台北宵夜推薦｜凌晨2點的環南市場，乾麵、生牛肉湯到現烤厚片一輪吃完

凌晨兩點的台北宵夜，我去了萬華環南市場。原本以為市場早就收了，沒想到攤販忙著備料，客人坐在攤前吃宵夜。這次就來吃一輪環南市場美食：乾麵、生牛肉湯，還有凌晨現烤的厚片。

環南市場宵夜Top1｜環南麵店

凌晨先來一碗鹹香乾麵，熱騰騰貢丸湯超滿足

來環南市場的第一站，小編先從最簡單、最有深夜食堂感的「環南麵店」開始。乾麵一端上桌看起來樸樸實實，但真正的精華要等拌開之後才出現。把底下醬汁和麵條徹底拌勻，油亮亮的麵條均勻裹上醬汁，還沒入口就先聞到香氣。實際吃起來鹹香又涮嘴，是那種沒有太複雜調味，卻會讓人默默一口接一口吃完的味道。

圖/ReadyGo

半夜吃麵，小編自己一定還要配一碗熱湯。這次搭配的是熱騰騰的貢丸湯，除了貢丸之外，裡頭還有滿滿的蛋，一口麵、一口湯交替著吃，尤其凌晨氣溫比較低的時候，喝下一口熱湯真的很舒服。如果第一次來找環南市場宵夜，不知道從哪一攤開始，小編覺得這種簡單的乾麵配熱湯，就是很有市場感的一種吃法。想看台北其他宵夜選擇，可以看台北宵夜地圖｜大巨蛋周邊宵夜。

環南麵店

地址：臺北市萬華區綠堤里環河南路二段245號2樓

電話：0937-062-787

營業時間：週二至週日02:00－11:00，週一公休

環南市場宵夜Top2｜阿城快炒牛肉麵

生牛肉鋪滿整碗！滾燙高湯沖下去的瞬間太療癒

第二間是這次最讓小編意外的「阿城快炒牛肉麵」。如果前面的乾麵是樸實派，那這碗生牛肉湯光是上桌過程就已經很有看頭。粉嫩的生牛肉先鋪滿碗底，接著直接淋上滾燙高湯。熱湯碰到牛肉的瞬間，肉片慢慢從粉紅色轉熟，在旁邊看就已經先餓一半了。

圖/ReadyGo

這種生牛肉湯小編覺得就是要趁熱吃！牛肉經過熱湯沖熟後依然保有軟嫩口感，吸附湯汁之後，入口同時能感受到湯頭的鮮甜與肉香。尤其凌晨逛市場逛到肚子餓，面前突然出現這麼一大碗熱湯，滿足感真的很高。原本只是想找幾間環南市場美食，沒想到會在凌晨吃到現沖生牛肉湯，也成為小編這次最有記憶點的畫面之一。想看萬華其他美食，可以參考萬華美食推薦｜在地人吃的老味道。

阿城快炒牛肉麵

地址：臺北市萬華區環河南路二段245號

電話：02-2339-1065

營業時間：週二至週日01:00－09:30，週一公休

環南市場宵夜Top3｜吐司很忙

凌晨竟然還有現烤厚片！手作奶酥、大蒜一甜一鹹

原本以為凌晨逛市場頂多就是吃麵、喝湯，結果最後一站竟然還能吃到現烤厚片！「吐司很忙」的製作過程本身就很誘人，厚片抹上滿滿餡料，再送進烤箱烤到表面金黃，凌晨看到這個畫面真的很難忍住。

圖/ReadyGo

這次直接一甜一鹹都吃，分別是招牌手作奶酥厚片和招牌手作大蒜厚片。奶酥厚厚抹上一層，烤過之後表面帶點微酥口感，撕開裡面依然蓬鬆軟綿，奶酥的甜香跟熱吐司放在一起很療癒。另一款大蒜厚片則完全換了一種風格，大蒜鹹香很涮嘴，剛好和奶酥形成對比。如果同行朋友有人想吃甜、有人偏愛鹹食，乾脆兩種都點再一起分著吃。而且它很妙的是，凌晨來可以當台北宵夜，待到早一點又瞬間變成早餐。第一次在市場裡看到凌晨還有現烤厚片，真的讓小編對環南市場又多了一個印象。

吐司很忙

地址：臺北市萬華區環河南路二段245號美食街29攤位2樓

電話：0939-610-857

營業時間：週二至週日凌晨營業，週一公休（實際營業時間以店家公告為準）

台北環南市場宵夜行程表

時間 行程規劃 行程內容 01:30 環南市場 抵達市場，先走進市場感受凌晨時段的攤販工作與人潮 01:45 環南麵店 先用鹹香乾麵開場，再搭配熱騰騰的貢丸湯，暖胃準備繼續吃 02:15 環南市場 在市場內散步，看看凌晨攤販忙著備貨、客人吃飯的特殊景象 02:30 阿城快炒牛肉麵 品嚐現沖生牛肉湯，看滾燙高湯將粉嫩牛肉慢慢燙熟 03:00 吐司很忙 最後用現烤厚片收尾，手作奶酥與大蒜一甜一鹹都可以試試

※以上時間為依照本次拍攝內容規劃的建議路線，實際營業時間及供餐情況仍以各店家現場公告為準。

台北環南市場宵夜常見問題

為什麼環南市場凌晨還這麼熱鬧？

環南市場和一般白天逛的傳統市場有不同的作息，這次凌晨前往時，可以看到不少攤販工作、備貨以及用餐人潮，也因此形成很特別的深夜市場景象。

環南市場宵夜推薦吃什麼？

這次小編吃了3種完全不同的宵夜。想吃簡單古早味，可以選環南麵店的乾麵搭配貢丸湯；喜歡熱湯與肉類，可以試試阿城快炒牛肉麵的生牛肉湯；想吃甜食或烤吐司，則可以到吐司很忙選奶酥或大蒜厚片。

環南市場適合安排一般白天的一日遊嗎？

如果是為了體驗這次文章介紹的環南市場深夜美食，更適合依各店實際營業時間安排凌晨時段前往。這篇的重點就是感受「台北多數地方都睡了，市場反而開始熱鬧」的特殊氛圍，跟一般白天逛市場的體驗很不一樣。

環南市場半夜有東西吃嗎？

有，這次小編就是選在凌晨時段前往，實際吃到乾麵、貢丸湯、生牛肉湯與現烤厚片。不過各攤營業日與供餐時間可能不同，如果有想吃的店家，建議出發前先確認最新營業資訊。

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