限時免門票、每日80名！台北公館「百年神祕禁地」解禁 國慶連假揭密「台版地下水宮殿、巴洛克式排柱」

台北「地下水宮殿」免費開放！有著逾百年歷史的「地下水宮殿」國慶解禁，將限定開放2天、提供四場定時導覽，不需預約即可一窺其神秘面紗。

圖／自來水園區粉專

配合2026秋Out音樂節，位於台北公館的「自來水園區」將於雙十國慶10/10、10/11兩日開放免費入園，更限定開放地下水宮殿「觀音山蓄水池」定時導覽， 10/10、10/11每日10:30、14:30各一場，共計4個場次，需於導覽前提早至售票口領取號碼牌，每場限額40名，額滿為止。

自來水博物館後山有個超過百年歷史的觀音山蓄水池祕境。圖／台北自來水事業處提供

地下水宮殿「觀音山蓄水池」是台北最古老的蓄水池，平時為管制禁地，需事先預約、付費參觀，被給予五顆星的神祕指數。而其神秘看點在於地下室的巴洛克風古老排柱與斑駁牆面，打上燈光後更具神秘、頹廢與異世界感。

圖／台北自來水事業處提供

觀音山蓄水池因其建築特色又名「地下水宮殿」。圖／台北自來水園區提供

而2026秋Out音樂節規劃了3座自由舞台和2座售票舞台，集結約50組國內外藝人及表演團隊，邀請樂迷來趟音樂漫遊，並感受公館商圈的熱鬧與街頭美食。更多音樂節詳情請見粉專。

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