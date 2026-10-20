台北東區「萬聖節甜點開吃」！神旺普諾推13款節慶新品　49元起、10月消費優惠整理

萬聖節不只有變裝活動，造型甜點也成為應景選擇！位於台北東區的神旺普諾麵包坊，趁著搬遷滿4年推出10月限定企劃，結合店內消費回饋與節慶烘焙新品，讓麵包、甜點多了幾分搞怪巧思。這次共規劃13款萬聖節主題商品，價格從49元起，其中以生蠔為發想的「吸血鬼蚵寶」，將甜點做成帶有尖牙的趣味模樣，成為系列中的話題品項。

圖／神旺普諾麵包坊提供

10月購買麵包有優惠 週年活動分時段實施

神旺普諾麵包坊此次週年活動橫跨整個10月，優惠依日期分成3個階段。10月1日至10日，加入LINE好友可領取9折券；10月11日至20日，於門市以現金付款可享9折；最後一階段自10月21日至31日，單次結帳金額達300元，即可獲贈50元抵用券。抵用券預計於11月1日至11月11日開放使用，消費滿330元可折抵。各階段優惠門檻不同，購買前宜確認使用細節。

圖／神旺普諾麵包坊提供

生蠔變身尖牙甜點 13款萬聖節商品登場

今年的節慶商品走趣味造型路線，品項涵蓋麵包、餅乾及蛋糕。「吸血鬼蚵寶」每組售價230元，外觀取材自生蠔，並以尖牙增添吸血鬼元素；口味設計則結合十勝生乳起司、釋迦庫利、白巧克力慕斯與紅茶布蕾，搭配巧克力蛋糕及奧利奧餅乾碎，呈現多層次組合。其他商品還包括「萌萌鬼」、「巧克力木乃伊」、「菠蘿蜘蛛」與「惡魔手指餅乾」等，整體共13款，單品價格49元起，適合想嘗試節慶限定烘焙的消費者。

圖／神旺普諾麵包坊提供

圖／神旺普諾麵包坊提供

圖／神旺普諾麵包坊提供

神旺普諾麵包坊門市位於台北市大安區忠孝東路四段170巷6弄1號1樓，前往東區逛街時，可順道安排選購。週年慶優惠與萬聖節商品均有指定活動期間，實際販售狀況、價格及優惠細則，請依店家最新公告為準。

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