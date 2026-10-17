2026「台北白晝之夜」10/31登場！免費玩到凌晨2點　還有大學首度開放

萬聖節連假想找免費活動，不妨把握「2026台北白晝之夜」！年度夜間藝術盛事將於10月31日下午2點登場，一路舉辦至11月1日凌晨2點，今年以「NIGHT KA SHI（夜卡西）」為主題，從台灣傳統那卡西文化汲取靈感，結合藝術裝置、聲音演出與街區探索，集結超過30件藝術作品及50場表演，讓民眾從午後一路逛到深夜。

圖／取自白晝之夜官網

那卡西變身城市藝術派對 圓山4大場域串聯

今年活動以圓山為核心，範圍涵蓋圓山自然景觀公園、花博公園圓山園區、大同大學及晴光市場周邊街區。其中，大同大學首度納入活動場域，讓藝術延伸至校園空間，民眾也能在不同街區之間移動，探索散落各處的藝術作品與演出。

「NIGHT KA SHI」取自那卡西的諧音。那卡西具有流動演出、即興互動的特色，表演者帶著樂器穿梭不同場所，與現場觀眾及環境產生連結。策展團隊將這種文化精神轉化為當代藝術語言，打破傳統展場與舞台的界線，讓藝術不再只是定點欣賞，而是融入城市夜遊的過程。

圖／取自白晝之夜官網

超過30件藝術作品 聲光裝置一路看到深夜

本屆展出多件不同形式的藝術創作，聲音藝術、視覺裝置及表演節目都是活動看點。藝術家姚仲涵的《光電獸#51－午夜音樂盒》結合光影與聲音元素，透過作品營造夜間感官體驗；王仲堃的《迴旋曲 2026》及蕭筑方的《鬆弛的靈魂》等作品，也將在本屆藝術計畫中展出。

圖／取自白晝之夜官網

圖／取自白晝之夜官網

除了靜態作品，活動還安排多場表演與主題節目，讓觀眾能隨著聲音與人群移動，發現不同場域的藝術驚喜。民眾也可將晴光市場周邊納入散步路線，結合街區探索與在地美食，安排一趟從午後延續到深夜的城市小旅行。

台北白晝之夜免費參加 搭捷運前往最方便

「2026台北白晝之夜」將於10月31日14:00至11月1日02:00舉行，活動免費參加。建議搭乘台北捷運淡水信義線至圓山站，再步行前往花博公園及主要活動區域；若計畫前往晴光市場一帶，也可依當日活動動線安排步行行程。由於活動橫跨多個場域，建議出發前先查看官方網站的作品位置與節目資訊，預留充足時間探索不同展區。

2026白晝之夜活動資訊

活動日期：2026年10月31日（六）14:00至11月1日（日）02:00

活動地點：圓山自然景觀公園、花博公園圓山園區、大同大學及晴光市場街區

活動費用：免費參加

官方網站：https://www.nuitblanche.taipei/

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