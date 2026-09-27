萬華秋天變金黃色！青年公園台灣欒樹盛開 九曲橋倒影超浪漫





不用跑到郊外，台北市區就能追今年秋天的「黃金雨」！進入9月中下旬，萬華青年公園內的台灣欒樹已迎來大規模盛開，一串串細緻的金黃色圓錐花序集中在樹冠，將原本翠綠的公園染上一層亮眼秋色。若遇上微風吹拂，小巧的黃色花瓣還會從枝頭緩緩飄落，灑在草地與步道之間。漫步樹下不只能欣賞滿樹金黃，低頭還有機會遇見天然形成的黃色花毯。





▲圖片來源：蔡麗媛攝影





九曲橋畔必拍！金黃花樹倒映湖面

青年公園範圍不小，想快速找到具有辨識度的拍照角度，可以先往園區人工湖與九曲橋周邊走。金黃色欒樹環繞水岸生長，搭配中式橋梁、綠意與水景，呈現與一般街道欒樹截然不同的畫面。天氣晴朗時，可以將藍天、金黃色樹冠與九曲橋一起收入鏡頭；若碰上水面平靜，更有機會捕捉花樹倒映湖面的景致，讓畫面上下都有豐富色彩。





▲圖片來源：蔡麗媛攝影





拉遠更壯觀！整排欒樹與城市建築同框

除了九曲橋，高爾夫球場及青年公宅周邊也是值得留意的賞花區域。這一帶能看見整排台灣欒樹延伸，若稍微拉遠距離取景，更容易呈現整片金黃色樹冠的規模。背景還能帶入周邊城市建築，形成「自然秋色×台北城市」的構圖。相較於近距離仰拍花朵，這裡更適合捕捉台灣欒樹融入城市日常的景色，也讓照片多了一點生活感。





▲圖片來源：蔡麗媛攝影





抬頭金黃、低頭繽紛！1號出入口再找季節花景

若從水源路側的1號出入口進入，也可以留意花鐘及周邊植栽。園區依不同時期配置的草花有所變化，若正好遇上馬櫻丹、天使花等季節花卉盛開，就有機會拍到「抬頭金黃、低頭繽紛」的雙重花景。目前正值台灣欒樹相當精彩的金黃階段，接下來隨著花朵逐漸凋謝，枝頭也會開始長出氣囊狀蒴果，從金黃慢慢轉為紅褐色。想收藏最明亮的黃金花雨，不妨趁著9月中下旬安排一趟青年公園秋日散步。





▲圖片來源：蔡麗媛攝影





【青年公園台灣欒樹】

賞花地點：台北市萬華區青年公園





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





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