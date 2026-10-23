台北大巨蛋美食新玩法！湊湊火鍋聯手Disney+打造《尚公主》打卡場景　劇照小卡限量送

喜歡古裝劇的粉絲，現在可以把追劇興趣排進台北美食行程。湊湊火鍋與Disney+合作，在台北大巨蛋店推出限定主題活動，將影視作品的視覺元素帶進餐廳，透過大型場景裝置、角色立牌及劇照布置，讓用餐空間成為粉絲合影留念的新去處。活動預計持續至2026年11月15日，現場主題也將配合新作品更新，適合安排在大巨蛋周邊購物、聚餐行程中。

圖／Disney +與湊湊火鍋提供

這次快閃活動以「入戲太深」為主題，先前展示《百花殺》、《御廷謠》及《蘭香如故》等作品相關視覺，後續再迎接Disney+新劇《尚公主》。粉絲可與店內外的《尚公主》主題裝置合照，將照片發布至Threads並加上指定標籤，即可依活動規則兌換限定劇照小卡；出示Disney+訂閱畫面，還有機會獲得限量應援貼紙組。小卡數量有限，平日與假日提供數量不同，建議前往前確認現場供應情形。

圖／Disney +與湊湊火鍋提供

秋季鍋物同步上桌 雙人套餐優惠價2,999元起

除了追劇拍照，餐點也是這次活動的另一個重點。湊湊火鍋推出豪華版「魷魚螺肉蒜鍋」，以傳統台式酒家菜風味為靈感，搭配魷魚、螺肉與蒜香，再加入透抽、鮑魚增添海鮮層次；另一款「東方美人燕窩茶湯鍋」則以茶香與草本風味呈現不同選擇。

套餐方面，品牌提供雙人、四人及八人組合，其中雙人套餐優惠價2,999元起，原價4,049元，最高可省1,050元，另須加收一成服務費。活動期間另有指定社群分享贈飲品方案，符合條件者可獲得「花漾入戲」調飲。想一次收集戲劇場景、品嚐秋季鍋物的民眾，可把握11月15日前的活動期間，並事先確認套餐內容、贈品數量及各項優惠適用條件。

圖／Disney +與湊湊火鍋提供

圖／Disney +與湊湊火鍋提供

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