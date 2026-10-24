台北巷弄藏驚喜！雪白花海「德惠街九重葛」花開成瀑現在正美





有些美麗的風景，不必走進公園，也能在城市轉角悄悄遇見！位於台北市中山區新生北路與德惠街口附近的住宅巷弄，近期迎來白色九重葛盛開，滿滿雪白苞片沿著圍牆向外延伸，將原本樸實的街角妝點得格外清新。與常見的桃紅、紫紅色九重葛相比，純白花色多了一份柔和氣息，搭配深綠葉片與住宅外牆，宛如一片輕盈白紗覆蓋在街道上方，讓路過的行人也能感受到季節花開的小小驚喜。





▲圖片來源：蔡麗媛攝影





純白苞片層層交疊！宛如白雪停留在綠葉間

這處九重葛最迷人的地方，就是花朵密集綻放的自然姿態。細緻的白色苞片一層層交疊，沿著枝條向外伸展，有些花枝自然垂落，形成宛如小型花瀑的畫面。仔細觀察，還能發現部分苞片帶著淡淡的乳白與淺綠色調，在陽光映照下呈現柔和層次。九重葛真正的花朵其實相當細小，最吸引目光的白色部分主要是苞片，也正是這些輕薄的苞片，讓整片花景看起來格外蓬鬆浪漫。





▲圖片來源：蔡麗媛攝影





小巧街角也能拍出花瀑感！低角度捕捉清新畫面

雖然這裡只有一小段住宅圍牆，並非遼闊花海，但只要掌握取景角度，仍能拍出美麗的花景照片。從街道側面拍攝，可以將向外延伸的九重葛枝條與建築線條一起收入畫面，呈現花瀑覆蓋牆頭的自然姿態；若將鏡頭稍微抬高，則能讓雪白苞片與天空形成清新對比。晴朗時的自然光也能突顯花朵通透的質感，特別適合拍攝局部特寫，記錄一簇簇白色九重葛的細緻模樣。





▲圖片來源：蔡麗媛攝影





住宅巷弄裡的限定花景！路過欣賞就很美好

不同於大型公園或規劃完善的賞花景點，德惠街這處白色九重葛生長在私人住宅外側，花景範圍不大，也沒有專屬參觀空間。若剛好經過新生北路與德惠街一帶，不妨放慢腳步，從公共通行空間欣賞這片雪白花景，簡單拍幾張照片，收藏城市裡難得的浪漫角落。由於周邊仍是居民日常生活的住宅區，拍照時應保持安靜、不阻擋出入口，也不要攀折或觸碰花枝，讓這份美麗能自然地留在街角。





▲圖片來源：蔡麗媛攝影





【台北德惠街白色九重葛】

賞花地點：台北市中山區新生北路與德惠街口附近住宅巷弄





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





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