快訊

市價16億！海巡破獲近10年最大量大麻 攔截貨車扣815公斤毒品

軍艦太落伍了 Google前執行長施密特：台海戰爭將是無人機戰爭

外資買超718億元！狂買這兩種ETF 買超前三名都逾10萬張

通膨救星！台北信義區竟有「200元涮涮鍋吃到飽」 超香滷肉飯、獨門麵條無限吃 佛心再送「免費肉盤券」

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／udn旅遊美食站編輯拍攝
圖／udn旅遊美食站編輯拍攝

200元火鍋吃到飽！有別於平價小火鍋，北市信義區這家連鎖「日式涮涮鍋」平日只要200元即可暢吃滷肉飯、麵條、甜湯，被探店過的網友評價「性價比超級高」、「不給五星對不起自己」。

圖／udn旅遊美食站編輯拍攝
圖／udn旅遊美食站編輯拍攝

位於信義區松德路這家「寶神日式涮涮鍋」被網友稱作是「在台北吃過最乾淨、最好吃的寶神」，鍋物最低250元起即有肉盤、菜盤與自助吧吃到飽，飯麵、冬粉等主食自由取，滷汁有滿滿的配料很有誠意，醬料也是自取自調，還有飲料機、咖啡、爆米花冰淇淋、甜湯等自助吃到飽。

而udn小編實際開箱，自助吧供應的麵條口感好、原味湯底很夠味，涮肉涮菜都好吃。不僅是在地居民的人氣愛店，也是小編的口袋名單之ㄧ。

圖／udn旅遊美食站編輯拍攝
圖／udn旅遊美食站編輯拍攝

圖／udn旅遊美食站編輯拍攝
圖／udn旅遊美食站編輯拍攝

優惠部分，平日週一至四還有精選鍋200元起，像是精選雞腿肉片鍋200元（原價250元）、精選羊肉鍋210元（原價260元），現省50元，照吃實惠肉盤、菜盤與自助吧。此外，每開一鍋還會於結帳時贈送「肉品兌換券」，可在指定時間內回訪使用，可以選擇兌換一份小肥牛、梅花豬、雞肉、羊肉或豆包5選1。

圖／udn旅遊美食站編輯拍攝
圖／udn旅遊美食站編輯拍攝

網友分享「火鍋湯頭好喝，蝦子蛤蠣新鮮很甜，爆米花好好吃」、「點一般的豬肉鍋跟自助吧就很飽 爆米花跟滷肉品質超好」、「內用的滷肉飯超香的，食材新鮮，給的也不小氣」。

寶神日式涮涮鍋 信義松德店

地址：台北市信義區安康里松德路71號

營業時間：11:00–01:00

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

滷肉飯 吃到飽 火鍋 爆米花 冰淇淋 泡麵 CP值

相關新聞

通膨救星！台北信義區竟有「200元涮涮鍋吃到飽」 超香滷肉飯、獨門麵條無限吃 佛心再送「免費肉盤券」

200元火鍋吃到飽！有別於平價小火鍋，北市信義區這家連鎖「日式涮涮鍋」平日只要200元即可暢吃滷肉飯、麵條、甜湯，...

限時免門票、每日80名！台北公館「百年神祕禁地」解禁 國慶連假揭密「台版地下水宮殿、巴洛克式排柱」

台北「地下水宮殿」免費開放！有著逾百年歷史的「地下水宮殿」國慶解禁，將限定開放2天、提供四場定時導覽，...

2026心中山「萬聖節市集」登場！免費領20點捷運點數 反派主題市集一路逛到11月

2026心中山萬聖節市集即日起至11月1日登場，反派主題集結美食、文創與香氛，免費入場，搭捷運還可兌20點。

基隆人氣小吃「五層豬腸湯」驚傳11月熄燈！網友不捨：好吃價格又公道

想吃動作要快！基隆知名老字號「六號碼頭麵店－五層豬腸湯」近日傳出即將於11月10日結束營業，隨著消息曝光，立刻引起網友的熱烈討論，表示「好吃價格又公道可惜了！」、「為什麼！！」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。