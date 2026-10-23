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新北秋冬必拍！小王子划船遊碧潭 巨型氣偶超吸睛

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：新北市政府觀光旅遊局
▲圖片來源：新北市政府觀光旅遊局


從遙遠的B612星球出發，小王子這次真的來到新北碧潭了！「遇見小王子，漫遊碧潭間」地景裝置展自10月17日至12月13日於碧潭風景區浪漫登場，以法國經典文學《小王子》為靈感，將故事中的奇幻想像融入碧潭山水。最吸睛的焦點，就是寬達19公尺的巨型小王子划船氣偶，乘著小船悠遊水面，搭配周圍青綠山巒與河岸景色，形成充滿童趣的限定風景，也讓熟悉的碧潭多了一份如夢似幻的魅力。


▲圖片來源：新北市政府觀光旅遊局
▲圖片來源：新北市政府觀光旅遊局


3公尺小狐狸與玫瑰花！經典故事化作浪漫地景

除了水面上的巨型小王子，岸邊也藏著《小王子》故事中令人難忘的角色與意象。約3公尺高的小狐狸裝置，以可愛姿態陪伴旅人漫步河岸；象徵珍惜與情感連結的玫瑰花主題裝置，也將書中關於愛與陪伴的故事帶進現實。從小王子到狐狸、玫瑰，每個熟悉的元素都像是一段等待被重新閱讀的故事，讓民眾在拍照之餘，也能感受這部經典文學作品跨越世代的溫柔力量。


▲圖片來源：新北市政府觀光旅遊局
▲圖片來源：新北市政府觀光旅遊局


70部發光天鵝船夜航！點亮碧潭最浪漫的水岸夜景

當夕陽逐漸落下，碧潭的童話世界也將迎來另一種迷人面貌。活動期間每日晚間6點至10點點燈，巨型地景裝置在夜色中展現不同風情，水面上還有70部可供租用、具夜間發光效果的水上腳踏車，讓旅人能從不同視角欣賞小王子。隨著發光天鵝船緩緩穿梭，燈光與水面倒影相互輝映，為碧潭增添繽紛浪漫的夜間景色，也成為這次展覽最值得期待的體驗之一。


▲圖片來源：新北市政府觀光旅遊局
▲圖片來源：新北市政府觀光旅遊局


這次地景裝置展不僅適合親子同遊，也很適合情侶約會與喜愛攝影的旅人。白天可以沿著碧潭水岸散步，欣賞巨型小王子與山水相伴的畫面；傍晚則能等待天色轉暗，看著水岸逐漸亮起燈光，感受童話世界從日景轉換成夜景的浪漫氛圍。活動將持續至12月13日，不妨安排一趟新店碧潭小旅行，讓小王子、狐狸與玫瑰陪伴一段充滿想像的秋冬時光。


【遇見小王子，漫遊碧潭間】

活動日期：2026年10月17日至12月13日

點燈時間：每日18:00－22:00

活動地點：新北市新店區碧潭風景區


※文章僅提供活動相關資訊，並非活動聯繫窗口


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碧潭 小王子 玫瑰

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