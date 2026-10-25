來到淡水不要再只知道吃阿給和魚丸，隱藏在捷運淡水站對面英專路的巷子內，有一間超厲害的中式點心專賣店：夾雙筷！低調的淡水在地美食，點心個個都超有水準，喜歡中式點心的你一定要來。

夾雙筷店家位置與用餐須知：僅6席吧台的隱密巷弄美食

夾雙筷雖在熱鬧的英專路上，但藏身於萬熹飯店後方巷子內，熟門熟路的老饕才會知道的淡水美食。

有內用座位，但只有6席吧台位，不適合人多或是帶嬰兒車的家庭，店內空間太小了。店家很貼心的在牆壁上設置掛勾，可掛包包或外套。

餐點都是現點現做，需要一點時間，等待是值得的呦！趕時間的話建議先打電話預訂比較快。

夾雙筷最新菜單與點餐指南：現點現做電話預訂密技

夾雙筷以中式點心為主，冰花鍋貼、蒸餃、蘿蔔糕、蘿蔔酥餅、蔥油餅、捲餅等，種類不算非常多，但各個都好吃，也很夠點了。

夾雙筷人氣點心實吃評測

醬料有蒜蓉醬跟辣椒醬，可搭配料理使用。

驚豔滿分黑馬：滿滿蘿蔔絲的「蘿蔔酥餅」與蘿蔔糕

本來怕點太多會吃不完而遲疑不敢點的蘿蔔酥餅，一咬下去超慶幸自己有點！外層很薄脆，完全不油膩，內裡塞入滿滿的蘿蔔絲，清甜味直接在口腔中爆發，脆中帶軟，香中帶甜，實在令人驚艷。

夾雙筷的蘿蔔糕媲美港式蘿蔔糕，表層煎的酥香，蘿蔔糕真材實料質地柔軟，吃的到蘿蔔的甜味與調味的香氣，不輸飯店等級的好吃蘿蔔糕。

麵點控必吃：爆量濕潤蔥花的「蝸牛蔥油餅」與青蔥鮮肉蒸餃

這種捲入大量蔥花的蝸牛蔥油餅向來是我的愛，有咬勁的餅皮，包入大量且濕潤的蔥花，吃的到蔥香卻不辛辣，香甜味和著餅皮的麵香，越咬越迷人，是好吃的蔥油餅。

青蔥鮮肉蒸餃的餃皮比較厚，口感有Q勁，豬肉餡新鮮沒臭味，加點青蔥調味簡單清爽又耐吃，建議趁熱吃最好吃，冷掉餃皮會稍稍變硬。

視覺與味覺雙享：金黃極脆「冰花鮮蝦灌湯鍋貼」

超美的冰花鮮蝦灌湯鍋貼，夾雙筷必點必吃的人氣料理！金黃色澤薄脆而均勻分佈的模樣，非常的迷人。

底部薄脆宛如餅乾，鍋貼皮薄搭配上爆汁與滿滿的內餡，口感超豐富，真的吃的到蝦肉，彈牙又鮮美，對得起它的價格。

跳痛卻和諧的收尾：爆漿流心巧克力蒸餃配泰式奶茶，中式點心專賣店賣起泰式奶茶很跳TONE，但還蠻到位的！茶香很濃郁，口感絲滑，不會太過甜膩。

超有創意的流心巧克力蒸餃！當做最後的甜點收尾剛剛好。從餅皮到內餡，全使用巧克力，濃稠濃郁的巧克力內餡，濃而不甜膩，巧克力控絕對要試試。

出自飯店廚師經驗的師傅的手藝，夾雙筷的料理都很有水準，一吃就吃得出真功夫，個人則是一吃就被圈粉，直接愛上夾雙筷的點心，喜歡中式點心的朋友到淡水玩不妨來吃吃看。

本文總整理：淡水站隱藏版小吃｜夾雙筷：僅6席吧台！爆汁冰花鮮蝦鍋貼、流心巧克力蒸餃評測

所在地址：臺灣新北市淡水區英專路2巷4號（萬熹飯店後方巷子）

營業時間：一 二 三 四 五 六 11:30-19:30

店家電話：0901-198-489

評價：★★★★★

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

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