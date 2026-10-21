休息更要好好放鬆！台北 4 間紓壓推薦：按摩、汗蒸、SPA、韓式護膚一次看

一整天坐在電腦前，肩頸容易僵硬，小腿也常常覺得沉沉的。週末想出門透透氣，卻又沒力氣安排太滿的行程，別再只是癱在沙發上滑手機！今天整理了四間位於台北市的紓壓好去處，不管是下班後去放鬆，還是週末去充個電都很適合。

1. 北門足體養生會館

北門足體養生會館。圖／北門足體養生會館

🏠地址：台北市中正區開封街一段 65 號



⏰營業時間：10:00-01:00



北門足體養生會館在台北車站與西門町一帶皆有分店，無論是下班順路或是逛街累了想放鬆都很方便。站前旗艦店是一棟四層樓的空間，將泡腳、腳底按摩、全身按摩與包廂各自獨立分層。環境乾淨舒適，泡腳水帶有淡淡的薰衣草香，等待時還會貼心送上一杯無咖啡因的養生茶。



初次體驗的話建議從較無負擔的腳底按摩入門，按摩前，師傅會先了解你的生活習慣與痠痛部位，並在過程中依據部位調整力道，按完後明顯輕盈許多，如果是女生，店家也能安排女師傅服務，十分貼心。







2. 光之石能量汗蒸會館

光之石能量汗蒸會館。圖／光之石能量汗蒸會館

🏠地址：台北市松山區八德路四段 245 巷 56 弄 26 號



⏰營業時間：預約制，營業日與時段請以官方公告為準



光之石隱身在捷運站附近的巷弄內，外觀相當低調，初次造訪可能會需要稍微多留意一下。店家提供的汗蒸包內含汗蒸服、紙內褲與毛巾，結束後也有吹風機與乳液可供梳理，基本備品一應俱全。



汗蒸房採用碧璽（電氣石）地磚，透過遠紅外線加熱並釋放負離子，還貼心備有養生茶，推薦自備保溫杯取用會更方便。由於室內溫度不低，出汗量與能待的時間因人而異，提醒大家若感到不適隨時可以出來休息，千萬不要硬撐。汗蒸結束後，若想進一步放鬆，還能加購按摩或臉部護理。







3. 芮薇荷夢幻森林 SPA

芮薇荷夢幻森林 SPA。圖／芮薇荷夢幻森林 SPA

🏠地址：北市大安區忠孝東路四段 170 巷 17 弄 3 號



⏰營業時間：10:00-21:00



芮薇荷以療癒的森林系空間為主題，旗艦店位在東區巷弄內的忠孝店。館內設有五間獨立包廂，一走進店裡，就能聞到淡淡的木質香氣，搭配柔和的燈光，很容易讓人不自覺地放慢腳步、放鬆下來。



很推薦波動儀搭配肌動儀的組合，整個過程中，美容師都會細心確認力道，結束後還能享用暖心的熱茶與甜點。這裡採全面預約制，若有懷孕或術後等特殊狀況，記得提前告知，美容師會為你客製化調整，每個人做完隔天的身體反應不同，有些人可能會稍微有微痠感，如果有任何疑慮都可以跟店家溝通。







4. KWASH 韓風科技護膚中心

KWASH 韓風科技護膚中心。圖／KWASH 韓風科技護膚中心

🏠地址：台北市大安區延吉街 153-2 號 2 樓



🕰營業時間：11:00-21:00



KWASH 是由 eFACE+ 皮膚管理中心團隊所創立，台北店是他們的第五間分店。一進去迎面而來的就是令人放鬆的奶茶色系韓式空間，背部療程還有獨立包廂，單人或雙人同行都很適合。臉部療程則在座位區進行，但座位間設有拉簾以保有隱私。



療程開始前，美容師會先了解平時的保養習慣，接著使用儀器進行皮膚檢測後，才會依照需求進行療程。不過單次體驗主要還是以清潔舒緩為主，想維持穩定的膚況依然得靠日常保養，如果有任何疑問都可以透過官方 LINE 跟店家溝通協調。







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