林安泰古厝｜台北花博公園裡的時光寶藏，夢幻閩式庭園，免費穿越200年前！

各位愛探索的朋友們，今天阿一一要帶大家去一個台北市區裡特別的「時光寶山」～那就是藏身在花博公園中的林安泰古厝，你可能覺得花博公園就是走走逛逛、看看花草的地方，但如果錯過了這座超過200年歷史的古厝，那真的太可惜啦！這裡不僅是台北市少見保存完整的四合院建築，還有超美的閩式庭園，重點免門票就能讓你輕鬆穿越時空，拍出超有fu的復古美照喔！

走進200年歷史：林安泰古厝的前世今生

想來林安泰古厝非常方便，它就藏在台北花博公園新生園區旁，搭乘捷運淡水信義線至「圓山站」，從1號出口出站後，沿著民族東路步行約15-20分鐘即可抵達花博公園新生公園區，也可搭乘多班公車至「新生公園(林安泰)」或「林安泰古厝」站下車，步行即可抵達。沿途會經過花博公園其他展區，像典藏植物園、天使生活館，春日最夢幻的臺北玫瑰園，可以順便走走逛逛，串成台北一日遊(要住它每週一固定休園，小心別撲空了)。

一踏進林安泰古厝，那股獨特的古樸氛圍立刻將我包圍，整個園區相當廣大，包含完整的老四合院和後來花博增建的閔式園林和假山，彷彿瞬間從喧囂的台北穿越回兩百年前的台灣。這座古厝可不是普通的舊房子，它背後的故事，真的是充滿了傳奇色彩呢！

台北圓山新生花博園區一日遊

準備來林安泰古厝穿越時光隧道之前，來欣賞一下阿一一剪輯的動態影片，集合新生公園的美美景點和人氣美食，夢幻花海和老店美食一次滿足！

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從大安、濱江公園到花博：古厝不凡的搬遷歷史

林安泰古厝最早可追溯到道光初（1820年代），由福建泉州安溪的林欽明先生四子林志能在當時的台北大安區興建的，至今已超過200年的歷史。是的，你沒聽錯，它原本是在現在的敦化南路那一代，想想看，當時的大安區還是一片田園風光，這座氣派的古厝就坐落其中，是不是很有畫面感？

不過，隨著台北市的都市發展，這座古厝在1978年面臨了拆遷的命運，但這麼有歷史價值的建築怎麼能說拆就拆呢？幸好當時政府與各界人士的積極奔走，經過細心拆解保存下來，這可不是簡單的搬家，他們把整座古厝一磚一瓦、一木一石地拆解下來，每一塊建材都仔細編號，然後再按照原樣重新組裝，中間歷時多年的波折，於九年後1987年在當時的濱江公園，也就是現在的花博公園重建完成！光是想到這個過程，不禁感謝學者和政府的一起努力，才能讓這份文化寶藏延續至今，讓我們這些後輩有機會親身體驗，真是太感動了。

台灣少見的完整四合院建築之美

跟新北蘆洲李宅一樣是北台灣少見的完整三合院建築，林安泰古厝最引人入勝的就是它那完整且典型的「四合院」建築格局，走進這裡，你會發現它不像一般觀光景點那樣被過度商業化，而是保留了非常原始的風貌。從正身、護龍、天井到左右廂房，每一處都充滿了傳統閩南建築的智慧與美學。

抬頭看看屋脊，那「燕尾脊」的造型是不是超有氣勢？這可是只有官宦人家或有功名者才能使用的特殊形式，再仔細瞧瞧屋簷下的「斗栱」、「木雕」和牆壁上的「磚雕」，每一件都是精雕細琢的藝術品，唯妙唯肖的花鳥蟲魚、吉祥圖騰，都在訴說著那個時代的故事。你會發現，古人的建築真的不只是遮風避雨的空間，更是他們生活美學、信仰與哲學的展現。我特別喜歡在天井中央靜靜地感受那份採光與通風的巧妙，感覺整個人都沉靜下來了。

整個建築最厲害之處，就是建造時建造不使用明釘，全以接榫、暗釘或楔子接合，這需要在設計時就有完善考量，建造過程中也要放入許多的心力，真的很不簡單。

漫步閩式庭園：花博後的江南風情

除了古色古香的四合院本身，林安泰古厝周圍的庭園也是一大亮點！這裡在花博之後，特別增建了「閩式庭園」，稱為「花茶殿」，融入了假山、亭台樓閣等江南園林的設計元素，讓整個空間更添詩意與層次感。

