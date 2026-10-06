雙十去哪玩？新北「國慶隨行杯」500份免費領 逛餐車市集、看啦啦隊等精彩演出

免費領「國慶紀念隨行杯」！雙十國慶即將到來，10/10「新北國慶升旗典禮」準備了多項精彩活動，除了重頭戲升旗典禮外，還集結了文創市集與餐車，邀請民眾一同為中華民國慶生。

115年新北國慶升旗典禮主視覺。圖／新北市政府民政局提供

115年「新北國慶升旗典禮」選在新北第二行政中心舉行，升旗儀式由中華民國三軍儀隊退伍弟兄協會擔綱旗手，現場還將由富邦啦啦隊、新北市交響樂團、歌手謝宜君、三重碧華國小合唱團等帶來精彩演出，也有街頭魔術表演，讓民眾能近距離感受魔術的奇幻驚喜。

除了有強大的表演陣容外，現場更齊聚了早餐市集餐車，有精選文創市集與胖卡餐車為典禮與現場民眾充電，好逛且好吃。

新北第二行政中心待完工後將串聯板橋新板特區、新五泰溫仔圳、五股夏綠地及土樹三鶯地區大巨蛋，建構新北四大軸心。圖／新北市政府工務局提供

此外，還有加碼活動「免費領取高質感國慶紀念隨行杯」，發放時間為10/10 7:30起，依排隊先後順序領取，限量500份，每人限領1份、送完為止。

交通圖。圖／新北市政府民政局提供

115年新北國慶升旗典禮

活動時間：2026/10/10 8:00-11:00

活動地點：新北第二行政中心（新北市三重區安芯路1號）

交通資訊：捷運中和新蘆線「先嗇宮站」3號出口

活動詳情：https://reurl.cc/Z8vLEA

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