新莊宏匯廣場大改裝！「電影院」確定回歸、455坪「大型Buffet」登場時間曝光

新北新莊又有新的逛街亮點！新莊指標商場宏匯廣場持續進行館內改裝，繼2025年底美麗新影城結束營業後，電影院確定重新回歸，未來將從原本8樓移至10樓，雖然影廳規模縮小，但有機會導入特殊廳；8樓則規劃引進饗賓集團旗下大型Buffet，面積達455坪，預計2027年第三季開幕，未來從吃美食、親子娛樂到看電影，新莊逛街行程將再添新選擇。

宏匯廣場重新布局 電影院搬10樓、8樓引進455坪Buffet

宏匯廣場近年持續進行樓層改裝，累計已調整超過5000坪，透過品牌汰換與空間重新配置，強化餐飲、娛樂及生活服務。宏匯廣場執行董事柯愫吟今（8）日出席週年慶記者會透露，商場確定迎接全新影城業者，未來電影院將由8樓移至10樓，雖然規模比過去縮小，但有機會加入特殊影廳。

這也代表曾讓不少消費者惋惜的影城服務即將回歸。原進駐宏匯廣場的美麗新影城於2025年12月22日起停止營運，商場當時表示將積極尋找新的合作可能，如今確定重新引進影城，娛樂版圖再度補上重要一環。

新莊的宏匯廣場作為「新三蘆五泰」地區最大百貨商場，店內的美麗新影城在去年底無預警停業。圖為美麗新宏匯影城。圖／摘自美麗新影城粉絲團 江佩君

除了電影院，8樓也將迎來大型餐飲品牌，規劃引進饗賓集團旗下Buffet，使用面積約455坪，預計2027年第三季開幕，同樓層還會增加生活雜貨及餐飲品牌。9樓則持續強化親子與年輕客群，除了海底撈、湯姆熊等品牌，也將透過空間調整增加營業面積。

宏匯廣場六週年慶10/22開跑 「大富翁」5大關卡一路玩

宏匯廣場六週年慶將於10月22日至11月15日登場，今年以「宏匯大富翁」為主題，把購物優惠化身5大闖關任務。第一關「關鍵首11日」祭出全館當日累計滿3000元贈400元，刷玉山宏匯聯名卡再加碼100元，最高回饋500元；第二關「機會命運降臨」則讓超級匯會員累計消費滿5000元即可抽萬元好禮，滿8800元還能挑戰進階獎池，有機會抽中VESPA Primavera 125機車、FUJI雙AI極技按摩椅。

圖／宏匯廣場提供

圖／宏匯廣場提供

第三關「地產大亨累積財富」鎖定名品、珠寶、美妝、服飾配件及大家電等業種，其中名品滿5000元贈500元，大家電、健康器材滿1萬元贈1000元。第四關「以小搏大點數大富翁」則讓會員用點數換抽獎機會，每扣10點可抽1次，最終大獎為6萬點超級匯點數及會員投入點數。

圖／宏匯廣場提供

圖／宏匯廣場提供

第五關「歡樂版圖全展開」則加入美食與親子體驗，10月22日首日超級匯會員擲骰，骰出1或6即可免費帶走LOPIA 10吋瑪格麗特披薩；10月24日至25日再推出首屆親子音樂節。從購物、美食到親子娛樂，宏匯廣場六週年慶也成為新莊週末一日遊的新玩法。

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