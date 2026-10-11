全球首展在台灣！史上最大115坪「Teddy LuLu時空療癒雜貨店」華山超萌開張

初秋週末好去處再加一！超高人氣的「罐頭豬LuLu」啟動時光旅程，化身毛茸茸的泰迪Lu，即日起至11月1日於台北華山1914文化創意產業園區打造全球首展「Teddy LuLu時空療癒雜貨店」。這座佔地高達115坪的沉浸式快閃店，帶領旅客穿越回1903年的復古時空，絕對是本月台北不容錯過的療癒小旅行提案。

圖／好樂整合行銷提供

週末必拍！三大互動體驗與超大型氣偶迎賓

來到「時空療癒雜貨店」，彷彿走進百年前的歐洲街角。身為店長的泰迪Lu準備了豐富的視覺與互動饗宴。場內不僅有首次亮相的超大型泰迪Lu氣偶與立體公仔，還有一隻120公分高的超巨毛絨泰迪Lu慵懶地躺在沙發區，等著與旅客留下超萌合影。

店內特別規劃三大互動打卡點：「紀念郵務小驛站」讓旅客蓋上限定火漆印章寄出專屬明信片；「復古報紙拍照機」則能讓你與泰迪Lu同框，印出實體復古報紙珍藏；「時光碎片抽卡機」則提供超過30款典藏卡片（單抽NT$100）讓粉絲解鎖。逛累了，現場還有百香果與草莓口味的限定造型冰棒，以及與CHARGESPOT合作的熊熊限定行動電源，為你的手機與好心情充飽電。

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荷包失守注意！臺灣限定公仔與必收周邊總整理

除了好拍好玩，雜貨店內的伴手禮更是吸睛。本次集結上百款生活周邊，從居家小物到服飾配件應有盡有，其中多款「臺灣限定」與「地區限定」的超萌公仔更是粉絲搶購重點：

- Big Hug 泰迪LuLu（臺灣限定星閃藍／星閃紫）： 手腳可動，售價 NT$ 2,200 / 隻

- Mini Hug 泰迪LuLu（臺灣限定金讚款）： 9公分精緻尺寸，售價 NT$ 800 / 隻

- 26cm膠臉毛絨擺件玩偶（臺灣限定黑色）： 首次挑戰長毛設計，售價 NT$ 1,500 / 隻

- Giant Hug 泰迪LuLu（原色／奶茶色）： 高達50公分的巨大擁抱，售價 NT$ 13,500 / 隻

- 常規版 Hug 泰迪LuLu： Big Hug (原色) NT$ 2,200 / 隻；Mini Hug (原色) NT$ 800 / 隻

粉絲踩點攻略：免費入場拿好禮

想把限定好禮帶回家，務必筆記以下時程！10月8日至11日期間，憑「台北國際玩具創作大展（TTF）」門票入場並加入官方LINE、不限金額消費，即可獲贈臺灣限定「茶色泰迪LuLu抱心毛絨掛件」（每日限量225隻）。

10月12日起，快閃店將全面開放「免費入場」！10月12日至22日消費即贈「泰迪LuLu浮雕果凍貼紙」；10月23日至11月1日則贈送「泰迪購物袋（S）」。活動期間單筆消費滿NT$ 2,000，更能直接帶走放大版的泰迪LuLu購物袋（L）。這個週末，不妨規劃一趟華山文創園區半日遊，讓泰迪Lu為你充滿快樂能量！

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【罐頭豬LuLu | Teddy LuLu 時空療癒雜貨店】

活動地點｜華山文創園區 中4A

展售日期｜2026/10/8（四） - 11/1（日）

入場方式｜憑TTF門票入場 10/8 - 10/11、免費入場 10/12 - 11/1

營業時間｜依快閃店公告之營業時間

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