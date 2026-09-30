台北最新藝術小旅行！梵谷知名作品走進「20處文化景點」
「臺北文化小旅行：梵谷篇」將藝術欣賞從室內展場延伸到城市日常，梵谷經典作品元素分別落腳於台北20處文化點。原本的建築、街道與歷史場域成為畫作的新背景，民眾也能透過散步、捷運或YouBike自行串聯景點。這樣的形式也呼應「臺北文化小旅行」以「WALK INTO」串聯城市文化面貌、重新探索日常台北的核心精神。
其中相當吸睛的一站落在士林的台北表演藝術中心，《戴灰色氈帽的自畫像》直接結合北藝中心大階梯，放大的經典自畫像與現代建築交會，成為本次活動相當具有辨識度的視覺場景。原本熟悉的公共空間也因名畫加入而改變觀看方式，無論從遠處欣賞整體構圖，或走近尋找畫面細節，都有不同感受。
其他文化點也不是單純把畫作「放大貼上」，而是嘗試從場域特質尋找連結。松山文創園區遇上《在亞爾的臥室》，昔日工業菸廠轉型文創園區的空間變化，與梵谷筆下的生活場景產生對話；台灣新文化運動紀念館則搭配《舊鞋》，連結前人走過的歷史足跡；蟾蜍山煥民新村則遇上充滿生命力的《向日葵》，讓金黃色彩融入具有生活感的眷村聚落。
這場活動最適合的玩法，不一定是一天之內集滿20處，而是挑選自己感興趣的街區慢慢探索。可以先到士林收集北藝中心巨型自畫像，也能安排信義區松菸、大同區台灣新文化運動紀念館，或前往大安區蟾蜍山煥民新村。從一幅梵谷作品開始，再走進周邊巷弄、老屋與文化場館，也讓「找畫」成為重新認識台北的一個理由。
活動日期：2026/09/23起，期間限定約2個多月
活動地點：臺北市20處文化點（推薦台北表演藝術中心、松山文創園區、台灣新文化運動紀念館、蟾蜍山煥民新村）
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