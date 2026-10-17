溫泉季尬旅展！大地酒店推「自由配泡湯券」 住宿加贈中西雙餐券 免費升等一泊三食

一年一度臺北溫泉季與台北國際旅展，將於10月底至11月初接續登場，北投大地酒店10月16日官網線上旅展提前開跑，線上旅展加上展場限定，共推出八款票券商品，住宿券最低44折起。

北投大地酒店線上旅展提前開跑，除了價格年度最優惠外，持券於4月至9月入住更可免費升級最高一泊三食；大地酒店更首度推出四人房住宿券，購買單張即贈中西雙餐券，此外，為減少消費者思考的成本，大地酒店更進一步推出「自由配」泡湯券，消費者可依票券張數兌換大眾風呂、湯屋或芳療SPA，使用彈性大增。

大地酒店為歐洲簡約設計與人文藝術風格，大廳設有逾6000冊圖書的藏書閣，館內亦有不少藝術品。（北投大地酒店提供）

住宿加贈中西雙餐券 最高免費升等一泊三食

大地酒店此次推出三項旅宿商品，奇岩客房一泊一食8,888元與一泊二食11,888元，淡季入住皆免費贈送雙人下午茶或升等楓林客房，最低僅原價48折，以一泊二食為例，淡季4月至9月，除票券內早餐、午餐或晚餐（擇一）外，再送雙人下午茶一套，等於免費升等一泊三食，一次購買五套再加贈淡季平日一泊一食住宿券乙張。

大地酒店溫泉季與ITF旅展商品，住宿、泡湯皆搭贈熱銷主題雙人下午茶。（北投大地酒店提供）

大地酒店首次推出四人房住宿券，房內含連通主客臥、雙影視系統、一套完整衛浴及兩套洗手間。（北投大地酒店提供）

此外，大地酒店瞄準家庭親子客及閨蜜好友出遊商機，首度推出丹鳳四人房住宿券，價格僅14,888元，約原價44折，房內含可連通的主客臥、雙影視系統、一套完整衛浴及兩套洗手間，親朋好友出遊休憩仍可享受彼此互動卻不過度打擾的空間，更超值的是，此套商品買一張就送屢獲500盤推薦的奇岩一號中餐廳剁椒魚頭券，及喜歡西餐廳主題雙人下午茶券各一張。

大地酒店奇岩客房住宿券，4月至9月入住最高可免費升等一泊三食。（北投大地酒店提供）

大地酒店館內提供山與城雙景露天泳池，及全年恆溫SPA水療池。（北投大地酒店提供）

「選擇困難友善」泡湯券 大眾風呂、湯屋、SPA自由配

有鑑於不少喜愛泡湯的消費者，面對選擇購買大眾風呂券或湯屋券時常拿不定主意，大地酒店此次特別推出「選擇困難友善」的大地湯氛套券，每套5張6,000元，再加贈1張大眾風呂招待券，消費者可依照票券張數彈性使用，一張可兌換大眾風呂，兩張可使用雙人湯屋，三張可做芳療SPA七十分鐘加贈室內泡湯。

旅展期間購買四人房住宿券，即送奇岩一號中餐廳屢獲500盤推薦的剁椒魚頭券，與雙人下午茶券各一張。（北投大地酒店提供）

除了住宿與泡湯之外，其他商品包含泡湯結合正餐的半日遊「大地湯饗套券」、可於酒店內三家餐廳消費的「泉鄉美食家」、半自助吃到飽「晨意食足早餐券」，另有展場限定商品「湯屋午茶雙人券」，售價2,999元，含雙人獨立湯屋90分鐘及雙人下午茶一套，為北投午後散策提供不同的選擇。

大地酒店表示，此次針對不同消費族群，推出線上線下共八款旅展商品，住宿、泡湯與餐飲票券10月16日於酒店官網提前開跑，此次商品設計增加彈性使用空間，旅客可依同行人數與行程安排，挑選合適的商品來規劃北投溫泉假期或周間小旅行。

大地酒店提供北投天然白磺泉，大眾風呂男湯室外池具丹鳳山天然景致，女湯則為日式庭院造景。（北投大地酒店提供）

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