走在曲折的迴廊上，穿梭於假山、水池之間，你會看到造型獨特的拱橋橫跨池塘，池中錦鯉悠游，池畔綠樹依依，真的像一幅畫一般，找個涼亭坐下來，聽著潺潺水聲，看著綠意盎然的植物，真的超療癒的。我覺得這裡很適合找個悠閒的午後，帶本書或只是放空，享受一下都市裡的寧靜與美好，而且真的每個角度都超好拍，隨手一拍都是明信片等級的美景！

來這裡不只是欣賞老建築，裡面也詳細介紹古人的生活樣貌，包含起居、用餐、新婚喜慶，搭配實物展示和有趣的互動體驗，很適合爸媽帶孩子一起來參觀，可以好好認識一下歷史和過去那段輝煌年代～

園區同時結合美術館的元素，定期會推出不同的藝術展覽，感受歷史之餘，能欣賞畫作陶冶心靈，另外跟熱門的蘆洲李宅一樣，也提供小小孩古早時抓週和收涎的服務，有喜獲麟兒和千金的爸爸媽媽可以來預約。

林安泰古厝抓週、收涎活動預約

復古美照拍不完！林安泰古厝的IG打卡秘境

既然來到這麼有味道的地方，不拍幾張美照怎麼行呢？林安泰古厝簡直就是一個天然的「復古攝影棚」，也是熱門的台北婚紗景點，每個角落都充滿了故事感，讓你輕鬆拍出穿越時空的IG打卡照！

門廳與天井：像很有氣勢古厝的大門口，走進天井，利用光影變化，可以拍出很有意境的氛古照。

迴廊與窗櫺：蜿蜒的迴廊、精緻的木窗花，都是絕佳的取景點。利用窗戶框景，或是站在迴廊深處，都能拍出層次豐富的照片。

閩式庭園水池邊：坐在池畔的石頭上，或是走過拱橋，以假山、水景為背景，拍出來的照片絕對仙氣十足！記得利用倒影，效果會更獨特喔。

古厝內部擺設：雖然內部空間不大，但一些舊式家具、擺設，也能成為你照片中的亮點。可以嘗試捕捉一些細節，展現古厝的韻味。

如果想讓照片更有穿越感，不妨考慮穿著旗袍、漢服或是一些簡約的素色服飾，會跟古厝的氛圍更搭喔！另外，下午的光線通常比較柔和，是拍照的好時機。

林安泰古厝真的是一個超棒的台北隱藏版景點，它不但可以盡情拍美照，更是一個讓我們能深度體驗台灣歷史文化、感受古人生活智慧的地方。下次來到花博公園，別忘了為自己安排一趟時光之旅，來這裡走走逛逛，你會發現意想不到的驚喜喔！

常見問題 FAQ

Q1：林安泰古厝需要門票嗎？開放時間是？

A1：完全不用門票喔！這裡可是台北市區超佛心的免費景點，開放時間是週二到週日的早上9點到下午5點，週一會固定休館，去之前記得先確認一下，才不會撲空掃興喔！

Q2：參觀林安泰古厝大概需要多久時間？適合親子同遊嗎？

A2：我建議你可以預留1到2小時的時間，這樣才能好好欣賞古厝的建築細節和庭園的美景，還有充裕的時間拍美照，這裡也很適合親子同遊，孩子們可以在寬敞的庭園裡走走逛逛，四合院中有很多互動小遊戲，家長也能把握機會介紹台灣的傳統建築和歷史，是很棒的文化體驗呢！

Q3：林安泰古厝除了看古蹟，周邊還有什麼特別的亮點嗎？

A3：這裡除了超有歷史感的四合院建築，閩式庭園也超美的，有假山、水池、拱橋，很有江南庭園的fu，絕對是拍照打卡的熱點，而且整個環境很清幽，很適合來這裡放鬆、發呆、感受慢活的氛圍，是都市裡的「療癒系」寶地，而且既然都來花博公園了，不妨順道逛逛附近的台北典藏植物園，再去天使生活館放空賞花吃下午茶，讓你的台北一日遊更豐富喔！

林安泰古厝

地址：臺北市中山區濱江街5號

開放時間： 09:00–17:00 (週一公休)

官網 活動介紹

文章來源：阿一一之食意旅遊 FB：阿一一之食意旅遊

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