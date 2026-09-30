每個月只開放1天！台北最神祕百年古蹟「免費參觀」 解鎖巴洛克建築與和風、法式雙庭園
走進華麗古蹟！百年國定古蹟「台北賓館」僅在指定假日對外開放，至年底前僅剩3天開放日，值得安排一趟古蹟散策，朝聖這座國家級場域。
位於北市中正區的「台北賓館」擁有氣派的外觀，原為日治時期的台灣總督官邸，走華麗的巴洛克風格，並在民國87年被列為國定古蹟。「台北賓館」不僅是外交儀典之舉行場所，同時也具有親近歷史場景、民眾休閒遊憩的附加價值。
「台北賓館」平時不對外開放，僅在每個月指定的特定假日才會對外開放，讓民眾免費參觀且不需預約，每個月常態開放約1-2天。而至年底前，台北賓館開放日為10/24、11/7、12/5。
台北賓館主建築為洋館，坐北朝南、四周皆設陽台，從天花板線腳、灰泥雕塑到水晶燈飾各個細節都不馬虎，還有高級櫸木拼花地板、英國進口的維多利亞磁磚和壁爐等營造成高貴的迎賓廳舍。
而與洋館相通的和館則是日式木構造建築，最精華的配置在於面池側，坐在室內即可一覽日式庭園全景；庭園景觀部分，北面為日本式庭園，看得到奏樂堂、涼亭、護欄石橋、假山、瀑布、噴泉等造景，南面庭園則仿自歐洲的法式庭園，各有各的獨特風格與氛圍感。
台北賓館
地址：台北市中正區凱達格蘭大道1號（近捷運台大醫院站）
開放日與時間：10/24、11/7、12/5 9:00-16:00
導覽解說時間：9:30-11:30、13:00-15:00，每30分鐘導覽一次
簡介影片播放時間：9:30-12:00、13:00-15:00，每30分鐘播放一次
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