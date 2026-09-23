到這賞月最Chill！中秋賞月「河濱景點Top 6」 迺夜市、逛貨櫃市集、看飛機起降任你選
中秋到河濱公園賞月！不論是單車漫遊還是親子同行都能滿足，北市府水利處推薦「6個河濱景點」能夠一覽河畔水景與夜晚明月，還沒想好去哪賞月的可以準備安排起來！
北市府水利處整理了「6個賞月河濱景點」，邀請民眾體驗不一樣的中秋時光：
古亭河濱兒童遊戲場：親子放電、攀爬探索與漫步夕陽
成美河濱公園：近饒河夜市吃喝、賞彩虹橋河岸美景
延平河濱公園（大稻埕碼頭）：主打貨櫃市集異國美食、夕陽萬丈霞光與夜景
美堤河濱公園：近大直商圈，可體驗野餐賞月、看飛機起降
北投磺港溪：主打溪溝再造、自然溪流型態散步
景美溪及指南溪匯流口：利用近自然工法護岸，能觀察鳥類與保育類生態，在都市裡享受自然
此外，若想在河濱公園烤肉則有4處為平日開放場域，中秋節另特別加開1處：
【平時開放場地】
·大佳河濱公園：10號門旁高速公路橋下廣場
·華中河濱公園：華中橋下自行車道北側橋孔指定區
·道南河濱公園：左岸恆光橋越堤坡道下圓形廣場
·成美右岸河濱公園：麥帥一橋下施工中，改至下游200公尺處之麥帥二橋下
【中秋節加開】9/24 17:00至9/28 24:00
·大佳河濱公園：大直橋下指定區
需注意，在河濱公園內從事烤肉、野炊應遵守規定於指定區域和時段，相關指定範圍、開放時間請見官網查詢。
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