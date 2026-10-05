通膨救星！台北信義區竟有「200元涮涮鍋吃到飽」 超香滷肉飯、獨門麵條無限吃 佛心再送「免費肉盤券」

200元火鍋吃到飽！有別於平價小火鍋，北市信義區這家連鎖「日式涮涮鍋」平日只要200元即可暢吃滷肉飯、麵條、甜湯，被探店過的網友評價「性價比超級高」、「不給五星對不起自己」。

圖／udn旅遊美食站編輯拍攝

位於信義區松德路這家「寶神日式涮涮鍋」被網友稱作是「在台北吃過最乾淨、最好吃的寶神」，鍋物最低250元起即有肉盤、菜盤與自助吧吃到飽，飯麵、冬粉等主食自由取，滷汁有滿滿的配料很有誠意，醬料也是自取自調，還有飲料機、咖啡、爆米花、冰淇淋、甜湯等自助吃到飽。

而udn小編實際開箱，自助吧供應的麵條口感好、原味湯底很夠味，涮肉涮菜都好吃。不僅是在地居民的人氣愛店，也是小編的口袋名單之ㄧ。

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優惠部分，平日週一至四還有精選鍋200元起，像是精選雞腿肉片鍋200元（原價250元）、精選羊肉鍋210元（原價260元），現省50元，照吃實惠肉盤、菜盤與自助吧。此外，每開一鍋還會於結帳時贈送「肉品兌換券」，可在指定時間內回訪使用，可以選擇兌換一份小肥牛、梅花豬、雞肉、羊肉或豆包5選1。

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網友分享「火鍋湯頭好喝，蝦子蛤蠣新鮮很甜，爆米花好好吃」、「點一般的豬肉鍋跟自助吧就很飽 爆米花跟滷肉品質超好」、「內用的滷肉飯超香的，食材新鮮，給的也不小氣」。

寶神日式涮涮鍋 信義松德店

地址：台北市信義區安康里松德路71號

營業時間：11:00–01:00

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