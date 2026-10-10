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台北20處景點變身「梵谷打卡點」！北藝中心、松菸、中山堂都有名畫 一路玩到12月還能抽梵谷周邊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／台北市政府文化局提供
圖／台北市政府文化局提供

台北最新藝術小旅行！近期由臺北市政府文化局推出的「臺北文化小旅行：梵谷篇」，正是將這場跨時空的藝術想像化為現實。活動巧妙地將梵谷的經典名畫融入台北20處特色景點中，讓日常熟悉的街道與建築瞬間披上浪漫的藝術濾鏡。自即起至12月1日，民眾除了能依照地圖走訪打卡，完成指定任務還有機會抽拍立得、限量梵谷紀念方巾等好禮。

寶藏巖國際藝術村X 梵谷博物館《作為畫家的自畫像》。圖／台北市政府文化局提供
寶藏巖國際藝術村X 梵谷博物館《作為畫家的自畫像》。圖／台北市政府文化局提供

●20大隱藏版藝術地標，名畫與在地故事完美交會

這次「臺北文化小旅行：梵谷篇」並不是單純將名畫集中展示，而是依照各文化景點的歷史背景、建築特色與場域故事，搭配不同的梵谷作品壁貼。

北投中心新村 X 梵谷博物館《女子肖像》。圖／台北市政府文化局提供
北投中心新村 X 梵谷博物館《女子肖像》。圖／台北市政府文化局提供

20處景點包括漢聲雜誌社（漢聲巷）、臺北偶戲館（庫房）、花卉試驗中心、臺北表演藝術中心、臺北流行音樂中心、新芳春茶行、松山文創園區、臺灣新文化運動紀念館、南港茶葉製造示範場、唭哩岸打石文化展示牆、西本願寺、寶藏巖、北投中心新村、北投兒童樂園、福德爺長慶廟、日善公園、天主教聖家堂、臺北市中山堂、蟾蜍山煥民新村及殷海光故居。

漢聲雜誌社（漢聲巷） X 梵谷博物館《浮世繪藝妓（仿溪齋英泉）》。圖／台北市政府文化局提供
漢聲雜誌社（漢聲巷） X 梵谷博物館《浮世繪藝妓（仿溪齋英泉）》。圖／台北市政府文化局提供

天主教聖家堂 X 梵谷博物館《農婦捆麥束（仿米勒）》。圖／台北市政府文化局提供
天主教聖家堂 X 梵谷博物館《農婦捆麥束（仿米勒）》。圖／台北市政府文化局提供

南港茶葉製造示範場 X 梵谷博物館《高更肖像》。圖／台北市政府文化局提供
南港茶葉製造示範場 X 梵谷博物館《高更肖像》。圖／台北市政府文化局提供

蟾蜍山煥民新村 X 梵谷博物館《向日葵》。圖／台北市政府文化局提供
蟾蜍山煥民新村 X 梵谷博物館《向日葵》。圖／台北市政府文化局提供

臺北市中山堂 X 梵谷博物館《花開的梅園（仿廣重）》。圖／台北市政府文化局提供
臺北市中山堂 X 梵谷博物館《花開的梅園（仿廣重）》。圖／台北市政府文化局提供

其中台北表演藝術中心是活動代表性打卡點之一，《戴灰色氈帽的自畫像》被放大融入北藝中心大階梯，形成大型城市藝術畫面；松山文創園區則搭配《在亞爾的臥室》，呼應場域從菸廠轉型為文創園區的歷史變化，讓民眾在尋找壁貼的同時，也能重新品味各個場域的獨特故事。

臺北表演藝術中心 X 梵谷博物館《戴灰色氈帽的自畫像》。圖／台北市政府文化局提供
臺北表演藝術中心 X 梵谷博物館《戴灰色氈帽的自畫像》。圖／台北市政府文化局提供

松山文創園區（松山菸廠廠歌石碑） X 梵谷博物館《在亞爾的臥室》。圖／台北市政府文化局提供
松山文創園區（松山菸廠廠歌石碑） X 梵谷博物館《在亞爾的臥室》。圖／台北市政府文化局提供

●低碳漫遊結合YouBike與U-Sport，運動尋寶樂趣多

YouBike微笑單車官方響應活動加碼100組YouBike與文化小旅行聯名LED磁吸小燈箱。圖／台北市政府文化局提供
YouBike微笑單車官方響應活動加碼100組YouBike與文化小旅行聯名LED磁吸小燈箱。圖／台北市政府文化局提供

活動另與YouBike及U-Sport臺北樂運動合作，讓民眾可以用單車串聯城市文化景點。活動期間部分YouBike站點及單車上也會出現梵谷元素，YouBike並加碼提供100組聯名LED磁吸小燈箱；臺北市政府體育局則提供U-Sport獎勵100 U幣，鼓勵民眾以騎乘單車的方式探索20處梵谷打卡點。

●三波段豐富抽獎，拍立得與限量紀念方巾大方送

至12月1日，民眾可前往20處指定「梵谷名畫現蹤點」，尋找現場梵谷作品壁貼並拍照。完成指定打卡後，可依活動規則將照片上傳至文化局指定臉書貼文留言區，參加抽獎，有機會獲得拍立得、限量梵谷紀念方巾等好禮。

除了20處梵谷打卡點，活動也串聯「臺北文化100點」玩法。民眾前往指定文化點拍照並上傳至活動網站、分享自己的故事，還能套用梵谷筆觸風格製作專屬作品，同樣有機會抽中限量梵谷紀念方巾。

西本願寺廣場 X 梵谷博物館 《野玫瑰》。圖／台北市政府文化局提供
西本願寺廣場 X 梵谷博物館 《野玫瑰》。圖／台北市政府文化局提供

花卉試驗中心 X 梵谷博物館 《鳶尾花》。圖／台北市政府文化局提供
花卉試驗中心 X 梵谷博物館 《鳶尾花》。圖／台北市政府文化局提供

台北文化小旅行：梵谷篇。圖／台北市政府文化局提供
台北文化小旅行：梵谷篇。圖／台北市政府文化局提供

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