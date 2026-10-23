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黃仁勳加持的人氣王！ 寧夏夜市美食「爆漿脆皮魷魚」 包小黃瓜超解膩

Irene's 食旅．時旅／ 文、圖／Irene

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寧夏夜市超人氣排隊美食「爆漿脆皮魷魚」！有黃仁勳加持，現炸酥脆不油膩。提供8種口味，包入小黃瓜與豆薯口感清爽，來看看蒜味真實評價與排隊心得！

黃仁勳加持的人氣王：寧夏夜市爆漿脆皮魷魚

無時無刻總是大排長龍的「爆漿脆皮魷魚」，跟隔壁的劉芋仔蛋黃芋餅根本就是兩條平行線，排隊人龍不分上下！

消耗的速度其實蠻快的，排的沒有預期中的久，只是天氣熱又在油炸鍋附近，有些辛苦就是。

炸好後的魷魚會放入脫油機中甩掉多餘的油脂，這樣吃起來就不會太油膩。

爆漿脆皮魷魚菜單與8種口味選擇

「寧夏夜市-爆漿脆皮魷魚」分有脆皮魷魚跟包小黃瓜的脆皮魷魚，價格不一樣，有包小黃瓜$160，沒有包小黃瓜$140；口味上有八種口味， 喜歡有醬還是沒醬的搭配都可以自己選。

  • 蒜味

  • 泰式醬

  • 海苔

  • 五味醬

  • 檸檬

  • 芥末

  • 美乃滋

  • 檸檬椒鹽

一隻隻爆漿脆皮魷魚熱呼呼的在沾板上現切，充分感受其脆度。

真實評價：蒜味爆漿脆皮魷魚

前面好幾組選的都是爆漿脆皮魷魚- 椒鹽口味，椒鹽是熱門人氣口味，因為我們家是蒜蒜控，因此口味上沒有猶豫地選擇爆漿脆皮魷魚-蒜味，在切好的脆皮魷魚上灑上大量的蒜頭，超級香超級蒜！

魷魚炸的很酥脆，沒有堅韌難咬的問題，包入大塊的小黃瓜和豆薯，口感非常脆，而這兩樣剛好也讓是炸物的魷魚增加了清爽感，少了些吃炸物的油膩感，搭配蒜頭吃起來更香，但是生蒜頭很辣。

不愧是寧夏夜市的人氣王「爆漿脆皮魷魚」，魷魚Ｑ彈脆，吃起來完全不油膩，包入小黃瓜好解膩，豆薯則是增加脆度，可惜蒜頭吃起來太辛口，下次考慮選擇醬類的口味，吃起來應該會更滑順吧。

本文總整理：寧夏夜市美食｜黃仁勳加持的人氣王「爆漿脆皮魷魚」

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寧夏夜市-爆漿脆皮魷魚

所在地址：臺灣臺北市大同區寧夏夜市第89攤

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 17:30-00:00

店家電話：0913-310-928

評價：★★★

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

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