旗艦店也要收了！台北狐獴主題餐廳「75度獴」月底熄燈 網不捨「痛失療癒愛店」

狐獴主題餐廳畢業了！主打能和狐獴近距離接觸的「75度獴」無預警宣布，敦南旗艦店將於9/30結束營業，引發網友不捨「怎麼那麼突然」、「你們不論服務和餐點都是最top的」。

狐獴主題餐廳「75度獴」自開業即吸引大批人潮朝聖，為的就是能和可愛狐獴近距離互動。原有敦南旗艦店及小巨蛋店2間，而小巨蛋店已於2025年初熄燈，不料，業者無預警發布旗艦店結束營業公告，將於9/30 16:00正式結束營業。

「75度獴」敦南旗艦店在網路上擁有高評價，Google上有逾2,000則評論與4.9顆星，最新有網友留下評論分享「這家咖啡館氛圍輕鬆愜意，食物美味，還有可愛的狐獴陪伴」、「狐獴很可愛，有15分鐘體驗時間。食物也很美味很出色」。如今面臨熄燈倒數，也有不少人好奇狐獴家族的未來去處。

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