新北秘境咖啡廳！隱身在三峽台北大學 低消一杯飲品即可享受慢活時光

若不是網友介紹，真的很難發現北大學園內居然有一間這麼清新有質感咖啡館，隱身在心湖會館二樓，這裡可以短暫讓你遠離塵囂，暫時拋開日常忙碌，享受片刻寧靜。內用低消一杯飲品，非常適合午後在此享受慢活，跟我一樣不想人擠人，可以來這享受悠靜的咖啡時光～

用一杯茶的時間，讓你在忙碌的生活中暫停一下，喘口氣、放空思緒，重新找回平靜的心情。

前方就是北大最美的心湖。

咖啡廳擁有大片的落地窗，可讓陽光灑落，室內明亮且溫暖。

隱身在三峽台北大學心湖會館二樓，成為新北秘境咖啡廳。

別懷疑，走出去就對了，北大最佳的避暑勝地。

親子友善餐廳，居然還有寶寶套餐100元（麵包+沙拉+飲品 限12歲以下）

新品：鮮果蜂蜜優格 120元。

杭菊博士茶(熱) | Chrysanthemum Rooibos Tea (H) NT$160

一不小心還包場，我們一家在此享受美好的下午茶時光～

最新DM，實際DM以店家為主，飲品60元起就可以在此享用。

PaperShoot Café (北大校內店)

地址：新北市三峽區龍恩里大學路151號臺北大學校區內 心湖會館2樓

營業時間：10:30-18:00（周二公休）

文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天

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