捷運旁就有秋日花海！圓山站台灣欒樹盛開 黃花飄落超浪漫





秋意漸濃，台北街頭也開始出現季節轉換的色彩！位於捷運淡水信義線圓山站旁及花博公園周邊的台灣欒樹，近期陸續綻放一簇簇金黃色小花，原本翠綠的樹冠逐漸染上亮眼金黃，讓城市街景多了一抹屬於初秋的浪漫。台灣欒樹為台灣特有種植物，每到花期，枝頭會開出細緻的黃色小花，當微風吹過，花瓣紛紛飄落，也形成大家熟悉的「黃金雨」景象。漫步在花博公園周邊，抬頭就能感受到秋天正在悄悄靠近。





▲圖片來源：蔡麗媛攝影





不只金黃色！「四色樹」接下來還會繼續變色

台灣欒樹最迷人的地方，就是不同階段會呈現截然不同的色彩，因此也有「四色樹」的美稱。初秋時從翠綠葉片間冒出金黃色花朵，等到花朵逐漸凋謝後，枝頭則會結出一串串氣囊狀蒴果。蒴果會隨著時間逐漸轉為紅色、紅褐色，屆時黃色花朵、紅色果實與綠葉可能同時出現在樹冠上，呈現豐富的秋季漸層。若錯過現在的黃金花期也不用太可惜，接下來不同階段依然各有看點。





▲圖片來源：蔡麗媛攝影





捷運列車穿越金黃花海！攝影迷別錯過這一幕

圓山這一帶賞台灣欒樹最大的特色，就是能將花海與台北捷運一起拍進畫面！由於淡水信義線在圓山站周邊採高架形式，站在花博公園廣場、大草皮周邊尋找適合角度，就有機會捕捉列車從金黃色樹梢後方駛過的瞬間。不同於郊外單純的自然花景，這裡多了高架軌道、捷運列車與城市元素，反而形成相當具有「台北感」的秋季畫面。想拍照的旅人不妨多等待幾班列車，利用金黃樹冠作為前景，更容易拍出花海包圍捷運的視覺效果。





▲圖片來源：蔡麗媛攝影





圓山站1號出口就到！安排秋日散步剛剛好

另一個讓圓山台灣欒樹相當適合輕旅行的原因，就是交通真的非常方便！搭乘捷運淡水信義線至圓山站，由1號出口出站，即可抵達花博公園周邊，不需要自行開車，也不用長途步行就能開始賞花。除了追尋金黃色台灣欒樹，也能順道沿著花博公園散步，在大草地感受初秋午後的悠閒氣氛。由於台灣欒樹的花況會受到天氣、降雨及風勢影響，想捕捉「黃金雨」或金黃滿樹的旅人，建議近期把握花況前往。





▲圖片來源：蔡麗媛攝影





【圓山站、花博公園台灣欒樹】

賞花地點：台北捷運圓山站、花博公園周邊





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





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