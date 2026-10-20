台北麵包店推薦｜Threads爆紅3間人氣店，酸種、鹼水麵包、排隊可頌一次收藏

Threads討論度爆表的3間台北麵包店，小編一次吃過一輪！從需要提前預約的酸種麵包、東區質感烘焙店，到開店前就大排長龍的名店，各家招牌與必買清單、預約排隊重點整理給你。

台北麵包店推薦｜Celebread

想吃記得提前預約！辣椒起司酸種酸香、微辣又有麥香

第一間就是最近讓小編超期待的 Celebread！如果本身就是酸種麵包控，這間真的很容易讓人陷入選擇障礙，尤其想吃特定熱門口味，建議不要臨時起意，先確認店家的預約方式再前往會比較保險。

圖/ReadyGo

這次買下來，小編自己最喜歡的是辣椒起司酸種麵包。酸種本身帶著很明顯的發酵酸香，搭配辣椒與起司後，多了一層鹹香與微辣感，完全不是一般偏甜、偏軟的麵包路線。我很喜歡它的麵包體，吃起來濕潤又有彈性，咀嚼時小麥香氣會慢慢跑出來。外層則帶著酥脆與淡淡焦香，酸、辣、鹹三種味道疊在一起，越嚼越有味道。

圖/ReadyGo

一次買比較多也不用急著當天全部吃完，帶回家再回烤，外層重新變得酥香，裡面依然保有口感。如果平常就喜歡酸種特有的酸香與咬勁，Celebread可以先放進台北麵包店推薦清單！

店家資訊

地址：台北市大安區安和路一段102巷8號

電話：02-2700-2588

營業時間：每日10:00－18:30

台北麵包店推薦｜BAKERHOOD 巷上

麵包像藝術品一樣擺滿整間店，胡椒乳酪鹼水麵包超有記憶點

第二間來到東區巷弄裡的BAKERHOOD 巷上。一走進店裡，第一個感覺就是「也太漂亮了吧！」各種不同造型的麵包整齊陳列，光是挑今天要帶哪幾款回家，就可以站在櫃前猶豫很久。店內選擇很多，從酸種、可頌到各種鹹甜口味都有。

圖/ReadyGo

這次最讓小編留下印象的，就是網友也很推薦的胡椒乳酪鹼水麵包。鹼水麵包本身帶著扎實、有嚼勁的口感，咬下後先是乳酪的鹹香，接著胡椒香氣慢慢跑出來。跟平常常吃到的甜麵包完全不同，是一款味道比較有個性的鹹麵包，也是以前沒有吃過的組合。

圖/ReadyGo

也有不少Threads網友推薦，可頌、伯爵奶茶棒、莓果乳酪酸種、南瓜吐司等都有各自支持者。選擇真的很多，很適合多揪幾個朋友一起買，這樣一次就能交換吃更多口味！如果你除了在意味道，也很喜歡逛漂亮、有設計感的麵包店，BAKERHOOD 巷上會是很適合排進台北東區美食散步的一站。

店家資訊

地址：台北市大安區忠孝東路四段216巷27弄3號

電話：02-8771-8519

營業時間：週一至週六12:00－20:00；週日公休

台北麵包店推薦｜libreadry 巢屋

東區排隊麵包店！明太子是招牌，卻被無花果生火腿可頌圈粉

最後一間來到同樣位在台北東區的 libreadry 巢屋。這間的人氣真的不是說說而已，這次大約排了15分鐘才進店；聽說平日開店前就有人抵達，門口已經出現排隊人潮。進店後第一個不能錯過的就是招牌明太子麵包。明太子抹醬給得很有存在感，鮮味與鹹香都很明顯，搭配麵包一起入口又不會只有醬料搶戲。明太子在店內也相當搶手，如果就是衝著它來，建議早一點抵達。

圖/ReadyGo

不過這次真正讓小編驚豔的，反而是無花果生火腿可頌！可頌本身帶著酥香口感，再加上無花果自然的甜味與生火腿鹹香，一甜一鹹剛好互相平衡。原本看品名還有點想像不到吃起來會是什麼感覺，結果入口後每個味道都有自己的存在感，卻又不會互相打架，層次比我預期中還豐富。

圖/ReadyGo

除了這次吃到的品項，店內還有蛋沙拉、義式蛋塔、焙茶薩姆拉等不同選擇。熱門麵包可能會遇到補貨後很快又被拿完的情況，如果有鎖定必買品項，建議早點前往購買。

店家資訊

地址：台北市大安區仁愛路四段345巷4弄28號

電話：02-8771-0339

營業時間：週一至週四、週六、週日12:00－19:00；週五公休

台北3間人氣麵包店怎麼選？

這3間麵包店的風格其實完全不同。喜歡酸種麵包的發酵酸香與咬勁，可以先鎖定 Celebread，尤其辣椒起司是小編最喜歡的口味；想找品項豐富、空間也好看的麵包店，可以逛 BAKERHOOD 巷上；如果喜歡一次挑戰各種創意口味，或想吃明太子、可頌，則可以把 libreadry 巢屋排進東區行程。

台北麵包店常見問題

Celebread需要提前預約嗎？

想吃特定品項建議提前預約，實際預約方式建議以Celebread最新公告為準。

BAKERHOOD 巷上推薦買什麼？

推薦胡椒乳酪鹼水麵包！鹼水麵包帶有嚼勁，搭配鹹香乳酪與胡椒香氣，和一般甜麵包很不一樣。另外，可頌、伯爵奶茶棒、莓果乳酪酸種等也有不少網友推薦。

libreadry 巢屋必買什麼？

招牌明太子是店內熱門選擇，不過這次最讓小編驚豔的是無花果生火腿可頌。無花果的甜味與生火腿鹹香互相平衡，吃起來層次很豐富，喜歡鹹甜組合的人可以試試看。

這3間台北麵包店可以一天跑完嗎？

可以。3間都位在台北大安區，可以把Celebread安排在上午，再往東區的libreadry 巢屋與BAKERHOOD 巷上移動。不過如果有想買的熱門品項，建議優先依各店出爐、預約與開店時間安排順序，不要單純按照距離跑店。

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