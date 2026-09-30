快訊

2波東北季風接力報到！周五起2地區降溫轉雨 颱風彩雲最快這時形成

等不到陸客了？維格餅家虧損多年宣布撤興櫃 昔靠鳳梨酥EPS衝8元

裁撤系辦卻添購KTV！世新突襲「入校查身分」再傳爭議 教育部說話了

每個月只開放1天！台北最神祕百年古蹟「免費參觀」 解鎖巴洛克建築與和風、法式雙庭園

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／台北賓館官網
圖／台北賓館官網

走進華麗古蹟！百年國定古蹟「台北賓館」僅在指定假日對外開放，至年底前僅剩3天開放日，值得安排一趟古蹟散策，朝聖這座國家級場域。

台北賓館外觀側面。圖／台北賓館官網
台北賓館外觀側面。圖／台北賓館官網

位於北市中正區的「台北賓館」擁有氣派的外觀，原為日治時期的台灣總督官邸，走華麗的巴洛克風格，並在民國87年被列為國定古蹟。「台北賓館」不僅是外交儀典之舉行場所，同時也具有親近歷史場景、民眾休閒遊憩的附加價值。

心字湖。圖／台北賓館官網
心字湖。圖／台北賓館官網

圖／台北賓館官網
圖／台北賓館官網

「台北賓館」平時不對外開放，僅在每個月指定的特定假日才會對外開放，讓民眾免費參觀且不需預約，每個月常態開放約1-2天。而至年底前，台北賓館開放日為10/24、11/7、12/5。

台北賓館主建築為洋館，坐北朝南、四周皆設陽台，從天花板線腳、灰泥雕塑到水晶燈飾各個細節都不馬虎，還有高級櫸木拼花地板、英國進口的維多利亞磁磚和壁爐等營造成高貴的迎賓廳舍。

賓館內部。圖／台北賓館官網
賓館內部。圖／台北賓館官網

賓館內部。圖／台北賓館官網
賓館內部。圖／台北賓館官網

而與洋館相通的和館則是日式木構造建築，最精華的配置在於面池側，坐在室內即可一覽日式庭園全景；庭園景觀部分，北面為日本式庭園，看得到奏樂堂、涼亭、護欄石橋、假山、瀑布、噴泉等造景，南面庭園則仿自歐洲的法式庭園，各有各的獨特風格與氛圍感。

圖／台北賓館官網
圖／台北賓館官網

圖／外交部臉書
圖／外交部臉書

台北賓館

地址：台北市中正區凱達格蘭大道1號（近捷運台大醫院站）

開放日與時間：10/24、11/7、12/5 9:00-16:00

導覽解說時間：9:30-11:30、13:00-15:00，每30分鐘導覽一次

簡介影片播放時間：9:30-12:00、13:00-15:00，每30分鐘播放一次

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

古蹟 免門票 免費入館 台北賓館

相關新聞

新北秘境咖啡廳！隱身在三峽台北大學 低消一杯飲品即可享受慢活時光

udn走跳美食／大海愛上藍天旅遊日記分享 若不是網友介紹，真的很難發現北大學園內居然有一間這麼清新有質感咖啡館，...

每個月只開放1天！台北最神祕百年古蹟「免費參觀」 解鎖巴洛克建築與和風、法式雙庭園

走進華麗古蹟！百年國定古蹟「台北賓館」僅在指定假日對外開放，至年底前僅剩3天開放日，值得抽空朝聖這座國家級場域。

台北最新藝術小旅行！梵谷知名作品走進「20處文化景點」

《向日葵》、《在亞爾的臥室》、《舊鞋》與梵谷自畫像，這次不用飛到國外看，經典藝術元素直接走進台北城市空間！臺北市政府文化局推出「臺北文化小旅行：梵谷篇」，選定20處文化點進行期間限定藝術串聯！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。