基隆免門票秘境！ 台版吳哥窟「許梓桑古厝」探險去 火車站步行可到達，廢墟控驚喜必訪

各位探索家們，每次來到基隆，除了廟口小吃、海港風情，是不是想挖掘一些不一樣的深度秘境呢？這次我要帶大家走進一個充滿神秘氣氛的地方，距離基隆火車站只要短短10分鐘路程，卻彷彿穿越時空，來到一座充滿故事的百年廢墟～那就是被譽為「台版吳哥窟」的許梓桑古厝，免門票就能近距離感受中西合璧的獨特建築，加上大自然的反撲，蕨類與樹根盤根錯節，創造出一種獨特的末世氛圍。快跟我一起來場驚喜不斷的深度探險吧！

交通超便利！從基隆火車站輕鬆漫步，直達百年秘境

說到許梓桑古厝，最讓我驚訝的就是它的地理位置，古厝就藏身在基隆市區的小山坡上，從基隆火車站走過去，真的只要大約10托分鐘的路程，如果你是搭火車，出了基隆火車站，從「基隆車站南站」出口出來，只要朝著忠一路方向走，經過人氣的廟口夜市，順著google地圖導航就能輕鬆抵達，後段雖然是上坡路段，但階梯算平緩，慢慢走當作散步，欣賞沿途的巷弄風景，也是一種很棒的體驗。

基隆一日遊實況影片

準備來一探被綠樹包圍的老宅之前，先來欣賞阿一一剪輯的動態影片，基隆周邊好吃好玩一次幫你整理，可愛海龜岩、廢墟風老宅、夢幻景觀餐廳，全都在這段小影片中與大家分享！

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走進百年時光：許梓桑古厝的傳奇故事與昔日風華

整個古厝規模相當大，還沒走進去，光是想像它近百年的歷史就讓人心生敬畏。許梓桑古厝建於日據時期1931年，是基隆望族許梓桑先生的故居，當時被稱為「慶餘堂」，許梓桑先生在當時可是基隆舉足輕重的人物，不僅是詩人、教育家，更曾擔任基隆街長與臺北州協議會員等職，對地方發展貢獻良多，這座宅邸，就是他身份與品味的象徵。

中西合璧的建築美學：殘垣斷壁中的華麗想像

雖然現在古厝已是斷垣殘壁，但你仔細觀察，還是能從紅磚牆、石砌基座、圓形窗框和精緻的雕花，感受到它當年是多麼的豪華氣派！它融合了閩南傳統建築的三合院格局，又巧妙地融入了日式洋樓的裝飾和設計元素，這種中西合璧的風格，在當時可是非常時髦，想像一下，當年許家在這裡生活，該是多麼的風光與充滿故事，這份歷史的厚重感，讓每個角落都很有fu，值得你細細品味。

從主要三合院前廣場往前望的景色，可以想見當時建立這座豪宅座落位置的好景觀，即使是現在依然相當棒，能居高臨下俯瞰整個基隆市景。它雖然在2004年公告為基隆市歷史建築，但因為產權過於複雜，一直還沒辦法修復，逐漸雜草叢生，荒廢到現在。

台版吳哥窟：廢墟秘境的獨特魅力與大自然的反撲

走進許梓桑古厝，你會立刻被眼前的景象震撼到，這裡之所以被稱為「台版吳哥窟」，也類似台南的安平樹屋，就是因為大自然的力量在這裡展現得淋漓盡致。年久失修的房屋，被茂盛的蕨類植物和綠樹層層覆蓋，巨大的樹根像蟒蛇一樣，從屋頂、牆壁、地板，甚至窗戶，無情卻又充滿生命力地盤根錯節，將整座古厝緊緊纏繞。

為了避免老舊建築牆面崩塌，部分地方有使用鋼骨支撐，因有部分地板破損，有從二樓跌落至一樓的危險性，前來參觀時請留意週遭環境，小心自身安全。

這種「廢墟感」真的非常獨特，陽光透過已經塌陷的屋頂和窗戶灑落進來，照亮了翠綠的蕨類和斑駁的紅磚牆，營造出一種既神秘又寧靜的氛圍。你會看到超多不同的植物，有些嫩綠、有些深沉，它們與古老的磚牆形成鮮明對比，充滿了生命力。置身其中，你會感覺時間彷彿靜止了，只有風聲、鳥鳴，這份與世隔絕的寧靜，真的超療癒的，讓人瞬間忘卻城市的喧囂，好好享受這份獨有的自然之美。

攝影控的天堂：光影交錯的廢墟美學

對於喜歡拍照的朋友來說，許梓桑古厝絕對是個寶藏，這裡也是著名的基隆婚紗景點，每個角度都有故事，每個光影都充滿詩意，你可以捕捉樹根與牆壁交織的畫面，也可以拍下陽光穿透屋頂，照亮地面的瞬間。無論是文青風、復古風或帶點神秘感的風格，這裡都能滿足你的攝影魂，我這次也在這裡拍了好多張照片。

古厝雖然不大，但因為是廢墟，路徑可能會有些不平整。建議你穿著平底、好走的鞋子，慢慢探索。進入古厝內部時，要特別留意腳下和頭頂，有些地方可能有濕滑青苔或落葉，雖然充滿廢墟氛圍，但這裡是珍貴的歷史遺產，請大家發揮公德心，不要攀爬、塗鴉或帶走任何物品，讓我們一起守護這份獨特的美。

順遊周邊景點：基隆一日遊輕鬆搞定

既然都來到基隆了，除了許梓桑古厝，周邊還有很多好玩的，把下面這些景點串起來，就是眼睛和肚子一次滿足，充滿放空氣氛的豐富基隆一日遊！

基隆廟口夜市：當然不能錯過，走下山坡就能直奔夜市，把所有基隆小吃一網打盡！

基隆港：在港邊散步，感受海港城市的獨特魅力，看看大船入港，超級療癒。

正濱漁港彩色屋：搭個公車或計程車，就能抵達這個超夯的IG打卡點，拍出偽異國風情的美照！

外木山海岸：這裡也是不錯的選擇，搭公車或計程車就能輕鬆到，能欣賞心曠神怡的藍天大海，還有外觀神靈活現的海龜石，旁邊也有很多海景咖啡廳，像這次去的穀得商行就相當推薦，現烤披薩和義大利麵都好好吃，很值得一遊。

來基隆，別忘了這座充滿故事的廢墟寶山

這次來許梓桑古厝探險，真的讓我對基隆有更深的認識。它不僅僅是一座廢墟，更是歷史與自然共生的一幅畫卷，充滿了生命力與故事。那份獨有的神秘氛圍，真的讓人印象深刻，真的期望它有好好修復的一天。如果你也喜歡探訪秘境、感受歷史，那麼基隆許梓桑古厝絕對是你的好選擇！

常見問題 FAQ

Q1：許梓桑古厝好不好找？交通方便嗎？

A: 超方便的，從基隆火車站走過來，經過廟口夜市只要10多分鐘，路線相當單純，完全不用擔心會迷路！

Q2：古厝裡面安全嗎？需要注意什麼？

A: 雖然是廢墟，但主要路徑還算安全。建議穿平底鞋，小心階梯和濕滑處，也要記得尊重古蹟，不要攀爬或破壞，畢竟有近百年歷史，我們一起好好愛護它。

許梓桑古厝

地址： 基隆市仁愛區玉田里爱四路2巷15號

文章來源：阿一一之食意旅遊 FB：阿一一之食意旅遊

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