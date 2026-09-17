旗艦店也要收了！台北狐獴主題餐廳「75度獴」月底熄燈 網不捨「痛失療癒愛店」
狐獴主題餐廳畢業了！主打能和狐獴近距離接觸的「75度獴」無預警宣布，敦南旗艦店將於9/30結束營業，引發網友不捨「怎麼那麼突然」、「你們不論服務和餐點都是最top的」。
狐獴主題餐廳「75度獴」自開業即吸引大批人潮朝聖，為的就是能和可愛狐獴近距離互動。原有敦南旗艦店及小巨蛋店2間，而小巨蛋店已於2025年初熄燈，不料，業者無預警發布旗艦店結束營業公告，將於9/30 16:00正式結束營業。
「75度獴」敦南旗艦店在網路上擁有高評價，Google上有逾2,000則評論與4.9顆星，最新有網友留下評論分享「這家咖啡館氛圍輕鬆愜意，食物美味，還有可愛的狐獴陪伴」、「狐獴很可愛，有15分鐘體驗時間。食物也很美味很出色」。如今面臨熄燈倒數，也有不少人好奇狐獴家族的未來去處。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。