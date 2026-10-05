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2026心中山「萬聖節市集」登場！免費領20點捷運點數 反派主題市集一路逛到11月

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／摘自有趣市集與合作攤商IG
圖／摘自有趣市集與合作攤商IG

台北萬聖節活動再添新去處！2026「心中山萬聖節」即日起至11月1日於心中山線形公園登場，連續5週於週五、週六、週日舉辦，並加碼10月8日、10月26日兩日限定場次。今年有趣市集以「大反派」為主題，將童話角色重新解讀，打造充滿奇幻、暗黑氣氛的萬聖節市集，除了免費入場，搭捷運前往還有機會領取20點捷運點數。

心中山萬聖節市集免費逛　搭捷運再送20點

想趁萬聖節週末逛台北市集，可以鎖定心中山線形公園。活動期間每週五15:00至21:00、週六14:00至21:00、週日14:00至19:30開放，現場以反派童話為概念規劃市集攤位，從餐飲、甜點到生活選物與手作設計都有，適合安排成中山商圈半日遊行程。

圖／摘自老男孩鮮奶麻糬IG
圖／摘自老男孩鮮奶麻糬IG

圖／摘自The Oasis綠洲餐車IG
圖／摘自The Oasis綠洲餐車IG

此外，活動也推出捷運族限定優惠。每日16:00起，台北捷運Go App會員只要出示當天「台北車站中山站或雙連站」任一站的出站紀錄，即可至1號出口後方的市集服務台兌換20點捷運點數。每人每天限領1次，每日限量200份，送完即止，想領取的民眾可提早前往。

圖／摘自蛋塔先生MR.EGGTART IG
圖／摘自蛋塔先生MR.EGGTART IG

六大反派主題市集　甜點、香氛、文創一次逛

這次市集攤位也換上萬聖節限定角色設定，包括以飲品、甜點及烘焙為主的「毒蘋果實驗室」，以及提供鹹食小點與輕食的「大灰狼的餐桌」；喜歡穿搭與生活選物，則可逛「魔鏡的真告白」與「停擺的午夜鐘」。

圖／摘自有趣市集IG
圖／摘自有趣市集IG

另外還有結合香氛、精油與占卜元素的「壞女巫的香氛」，以及集結原創文具、紙物、插畫繪本與似顏繪的「黑巫師咒語書」。從吃喝、穿搭、生活雜貨到手作創作，讓逛市集也能融入萬聖節情境。

2026心中山萬聖節活動地點位於心中山線形公園，10月2日至11月1日期間以週五、週六、週日為主要活動日，另於10月8日、10月26日加碼舉辦。活動免費入場，搭乘台北捷運前往還能搭配捷運點數優惠，想安排「2026台北萬聖節活動」、「台北萬聖節市集」或「中山站週末市集」行程，可將心中山列入踩點清單。

圖／摘自蛋塔先生MR.EGGTART IG
圖／摘自蛋塔先生MR.EGGTART IG

圖／摘自The Oasis綠洲餐車IG
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萬聖節 中山站 台北車站 市集

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