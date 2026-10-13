會旋轉的煲仔飯！北醫吳興街「現點現煮煲仔飯」，臘味煲鍋巴酥脆、藥燉排骨軟嫩

信義區莊敬路巷子裡的「賀加小吃店」，算是最近北醫吳興商圈討論度很高的小吃店。賀加小吃店是主打現點現煮煲仔飯的在地小吃店，最大特色是用會自動旋轉的機器煮砂鍋，另外也賣藥燉排骨。這次晚上剛好騎車經過，看到店門口很多人，最重要的是看到一排砂鍋在火上轉，心想對啦就是這家啦！索性就停下來吃晚餐。

賀加小吃店的旋轉煲仔飯值得吃一次，不過真正的重點不是機器，而是鍋底那層酥脆鍋巴。這次晚上到店，在門口等座位等了10分鐘，入座後煲仔飯又等了10多分鐘才上桌，而且只剩2種口味可以選，最後點了臘味煲配一碗藥燉排骨。臘味煲偏鹹香，靠青菜和酸甜醃蘿蔔解膩；藥燉排骨湯頭偏鹹，排骨倒是燉得很軟嫩。這篇整理營業資訊、位置環境、自助點餐方式，還有臘味煲與藥燉排骨的實際口味。

賀加小吃店營業資訊

賀加小吃店|藥燉排骨、煲仔飯

地址：110台灣臺北市信義區三張里莊敬路325巷10號

電話：02 2733 9022

營業時間：星期一～星期五 12:00 – 14:00, 17:00 – 21:00｜星期六 17:00 – 21:00｜星期日 休息

賀加小吃店晚上營業到21點，因為煲仔飯是現點現煮、砂鍋數量有限，晚餐時段越晚去，能選的口味就越少。這次比較晚抵達，原本想看看其他口味，最後只剩2種煲仔飯可以選，想吃特定口味的話，還是早點到店比較保險。店家的旋轉臘味煲仔飯也曾被食尚玩家介紹過，用餐時間容易出現人潮，地址、電話與各時段營業時間可以直接看上方的地圖資訊。

賀加小吃店位置｜環境

賀加小吃店位在信義區莊敬路的巷子裡，靠近台北醫學大學與吳興街商圈，從捷運台北101／世貿站走過來需要一小段路。這一帶本來就是北醫美食的集中區，附近像鰹魚乾拌王、吳興街上的林家牛肉麵都在步行範圍內。店面是簡單的小吃店形式，內用座位不算多，這次到店時座位全滿，在門口等了大約10分鐘才有位子。

店裡最吸引目光的就是煮煲仔 飯的全自動機器。砂鍋放上爐具後，會隨著機器持續旋轉，讓砂鍋四周均勻受熱。看著一排砂鍋在爐火上轉動，和一般直接放在瓦斯爐上烹煮的方式差別很大，坐在店裡等餐的時候，真的會忍不住一直盯著看。

煲仔飯從生 米開始烹煮，每一鍋都要經過加熱、旋轉與收乾水分的過程，這次入座後又等了10多分鐘才上桌。從排隊到開吃整趟大概要抓20多分鐘，加上每次能製作的數量有限，餐期人多時不會立刻出餐，趕時間吃飯的話比較不適合。

賀加小吃店菜單

賀加小吃店菜單以不同口味的煲仔飯為主，另外還有藥燉排骨、麻辣皮蛋拌麵等小吃，這次沒有點麵，主力放在煲仔飯和湯品。點餐不用等店員拿菜單，直接到櫃檯的自助點餐機操作，選好餐點後一併結帳，付款除了現金，也可以使用全支付，整個流程不會太複雜。

完成點餐後再找座位，煲仔飯會按照訂單順序現場製作。由於煲仔飯不是事先煮好再盛裝，等候時間會比一般飯類稍長，若還有其他安排，點餐時可以先詢問大約需要等待多久。

賀加小吃店餐點

賀加小吃店這次點了臘味煲和藥燉排骨，整餐最大的亮點是煲仔飯鍋底的鍋巴，藥燉排骨則是排骨比湯頭更討喜。

臘味煲

掀開鍋蓋時，臘味與醬汁的鹹香先跑出來，米飯吸收醬汁後顏色變得較深，味道也相當足。臘味本身帶著明顯鹹香，和熱騰騰的米飯一起入口，風味直接而濃厚。比較特別的是，這鍋臘味煲放了不少青菜，吃到後面還能用蔬菜轉換味道，旁邊另外放了酸甜醃蘿蔔，剛開始看到這個搭配有點意外，但實際配著臘味和米飯一起吃並不衝突。醃蘿蔔的酸味與脆度能中和臘味的油脂及鹹度，吃完一口臘味飯，再咬一點蘿蔔，嘴裡會清爽許多。

吃煲仔飯當然不能漏掉砂鍋底部的鍋巴。把上層米飯吃掉後，用湯匙沿著鍋底刮起來，可以看到一層帶著焦黃色澤的米 飯，鍋巴咬起來酥酥脆脆，有烘烤後的米香，又沒有燒焦的苦味。靠近鍋邊的部分脆度更明顯，配著剩下的臘味與醬汁一起吃，口感也比單純的米飯更豐富。喜歡煲仔飯鍋巴的人，東湖的何仙姑港式煲仔飯也可以一起列入口袋名單。

整體調味屬於偏鹹香的路線，單吃幾口會覺得味道比較重，好在青菜與醃蘿蔔放得不少，三種味道輪流搭配，整鍋吃下來不會只剩下臘味的鹹度。

藥燉排骨

除了煲仔飯，這次還點了一碗藥燉排骨。送上桌時就能感覺到碗的尺寸不小，裡面的排骨份量也有存在感，搭配煲仔飯一起吃相當有飽足感。不過湯頭喝起來偏鹹，味道比較濃，若平常飲食口味清淡，第一口可能會覺得鹹度明顯。藥材香氣融合在湯底裡，熱熱喝下去身體很暖，和煲仔飯搭配時，也能讓整套餐多一點溫熱湯品。

排骨的表現比湯頭更討喜，燉煮得十分軟嫩，不需要費力啃咬，肉就能輕鬆咬下來。排骨吸收了湯汁，裡外都有味道，口感柔軟卻不會只剩鬆散的纖維。雖然湯的鹹度稍高，但排骨本身的嫩度不錯，加上份量頗有誠意，兩個人分著喝也沒有問題。同樣在信義區、喜歡喝藥燉湯品的人，也可以參考永春站的莊記土虱藥燉排骨。

這次兩樣餐點的口味整理如下：

賀加小吃店的全自動旋轉機器確實讓煲仔飯多了一個觀看重點，不過真正吃進嘴裡，最吸引人的還是鍋底那層酥脆鍋巴。喜歡鍋巴、吃得慣鹹香重口味的人，這鍋臘味煲應該會買單；口味偏清淡、趕時間吃飯，或是很晚才到店的人，就要有等候和口味可能售完的心理準備。

正在找信義區煲仔飯或北醫附近的晚餐，賀加小吃店的旋轉煲仔 飯可以列入選擇，早一點抵達，比較有機會吃到想點的口味。

賀加小吃店|藥燉排骨、煲仔飯

地址：110台灣臺北市信義區三張里莊敬路325巷10號

電話：02 2733 9022

營業時間：星期一～星期五 12:00 – 14:00, 17:00 – 21:00｜星期六 17:00 – 21:00｜星期日 休息

文章來源：水晶安蹄 不務正業過生活 FB：水晶安蹄 不務正業過生活

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」