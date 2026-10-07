中和人私藏賞花點！秀山國小旁大仁街黃鐘花迎盛花期





位於新北市中和區的大仁街自強路公園，是當地相當具有生活感的社區綠地，每到夏季至初秋，周邊黃鐘花便會陸續開花。尤其9月底至10月初，金黃色鐘形花朵成串掛上枝梢，在大片綠葉襯托下格外亮眼，也讓原本熟悉的住宅街景多了一抹明亮色彩。





▲圖片來源：蔡麗媛攝影





像掛滿黃色小鈴鐺！陽光下更加耀眼

黃鐘花最吸睛的就是鮮豔的黃色花朵，盛開時一串串垂掛在枝頭，宛如無數黃色小鈴鐺藏在綠葉之間。當陽光灑落，花瓣色彩更加鮮明，不需要大片花海或特別打造的造景，單純以黃花、綠葉與街道交織，就能形成清新又充滿元氣的城市花景。





▲圖片來源：蔡麗媛攝影





就在秀山國小旁！散步就能遇見隱藏版花景

想尋找這片黃鐘花，可以來到中和區自強路與大仁街口一帶，賞花區域鄰近秀山國小及大仁街自強路公園。與大型公園相比，這裡更像是藏在社區裡的小型賞花點，住宅、校園與植栽共同構成日常街景，很適合在附近散步時順道停留欣賞。





▲圖片來源：蔡麗媛攝影





9月底至10月初正好看，賞花別打擾居民

黃鐘花在氣候適宜時具有多次開花的特性，而中和這處花景約在9月底至10月初特別值得留意。由於賞花位置緊鄰住宅與校園，前往時記得降低音量、不攀折花木，也避免為了取景影響道路通行或周邊居民生活，在不打擾社區的情況下，慢慢收藏這片城市裡的金黃色風景。





▲圖片來源：蔡麗媛攝影





【中和大仁街自強路公園黃鐘花】

景點位置：新北市中和區大仁街、自強路口，大仁街自強路公園及秀山國小周邊





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





延伸閱讀>>三峽全新打卡地標！「長福橋」啟用亮相 未來水岸夜景更吸睛

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」