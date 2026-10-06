雙十去哪玩？新北「國慶隨行杯」500份免費領 逛餐車市集、看啦啦隊等精彩演出
免費領「國慶紀念隨行杯」！雙十國慶即將到來，10/10「新北國慶升旗典禮」準備了多項精彩活動，除了重頭戲升旗典禮外，還集結了文創市集與餐車，邀請民眾一同為中華民國慶生。
115年「新北國慶升旗典禮」選在新北第二行政中心舉行，升旗儀式由中華民國三軍儀隊退伍弟兄協會擔綱旗手，現場還將由富邦啦啦隊、新北市交響樂團、歌手謝宜君、三重碧華國小合唱團等帶來精彩演出，也有街頭魔術表演，讓民眾能近距離感受魔術的奇幻驚喜。
除了有強大的表演陣容外，現場更齊聚了早餐市集餐車，有精選文創市集與胖卡餐車為典禮與現場民眾充電，好逛且好吃。
此外，還有加碼活動「免費領取高質感國慶紀念隨行杯」，發放時間為10/10 7:30起，依排隊先後順序領取，限量500份，每人限領1份、送完為止。
115年新北國慶升旗典禮
活動時間：2026/10/10 8:00-11:00
活動地點：新北第二行政中心（新北市三重區安芯路1號）
交通資訊：捷運中和新蘆線「先嗇宮站」3號出口
編輯推薦
- 每個月只開放1天！台北最神祕百年古蹟「免費參觀」 解鎖巴洛克建築與和風、法式雙庭園
- 限時免門票、每日80名！台北公館「百年神祕禁地」解禁 國慶連假揭密「台版地下水宮殿、巴洛克式排柱」
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。