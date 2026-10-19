全台最強聖誕地標！2026「新北耶誕城」裝置搶先曝光 「粉紅耶誕樹」吸睛藏不住

年末盛事快來了！2026「新北歡樂耶誕城」確定將於11/3熱鬧開城，活動周邊燈飾設置陸續亮相，大型耶誕樹、造型光廊等引發網友討論，令不少人直呼「非常期待」。

示意圖。圖為2025新北歡樂耶誕城。圖／新北市觀旅局提供

板橋聖誕節地標！2026「新北歡樂耶誕城」將自11/13起至12/27展開為期45天的主題裝置，以板橋為主燈區，範圍包含新北市市民廣場、板橋車站站前廣場、萬坪公園及府中廣場等。

近期已有部分裝置搶先曝光，像是巨型耶誕樹、造型光廊等，特別是耶誕樹設計更加童趣可愛，樹頂延伸出雪橇與可愛聖誕老人造型都吸引網友目光。

圖／IG@gominkin授權

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一旁還有繽紛耶誕樹群，由深綠、金蔥色系與夢幻粉紅耶誕樹交錯排開，不少人都被粉紅耶誕樹燒到，更加期待裝置完畢後的主題全景。而光廊部分，白天看起來像是走植感花園風，延伸的長廊布滿綠葉與花朵，令人不禁好奇夜晚亮燈後的視覺效果。

圖／IG@gominkin授權

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此外，除了板橋主燈區外，今年另將設置6個附屬燈區，分別位於淡水、中和、鶯歌、三重、新莊及新店區，希望以此分散人潮，讓不同地區的民眾也能感受濃濃的耶誕氣氛。

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