛肉湯，還有凌晨現烤的厚片。

環南市場宵夜Top1｜環南麵店

凌晨先來一碗鹹香乾麵，熱騰騰貢丸湯超滿足

來環南市場的第一站，小編先從最簡單、最有深夜食堂感的「環南麵店」開始。乾麵一端上桌看起來樸樸實實，但真正的精華要等拌開之後才出現。把底下醬汁和麵條徹底拌勻，油亮亮的麵條均勻裹上醬汁，還沒入口就先聞到香氣。實際吃起來鹹香又涮嘴，是那種沒有太複雜調味，卻會讓人默默一口接一口吃完的味道。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

半夜吃麵，小編自己一定還要配一碗熱湯。這次搭配的是熱騰騰的貢丸湯，除了貢丸之外，裡頭還有滿滿的蛋，一口麵、一口湯交替著吃，尤其凌晨氣溫比較低的時候，喝下一口熱湯真的很舒服。如果第一次來找環南市場宵夜，不知道從哪一攤開始，小編覺得這種簡單的乾麵配熱湯，就是很有市場感的一種吃法。想看台北其他宵夜選擇，可以看台北宵夜地圖｜大巨蛋周邊宵夜

環南麵店

地址：臺北市萬華區綠堤里環河南路二段245號2樓

電話：0937-062-787

營業時間：週二至週日02:00－11:00，週一公休

環南市場宵夜Top2｜阿城快炒牛肉麵

生牛肉鋪滿整碗！滾燙高湯沖下去的瞬間太療癒

第二間是這次最讓小編意外的「阿城快炒牛肉麵」。如果前面的乾麵是樸實派，那這碗生牛肉湯光是上桌過程就已經很有看頭。粉嫩的生牛肉先鋪滿碗底，接著直接淋上滾燙高湯。熱湯碰到牛肉的瞬間，肉片慢慢從粉紅色轉熟，在旁邊看就已經先餓一半了。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

這種生牛肉湯小編覺得就是要趁熱吃！牛肉經過熱湯沖熟後依然保有軟嫩口感，吸附湯汁之後，入口同時能感受到湯頭的鮮甜與肉香。尤其凌晨逛市場逛到肚子餓，面前突然出現這麼一大碗熱湯，滿足感真的很高。原本只是想找幾間環南市場美食，沒想到會在凌晨吃到現沖生牛肉湯，也成為小編這次最有記憶點的畫面之一。想看萬華其他美食，可以參考萬華美食推薦｜在地人吃的老味道

阿城快炒牛肉麵

地址：臺北市萬華區環河南路二段245號

電話：02-2339-1065

營業時間：週二至週日01:00－09:30，週一公休

環南市場宵夜Top3｜吐司很忙

凌晨竟然還有現烤厚片！手作奶酥、大蒜一甜一鹹

原本以為凌晨逛市場頂多就是吃麵、喝湯，結果最後一站竟然還能吃到現烤厚片！「吐司很忙」的製作過程本身就很誘人，厚片抹上滿滿餡料，再送進烤箱烤到表面金黃，凌晨看到這個畫面真的很難忍住。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

這次直接一甜一鹹都吃，分別是招牌手作奶酥厚片和招牌手作大蒜厚片。奶酥厚厚抹上一層，烤過之後表面帶點微酥口感，撕開裡面依然蓬鬆軟綿，奶酥的甜香跟熱吐司放在一起很療癒。另一款大蒜厚片則完全換了一種風格，大蒜鹹香很涮嘴，剛好和奶酥形成對比。如果同行朋友有人想吃甜、有人偏愛鹹食，乾脆兩種都點再一起分著吃。而且它很妙的是，凌晨來可以當台北宵夜，待到早一點又瞬間變成早餐。第一次在市場裡看到凌晨還有現烤厚片，真的讓小編對環南市場又多了一個印象。

吐司很忙

地址：臺北市萬華區環河南路二段245號美食街29攤位2樓

電話：0939-610-857

營業時間：週二至週日凌晨營業，週一公休（實際營業時間以店家公告為準）

台北環南市場宵夜行程表

時間行程規劃行程內容
01:30環南市場抵達市場，先走進市場感受凌晨時段的攤販工作與人潮
01:45環南麵店先用鹹香乾麵開場，再搭配熱騰騰的貢丸湯，暖胃準備繼續吃
02:15環南市場在市場內散步，看看凌晨攤販忙著備貨、客人吃飯的特殊景象
02:30阿城快炒牛肉麵品嚐現沖生牛肉湯，看滾燙高湯將粉嫩牛肉慢慢燙熟
03:00吐司很忙最後用現烤厚片收尾，手作奶酥與大蒜一甜一鹹都可以試試

