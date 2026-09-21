台北女生放鬆一日遊！3家「變美療癒店」推薦，從做臉到按摩一次充電

工作忙了一整週，週末不一定要跑景點、排滿行程，偶爾也可以留一天好好照顧自己，這次以七分之二的探索帶你台北放鬆變美一日遊！精選3間適合女生安排 Me Time 的店家，從肌膚管理、身體舒壓到臉部保養一次收進行程。第一站先肌膚管理整理膚況，再安排 SPA 好好放鬆累積一週的疲勞，替自己的充電日漂亮收尾！

1.伊登蕾雅

🏠地址：臺北市中山區伊通街87巷5之1號1樓

⏰營業時間：11:00–21:00 週日公休

伊登蕾雅。圖／伊登蕾雅提供

想安排一整天的放鬆變美行程，可以先從大部分人都特別在意的臉部保養開始！伊登蕾雅主打依照每個人當下的肌膚狀況與需求規劃保養內容，療程前先了解近期膚況與在意的肌膚問題，再進一步安排適合的課程，對平常工作忙碌、保養容易偷懶，或換季時特別容易感覺膚況不穩定的人來說，很適合利用週末替肌膚安排一次完整整理。

相較自己在家瓶瓶罐罐慢慢保養，到店進行肌膚管理也多了專人觀察與操作的過程，可以針對當天狀況調整保養方向。整體步調也比較悠閒，很適合當成週末 Me Time 的第一站，先把一週累積下來的疲憊感卸下，再接著安排按摩、SPA 等行程，從臉到身體好好照顧自己。

2.悅妍 SPA

🏠地址：台北市信義區忠孝東路五段55號五樓

⏰營業時間：週一至週日 10:00-21:00 課程為預約制

悅妍 SPA。圖／悅妍 SPA提供

悅妍 SPA 提供水飛梭、手工清粉刺及身體 SPA 等多種選擇，可以依照當天最在意的需求安排課程。對容易有粉刺、毛孔髒污，或平常沒有時間仔細整理膚況的人來說，可以從臉部清潔保養著手；如果更想好好休息，也能選擇身體 SPA，讓整趟行程以比較舒服、慢步調的方式收尾。

多元的課程選擇也是悅妍 SPA 適合排進「放鬆變美一日遊」的原因，不需要為了不同需求跑好幾個地方，想做臉、清潔或安排身體保養，都能依照自己的時間與狀況選擇，尤其週末想和姐妹一起安排保養行程，或單純想留一段時間給自己的女生，都可以把這裡當成台北 Me Time 的其中一站。

3.鬆鬆 SunSun

🏠地址：台北市大同區承德路三段110號1樓

⏰營業時間：12:00-21:00

鬆鬆 SunSun。圖／鬆鬆 SunSun 提供

做完臉部保養後，下一站就把時間留給累積一週疲勞的身體！鬆鬆 SunSun 將運動按摩與精油 SPA 融合，以流動式手法取代單純針對局部反覆按壓，課程開始前會先了解每個人的生活習慣、運動狀況與容易緊繃的部位，再依需求調整按摩方式與力道，想要溫和放鬆，可以選擇適合初體驗、怕痛族的「緩鬆」；平常有運動習慣或偏好深層按摩，則有可搭配刮痧、拔罐的「深鬆」，另外還有頭部放鬆、孕婦按摩等不同課程。

空間也是鬆鬆 SunSun 的一大特色，木質調、森林色系搭配露營風家具，像是從台北街頭突然走進一間森林小屋。店內共有 3 間獨立按摩室，情侶、好友或母女也能一起安排放鬆行程；按摩時還能依喜好挑選花香、木質或草本等不同調性的精油，對長時間久坐、運動後容易緊繃，或只是想在週末找個地方徹底放空的人來說，很適合排進這趟「變美＋放鬆」的一日行程中，幫你儲備有精力的身體面對新的一週！

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