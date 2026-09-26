基隆必吃素食餐廳！ 「佛光山極樂寺滴水坊」被綠意圍繞的隱藏版平價美食

久聞基隆有間景觀超美的人氣素食餐廳，這裡餐點平價美味，就連不是吃素的人也喜歡，今日終於來嚐鮮，果然和想像中一樣美，我們被安排在窗戶旁用餐，感受到外面陽光普照，充滿綠意，鬧中取靜，非常舒適，招牌必點極樂麵和花生豆腐，成為基隆必吃素食餐廳。

別懷疑，往上走就對了，隱身在半山腰佛光山極樂寺裡的滴水坊。

擁有大面積窗戶，用餐環境清新自然，充滿綠意。

招牌必點：開胃小菜花生豆腐 50元。造型美的像一朵花，使用醬油膏、甜辣醬、海苔搭配。地瓜葉50元清燙加點醬料就很好吃。

招牌必點：極樂麵150元， 素食版的牛肉麵。紅燒湯頭微辣鹹香，用新鮮番茄熬煮，手工麵香Q有勁。

我們被安排在窗戶旁用餐，用餐環境明亮舒適。

開胃小菜：杏鮑菇 50元

最新DM，實際DM以店家為主。茶水自取，不收服務費。

滴水坊由來：意於「滴水之恩，湧泉以報」之意，這是佛光山開山星雲大師一生的座右銘，以同樣的意義來開示十方的有緣人，能以報恩的思想來與佛接心。

基隆人的早餐。乾麵＋餛飩湯。

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基隆塔目前整修封閉中。

極樂寺滴水坊

地址：基隆市信義區仁壽里信二路270號

營業時間：11:00-14:00；16:00-19:30

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