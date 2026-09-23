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到這賞月最Chill！中秋賞月「河濱景點Top 6」 迺夜市、逛貨櫃市集、看飛機起降任你選

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／台北市政府工務局水利工程處提供
圖／台北市政府工務局水利工程處提供

中秋到河濱公園賞月！不論是單車漫遊還是親子同行都能滿足，北市府水利處推薦「6個河濱景點」能夠一覽河畔水景與夜晚明月，還沒想好去哪賞月的可以準備安排起來！

成美河濱公園。圖／台北市政府工務局水利工程處提供
成美河濱公園。圖／台北市政府工務局水利工程處提供

北市府水利處整理了「6個賞月河濱景點」，邀請民眾體驗不一樣的中秋時光：

古亭河濱兒童遊戲場：親子放電、攀爬探索與漫步夕陽

成美河濱公園：近饒河夜市吃喝、賞彩虹橋河岸美景

延平河濱公園（大稻埕碼頭）：主打貨櫃市集異國美食、夕陽萬丈霞光與夜景

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古亭河濱公園新設兒童遊戲場。圖／台北市政府工務局水利工程處提供
古亭河濱公園新設兒童遊戲場。圖／台北市政府工務局水利工程處提供

美堤河濱公園。圖／台北市政府工務局水利工程處提供
美堤河濱公園。圖／台北市政府工務局水利工程處提供

大稻埕碼頭貨櫃市集。圖／台北市政府工務局水利工程處提供
大稻埕碼頭貨櫃市集。圖／台北市政府工務局水利工程處提供

此外，若想在河濱公園烤肉則有4處為平日開放場域，中秋節另特別加開1處：

【平時開放場地】

·大佳河濱公園：10號門旁高速公路橋下廣場

·華中河濱公園：華中橋下自行車道北側橋孔指定區

·道南河濱公園：左岸恆光橋越堤坡道下圓形廣場

·成美右岸河濱公園：麥帥一橋下施工中，改至下游200公尺處之麥帥二橋下

【中秋節加開】9/24 17:00至9/28 24:00

·大佳河濱公園：大直橋下指定區

需注意，在河濱公園內從事烤肉、野炊應遵守規定於指定區域和時段，相關指定範圍、開放時間請見官網查詢。

磺港溪再造工程。圖／台北市政府工務局水利工程處提供
磺港溪再造工程。圖／台北市政府工務局水利工程處提供

景美溪及指南溪匯流口護岸再造工程。圖／台北市政府工務局水利工程處提供
景美溪及指南溪匯流口護岸再造工程。圖／台北市政府工務局水利工程處提供

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