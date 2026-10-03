ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ蒸蛋滷肉飯太犯規！「熹湯舖子」被IG燒到的萬華美食推薦、萬華車站旁必吃雞湯

前陣子兒子滑 IG 的時候，看到基隆有一間超吸引人的「ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ蒸蛋滷肉飯」，那個蒸蛋晃啊晃的畫面，連我看了都覺得：「這個也太犯規了吧！」 結果他就一直念、一直想吃（笑）。沒想到後來發現，原來台北也有類似的，而且就在萬華車站旁邊！

這次直接來踩點的就是最近不少人討論的【熹湯舖子-台北艋舺店】，主打雞湯、滷肉飯、蒸蛋和各式小菜，最吸引我的就是那碗「雞湯蒸蛋滷肉飯」！蒸蛋＋滷肉飯本來就是超強組合，沒想到再加入雞湯元素，吃起來又是另一種風味。

如果你最近正在找萬華美食、萬華車站美食、艋舺美食推薦，這間真的可以先收進口袋名單！

熹湯舖子-台北艋舺店｜地理位置

熹湯舖子-台北艋舺店的位置真的很好找，就在萬華車站附近的艋舺大道上，從萬華車站走過來不用太久，對於搭火車來吃飯的人來說非常方便。而且這附近本來就是萬華很有生活感的一區，吃完還可以順便安排附近景點或逛逛艋舺一帶呢。

熹湯舖子-台北艋舺店｜內用空間

熹湯舖子的店內走的是簡單、乾淨又帶點樸實感的用餐風格，桌椅配置也以實用為主，一個人來吃飯不會覺得奇怪，兩三個人一起吃也很剛好。今天想吃一碗滷肉飯配雞湯可以，想多點幾樣小菜一起分享也可以，整體就是很輕鬆的台式吃飯氛圍。

熹湯舖子-台北艋舺店｜自助區

店家設置了簡潔乾淨的自助區，餐具、醬料皆為自取。特別的是醬料區提供多款店家特調醬汁與生辣椒，搭配滷味小菜或是雞湯裡的大塊雞肉非常提味，最佛心的是內用還加碼乳酸多多、無糖綠茶免費暢飲，小細節都可以看得出經營者的用心喔。

熹湯舖子-台北艋舺店｜菜單

熹湯舖子的菜單其實比我原本想像中豐富很多！除了招牌的雞湯蒸蛋滷肉飯之外，還有一般滷肉飯、椒麻滷肉飯、油蔥乾拌麵、滷肉乾拌麵，以及各式雞湯、小菜和清雞湯。

雞湯部分也很有變化，像是台灣香菇雞湯、蒜頭蛤蜊雞湯、剝皮辣椒雞湯、黃金蟲草雞湯、當歸枸杞雞湯等。

如果第一次來，我會建議不要只點一碗飯就結束，可以搭配一碗雞湯或小菜一起吃，這樣比較能感受到熹湯舖子的特色。而且如果食量比較大，也有雞湯套餐、雞腿湯撈麵等選擇，從簡單吃到吃得比較澎湃都可以。

熹湯舖子-台北艋舺店｜美味推薦

雞湯蒸蛋滷肉飯

這道一上桌就讓兒子目不轉睛！一大碗香噴噴的香濃滷肉飯上，直接鋪了一整層滑嫩順口的蒸蛋。蒸蛋是用高湯下去蒸製，入口全是鮮甜，口感就像布丁一樣 ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ 軟嫩，難怪兒子當初滑到影片之後會一直念（笑）。

尤其蒸蛋本身不是單純的蛋香，而是以雞湯元素融入其中，所以入口時會多一點溫潤的湯香。再搭配滷肉飯的鹹香滷汁，原本很家常的滷肉飯，突然多了一種柔嫩濕潤的口感。

我自己很喜歡把蒸蛋跟滷肉一起拌開，讓蛋液包覆著飯粒，再吃一大口，真的會忍不住一直扒飯。如果你跟我一樣看到那種「蒸蛋蓋在滷肉飯上」的照片就會被燒到，我會說這碗真的可以點啦！

丸蛋組合（貢丸+滷蛋）

吃台式滷肉飯怎麼能少了黃金配角？直接點一份「丸蛋組合」最爽快！滷蛋滷得相當入味，蛋白 Q 彈、蛋黃香濃綿密不乾噎；貢丸則非常紮實彈牙，一口咬下還帶有甜美的肉汁，浸潤了醇厚的滷汁香氣，單吃或搭配主食都超級對味。

剝皮辣椒雞湯

來這裡絕對不能錯過他們家的招牌燉湯！這道剝皮辣椒雞湯一上桌就散發迷人香氣，湯頭呈現清亮澄澈的琥珀色，喝起來甘甜溫潤，剝皮辣椒微辣帶甜的風味完美融入高湯中，順口又不刺激。裡面的雞肉給得毫不吝嗇，燉煮到軟嫩入味，用筷子輕輕一撥就骨肉分離，肉質完全不柴，冷天或疲憊時喝上一碗，全身瞬間都暖和了起來！

小咪MA餐後心得

這次來熹湯舖子-台北艋舺店，其實就是被兒子那句「基隆那個蒸蛋滷肉飯看起來超好吃」給燒到，沒想到一路追到台北，還真的找到一碗很有記憶點的雞湯蒸蛋滷肉飯（笑）。

我覺得熹湯舖子有趣的地方，就是把我們熟悉的台灣日常味道重新組合。滷肉飯本來就是很樸實的家常味，加上滑嫩的雞湯蒸蛋，再搭一碗熱熱的雞湯，吃完就是一種很踏實的滿足感。

如果你最近正在找萬華車站美食、萬華平價美食、艋舺美食推薦、萬華雞湯、萬華滷肉飯，又剛好喜歡蒸蛋、滷肉飯這種台式 comfort food，我覺得熹湯舖子可以收！尤其那碗ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ的雞湯蒸蛋滷肉飯，真的就是來了不能錯過的招牌。

兒子看到 IG 被燒到，我實際吃完只能說：好啦～這次你推薦的有過關！

地址：臺北市萬華區頂碩里艋舺大道148號

電話：02 6604 0286

營業時間：星期一～星期日 11:00-22:15

官網

文章來源：小咪ma．吃喝玩樂趣 FB：小咪ma．吃喝玩樂趣

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