※以上時間為依照本次拍攝內容規劃的建議路線，實際營業時間及供餐情況仍以各店家現場公告為準。

台北環南市場宵夜常見問題

為什麼環南市場凌晨還這麼熱鬧？

環南市場和一般白天逛的傳統市場有不同的作息，這次凌晨前往時，可以看到不少攤販工作、備貨以及用餐人潮，也因此形成很特別的深夜市場景象。

環南市場宵夜推薦吃什麼？

這次小編吃了3種完全不同的宵夜。想吃簡單古早味，可以選環南麵店的乾麵搭配貢丸湯；喜歡熱湯與肉類，可以試試阿城快炒牛肉麵的生牛肉湯；想吃甜食或烤吐司，則可以到吐司很忙選奶酥或大蒜厚片。

環南市場適合安排一般白天的一日遊嗎？

如果是為了體驗這次文章介紹的環南市場深夜美食，更適合依各店實際營業時間安排凌晨時段前往。這篇的重點就是感受「台北多數地方都睡了，市場反而開始熱鬧」的特殊氛圍，跟一般白天逛市場的體驗很不一樣。

環南市場半夜有東西吃嗎？

有，這次小編就是選在凌晨時段前往，實際吃到乾麵、貢丸湯、生牛肉湯與現烤厚片。不過各攤營業日與供餐時間可能不同，如果有想吃的店家，建議出發前先確認最新營業資訊。

延伸閱讀 >> 台北板南線一日遊｜50元麻辣燙、躺床咖啡廳、免費光影展一次收藏

更多旅遊建議與行程，請上「ReadyGo 出發前」

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

宵夜

ReadyGo出發前

追蹤

相關新聞

「台版普羅旺斯」免門票！2026關西仙草花生活節「逾千株盛開」 兩日限定市集、草編童玩精彩登場

浪漫紫花海開好了！2026「關西仙草花生活節」將於11/7、11/8夢幻登場，逾千株仙草苗盛開變身粉紫花海，...

台北宵夜推薦｜凌晨2點的環南市場，乾麵、生牛肉湯到現烤厚片一輪吃完

凌晨兩點的台北宵夜，我去了萬華環南市場。原本以為市場早就收了，沒想到攤販忙著備料，客人坐在攤前吃宵夜。這次就來吃一輪環南市場美食：乾麵、生牛肉湯，還有凌晨現烤的厚片。

中壢聖德路花海！一半金黃一半粉紅 雙色花田超吸睛

原來桃園中壢的鄉間，還藏著這麼繽紛的秋日花景！聖德路一段762號旁的農田，利用休耕期間栽種景觀綠肥，讓原本樸實的田園換上金黃與粉紅色彩。高挑的太陽麻迎風綻放，另一側則有粉紅、白色與紅色大波斯菊交織成花海，兩種不同風格的花景一次欣賞！

「臺中國際花毯節」10／31登場 來趟結合特色民宿、泡湯賞花小旅行

【旅奇傳媒/編輯部報導】「2026臺中國際花毯節」10/31登場，臺中市府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）邀請遊客走訪新社欣賞花海，並結合周邊特色民宿、自然景點及溫泉旅遊，規劃台中秋季小旅行。 觀旅局表示，新社、東勢及石岡等地區擁有多元特色旅宿，適合安排親子、好友及家庭出遊，搭配「2026台中好湯溫泉季」及住宿抽獎活動，鼓勵旅客延長停留時間，體驗台中在地旅遊特色。 「臺中國際花毯節」周邊的新社、東勢及石岡等地區有多家特色民宿，包括新社「沐漁書房」民宿，坐擁環山景致，適合享受悠閒山居時光；「月湖老家」民宿位於月湖河階旁，隔大甲溪與東勢相望，可欣賞山川景色；石岡「離家出走」民宿鄰近東豐自行車道6.5公里處，方便旅客安排單車行程；東勢「日光山林」民宿則以歐式原木木屋、寬敞庭園及包棟住宿為特色，提供不同旅遊需求的遊客多元選擇。 觀旅局表示，「2026台中好湯溫泉季」持續至10/31，遊客造訪指定合法溫泉旅宿，與活動立牌或桌牌合照，並將照片上傳至「大玩台中」Facebook 粉絲專頁指定貼文留言區，完成活動任務，就有機會抽中「台中－日本名古屋」雙人來回機票及溫泉住宿券等好禮。此外，活動期間也推出「湯旅

高雄人氣夜市驚見大片空攤！前攤商揭殘酷現實：生意怎可能好

高雄知名觀光景點瑞豐夜市近期出現大片攤位空置的情況，引起網友關注。有民眾近日久違造訪，發現部分區域空蕩蕩一片，不少攤位掛出租布條，與過去熱鬧的印象形成落差，忍不住發文詢問：「高雄瑞豐夜市有什麼情況嗎？有一陣子沒來了，今天來突然發現空了一大片，有什麼掛嗎？」貼文曝光後引發討論，甚至釣出前攤商曝致命關鍵。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。