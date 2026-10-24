美景延續至年底！ 新北河濱「台灣欒樹」妝點浪漫風景 沿著粉紅秋色散步去

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著氣溫逐漸轉涼，新北河濱也悄悄換上專屬秋季的繽紛色彩。「台灣欒樹」經歷盛開時節後，枝頭由鮮黃花朵轉為一串串粉嫩色澤的蒴果，在翠綠葉片映襯下格外醒目，為河岸景致增添柔和亮眼的秋日色彩。來到河濱休閒，不妨放慢腳步，在季節交替之際欣賞這場自然打造的限定風景。

▲不趕路的秋日時光，在樹林「山佳河濱公園」騎車、慢跑、散步都剛剛好。 圖：新北市政府水利局／提供

「台灣欒樹」的果實外型宛如小巧燈籠，因而有「燈籠樹」的別稱。進入結果期後，枝梢掛滿氣囊般的蒴果，風吹過時隨著枝條輕晃，搭配河濱開闊的景觀與綠意，呈現活潑又富有層次的視覺效果。無論是沿著自行車道悠遊、慢跑健走，或選擇在河岸休憩片刻，都能近距離感受秋季植物景觀的變化與魅力。

▲「八里左岸公園」欒樹下，收藏友誼好時光。 圖：新北市政府水利局／提供

新北市政府高灘地工程管理處處長黃裕斌表示，「台灣欒樹」從開花到結果，隨著季節展現不同風貌，是新北河濱自然景觀中相當具代表性的秋季亮點。目前各地陸續可見粉紅色蒴果，預估美景將延續至年底。推薦遊客前往大漢溪右岸的土城「媽祖田」至「橫溪河濱公園」沿線步道、大漢溪左岸的樹林「山佳河濱公園」及「沐心池」周邊自行車道，以及「八里左岸河濱公園」關渡大橋前至漫步廣場一帶賞景。

▲單車慢慢騎，盡享八里左岸公園河濱秋色。 圖：新北市政府水利局／提供 ▲單車慢慢騎，盡享八里左岸公園河濱秋色。 圖：新北市政府水利局／提供

快把握秋冬之際的舒適天氣，安排一趟河濱小旅行，可選擇騎單車、健走、慢跑或親子散步等方式，沿途尋找枝頭上成串的粉嫩蒴果，在河岸綠意與秋色交織的景致中，感受新北河濱獨有的季節魅力。

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