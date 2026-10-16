台北南京復興一日遊｜義大利麵、袖珍博物館、復古咖啡廳，雨天散步路線一次排好

台北南京復興一日遊，不用逛百貨也能玩得很滿！小編排了一條睡飽再出發的散步路線：中午吃清炒義大利麵，下午鑽進大樓地下室的袖珍博物館，最後在復古咖啡廳點烤糖牛奶配熱蘋果派，下雨天也能照走。

台北一日遊｜南京復興美食：又一間商行 Spaghetti

食材夠新鮮才敢主打清炒！淡菜、蛤蜊、蝦一次滿足

第一站先來南京復興附近的「又一間商行 Spaghetti」填飽肚子。這間義大利麵走的不是常見濃厚醬汁路線，而是以高湯與清炒方式呈現食材本身的味道。用餐時甚至會先喝到等等拿來煮麵的高湯，還沒正式開吃，就先讓人對義大利麵多了一點期待。

必點的是淡菜蛤蜊蝦義大利麵，淡菜、蛤蜊和蝦子一次集合，麵體帶著香氣又保有Q勁，搭配彈牙海鮮，吃起來很有滿足感。清炒看似簡單，但也因為少了厚重醬汁，更能直接吃到食材與高湯帶出的鮮味。

圖/ReadyGo

另一道青醬中卷小編也很喜歡，中卷外層炸得香酥，裡面依然保留嫩度，再沾上濃郁青醬，吃起來香而不膩，會讓人忍不住一口接著一口。如果正在找南京復興美食，又不想吃太厚重的義大利麵，這間可以收進清單。不過店家不接受訂位，而且只收現金，前往前記得先準備好。

圖/ReadyGo

地址：台北市松山區興安街192號

營業時間：週二至週六11:30–18:45；週日11:30–18:00；週一公休

付款方式：僅收現金

訂位：不接受訂位

台北一日遊｜南京復興逛展：袖珍博物館

辦公大樓地下室藏著小人國，一推開門直接走進微型世界

吃飽後散步前往第二站，原本以為只是普通的辦公大樓，沒想到往地下室走，居然藏著一整座「小人國」。如果遇上台北的下雨天，袖珍博物館很適合直接排進台北室內景點行程！走進館內後，眼前的世界像突然被縮小，日本商店街、歐洲宮殿、童話故事、復古街道到不同年代的生活場景，全都濃縮成一座座精緻的袖珍模型。

圖/ReadyGo

最有趣的是，這裡真的不能只遠遠看一眼。每件作品裡都藏著大量細節，常常湊近之後才發現，小房子裡連家具、人物、餐桌甚至生活用品都做出來了。一個場景看完，旁邊又有新的東西吸引目光，會讓人不知不覺越靠越近。

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逛到後來，小編腦中一直想到小時候看《哆啦A夢》最想擁有的縮小燈。如果真的有一支，好想直接把自己縮小，跑進這些房子裡看看！如果喜歡模型、建築、藝術或手作，這裡會比想像中更耐逛。依實際參觀節奏，小編會建議至少預留1.5小時，喜歡慢慢找細節的人甚至可以逛上2小時。

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地址：台北市中山區建國北路一段96號B1

營業時間：週二至週日10:00–18:00；週一公休

台北一日遊｜南京復興咖啡廳：Le Park Cafe 公園咖啡館

脆皮烤糖牛奶＋熱蘋果派，替雨天行程甜甜收尾

逛完袖珍博物館，最後一站就找間台北咖啡廳躲雨。「Le Park Cafe 公園咖啡館」不是現在常見的純白網美咖啡廳，空間反而保留一種帶著年代感的復古氛圍，簡單、舒服，很適合在雨天坐下來慢慢喝杯飲料。

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一定要點的就是脆皮烤糖牛奶。牛奶上方覆蓋一層烤過的脆糖，喝之前先把糖敲碎，不要急著全部攪進牛奶裡。喝一口滑順鮮奶，再咬到細碎脆糖，口感一下柔滑、一下酥脆，香甜卻不會太膩，小編滿喜歡這種簡單但很有層次的搭配。

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這裡的蘋果派也很值得留一個胃。它和一般印象中厚厚蘋果餡的蘋果派不太一樣，底部是層層酥脆的酥皮，再搭配切成薄片的蘋果與冰淇淋。酥皮一切下去就能感受到脆度，蘋果則保留清甜滋味，再挖一點冰淇淋一起入口，冷熱與酥軟口感全部混在一起，卻不會把蘋果本身的味道蓋掉。

圖/ReadyGo

窗外下著雨，桌上放著一杯烤糖牛奶和熱熱的蘋果派，剛好替今天的南京復興散步行程甜甜收尾。

地址：台北市中山區遼寧街146號

營業時間：週六至週四11:00–19:00；週五公休

台北南京復興一日遊行程表

時間 行程規劃 12:00 【又一間商行 Spaghetti】睡飽再出發，先吃淡菜蛤蜊蝦義大利麵與青醬中卷 13:30 【南京復興散步】吃飽後慢慢散步前往下一站，若巧遇雨天行程也不會排得太趕 14:00 【袖珍博物館】走進藏在地下室的微型世界，細看日本街景、歐洲建築與童話場景 16:00 【Le Park Cafe 公園咖啡館】找間復古咖啡廳休息，點脆皮烤糖牛奶與蘋果派 17:30 【南京復興周邊散步】依天氣決定繼續逛街或直接返程，悠閒結束半日行程

台北南京復興雨天一日遊常見問題

袖珍博物館適合大人去嗎？

適合。雖然微型模型很容易讓人聯想到親子景點，但館內不少作品其實很適合喜歡模型、建築、美術與手作的大人慢慢欣賞。尤其模型裡的生活場景與空間細節，近距離看會更有意思。

這三個地方可以安排在同一天嗎？

可以，而且不用太早起。這條路線本來就是以「假日睡飽再出發」來安排，中午先吃又一間商行，下午逛袖珍博物館，再到Le Park Cafe吃下午茶，三站就能組成一條節奏很舒服的南京復興半日遊。

這條南京復興路線適合什麼天氣？

晴天當然也適合，但小編更推薦留給陰天或下雨天。三站都有室內空間，移動距離也不像跨區行程那麼複雜，很適合不想因為下雨就取消出門計畫的人。

Le Park Cafe 公園咖啡館適合久坐嗎？

實際用餐時間限制可能依現場規定與人潮調整，若想安排久坐聊天，建議當天向店家確認。

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