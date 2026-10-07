隱藏在台北巷弄的日式料理！中山區必吃美食推薦：高CP值生鮭魚丼飯、香煎牛板腱

說到中山區的行天宮捷運站，許多人都會先想到來行天宮拜「關聖帝君」，參拜完後別忘了周圍可是有非常多的美食餐廳，這次上午前往行天宮拜拜完後在附近的巷弄中找到這間「心KOKORO食堂」，是一間專門賣日式料理的餐廳，不管是生魚片的料理還是各式熟食定食，在網路上的評價都不錯，對於喜愛吃日本料理的我來說就更想要品嚐看看，所以餐點的部分就是生魚片餐點和熟食定食各點一份，這樣就能同時吃到不同的特色了。

餐廳資訊

心KOKORO食堂 店名：心KOKORO食堂

電話：0907-734-268

地址：臺北市中山區松江里松江路297巷21號

營業時間：週一～週三、週五～週日 11:30-15:30、17:30-21:30（週四公休）

粉絲專頁：心kokoro食堂

從捷運行天宮站3號出口步行約5分鐘就可抵達，店面的招牌是純白底色搭配黑字滿好找的。

門口和旁邊的小櫥窗上面都有貼上菜單，如果人多排隊或是想要現場考慮有沒有喜歡吃的餐點，都可以先在門口看一下菜單，確定要內用門口進去右手邊就是櫃台服務。

內用的環境是簡約風格，空間是狹長型的一邊的用餐區是餐桌另一邊是吧台區。

用餐時間一到幾乎都是客滿狀態，如果晚一點來就要在外面排隊等候。

菜單的樣式滿簡潔明瞭的，餐點主要是以「個人定食套餐 Set Meal」為主，價位以台北市來說不算貴。

如果是想要單點或是更多口味的麵類、蓋飯都有，喜歡吃海鮮的人一定要點點看他們的「海鮮丼飯」系列。

牆上招牌的定食都有圖片可以參考，「綜合海鮮丼」看起來就非常誘人，不過最後是點預算剛剛好的「生鮭魚丼」。

這次點了兩份套餐，把生魚片餐點和熟食定食各點一份，分別是「生鮭魚丼」和「香煎牛板腱定食」。

介紹主食前先來介紹額外單點的炸物和小菜，一共點了三樣「松露醬薯條」、「脆皮雞蛋豆腐」以及「高麗菜」。

第一樣是「脆皮雞蛋豆腐」，外表炸的金黃酥脆裡面的雞蛋豆腐軟嫩滑順，這是一道口感內外衝擊的小菜，一口咬下外皮的酥脆喀滋作響，但咬到裡面的雞蛋豆腐瞬間變成溫柔滑嫩的口感，加上上面淋上店家獨特的醬料濃郁卻又不覺得油膩。

第二樣是「松露醬薯條」，一端上來松露醬獨特的味道馬上撲鼻而來，而且淋上的醬比預期的還要多，上面一層的薯條幾乎都沾上醬料，分一些給下層的薯條綽綽有餘。

薯條本身有瀝得很乾淨吃起來只有酥脆感沒有油脂味，松露醬入口後幾乎充斥整個口腔，有種奢華的小雀幸。

第三樣是「高麗菜」，一開始是想說吃點蔬菜比較健康，沒想到上面還有撒上柴魚片和些許海苔粉，讓高麗菜的味道變得更豐富，而且高麗菜本身的水分多吃起來十分多汁。

首先第一道是「生鮭魚丼」，另外還有附「茶碗蒸」和「味噌湯」，一開始端上來直接被鋪了幾乎一整層的鮭魚片吸引。

鮭魚片上面有「鮭魚卵」旁邊還有「蝦卵」，可以同時吃到鮭魚片鮮甜的味道，又能吃到魚卵噴汁的快感，重點是海鮮非常新鮮完全不會有腥味，對於喜歡吃原味的我來說真的給一個大大的讚！

旁邊有一坨比較深色的一開始沒有注意到，後來吃的時候才發現這是「蟹膏」，著實讓我驚艷到因為我沒想到只是點一個「生鮭魚丼」，居然還能吃到不同海鮮，拌著飯吃只能說太幸福了～

另外還有半顆「溏心蛋」和蔬菜，這個還不包含定食本身附的「菜盤」喔~光主要這一碗就有蔬菜在裡面，算是盡量讓顧客可以吃到不同的營養。

再來是第二道「香煎牛板腱定食」，上面也是鋪滿一層牛板腱肉，牛肉的香氣非常濃郁。

牛板腱帶點些許的油脂吃起來紮實多汁，但點油脂入口味道會更香，一口肉一口飯真的很過癮。

定食的部分都會附「茶碗蒸」、「溏心蛋」、「菜盤」和「味噌湯」，像我們點的「香煎牛板腱定食」就有附這些，「溏心蛋」是直接跟主餐碗放在一起。

菜盤裡面有「毛豆」、「黑木耳」、「高麗菜」和「玉米」。

這盤菜盤滿適合當作開胃菜來吃，旁邊還有「胡麻醬」可以沾讓蔬菜吃起來味道更豐富。

接著是「味噌湯」，第一張圖是味噌沉澱下去上面看起來變成像是「海帶湯」。

除了海帶外，還有「豆腐」及「竹輪」，小小一碗湯配料還滿多的，每一道菜都很有誠意。

最後是「茶碗蒸」，除果不是上面放柴魚片看起來有點像「布丁」，茶碗蒸吃起來的口感綿密滑順，製作的過程滿細心的裡面都不會有過多的氣泡孔，讓每一口吃起來都是完整的口感。

結語

整體來說是一間出乎預期美味的日本料理餐廳，雖然店面不大但餐點製作十分用心，從進門的服務到上餐速度都非常好，「香煎牛板腱」熟度恰到好處，把肉汁鎖住吃起來不會過老過硬，「生鮭魚丼」對於喜歡吃生魚片的人來說真的非常推薦，如果預算足夠還可以直接點「綜合海鮮丼」來吃，或是「綜合生魚片」一起分著吃，因為海鮮類不僅新鮮本身的鮮味也是十分足夠，第一口先吃原味接著再搭配沾醬才能把所有的風味都吃到。不過用餐時段要提早來不然座位不多就會需要等候一段時間。

電話：0907-734-268

地址：臺北市中山區松江里松江路297巷21號

營業時間：週一～週三、週五～週日 11:30-15:30、17:30-21:30（週四公休）

文章來源：踢賴旅遊 FB：踢賴旅遊 / Tylinne Travel

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