北海岸絕美公車站爆紅！ 白沙灣「木質相框候車亭」賞無敵海景、神級夕陽 美到就像在看畫展

隨便拍都是大片！ 新北玩水勝地「白沙灣」，近期不僅是玩水客的最愛，連門口的公車站都搖身一變，成為社群平台上瘋傳的網美景點！

圖／北觀風景區管理處提供

原名為「北觀風景區管理處站」的候車亭，過去是一座老舊且有些破損的傳統公車站，但在今年3月，經過新北市議員鄭宇恩與北觀處的攜手改造後，迎來了華麗變身。

整體採用簡約溫暖的木質元素打造，最吸睛的莫過於中央那面大面積的透明玻璃觀景窗，巧妙地將候車亭化作大型相框，把北海岸的藍天白雲與湛藍海景完美收納。

圖／北觀風景區管理處提供

全新改版的「白沙灣遊客中心站」結合超大面觀景玻璃，將無邊際的湛藍海景直接框成一幅天然畫作，只要坐在亭內，就能輕鬆拍出宛如身處海島度假的絕美大片。

文青風格設計感在網路上引發熱烈迴響，不僅吸引萬人按讚，更有許多網友盛讚「這就是設計的魔力」、「拍夕陽就像一幅畫」、「根本是公車站的極品」。

圖／北觀風景區管理處提供

不過，北觀處也特別提醒，近期有遊客為了拍照，將機車直接騎上木棧道停放，甚至有人因此慘吃罰單。官方同步呼籲大家一起愛護環境，切勿將機車停上公車站。

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