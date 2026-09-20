全台最美地中海料理餐廳！永康街「rooTi」：現場音樂演奏+低GI橄欖油特色餐點

台北永康街一向是美食戰區，但隱身在永康公園旁巷弄裡的 rooTi，卻用截然不同的步調，打造出像是走進歐洲小鎮般的地中海餐桌。白色系建築、大片玻璃窗、綠意植栽與石板步道交織出清新優雅的氛圍，難怪被不少人形容為「全台最美地中海料理餐廳」。這裡不只空間好拍，更把「吃得漂亮也吃得健康」變成餐點核心，料理以地中海飲食為靈感，結合低 GI 概念、當季蔬果、海鮮、肉品與天然原型食材，透過簡單卻細膩的烹調方式，保留食材本身的鮮甜與層次。

最特別的是餐點中大量運用高品質初榨橄欖油，讓香氣不只是配角，而是串起整套餐食風味的重要靈魂，入口清爽不厚重，卻能感受到油脂、香料與食材之間的平衡。用餐時還有鋼琴、大小提琴等現場音樂演奏，柔和燈光搭配悠揚旋律，讓一頓飯不只是吃美食，更像是一場慢下來的生活儀式。無論是約會、慶生，或想找一間有質感又不過度負擔的餐廳，rooTi 都很值得放入口袋名單。

rooTi餐廳 環境介紹

走進 rooTi，第一眼就會被它帶點歐式度假感的環境吸引，和永康街熱鬧的街區形成很迷人的對比。餐廳外觀以淺色系建築搭配綠意植栽、石板步道與大片窗景，還沒入座就像先走進一座靜謐小花園，少了商圈餐廳常見的擁擠感，多了一份慢慢用餐的優雅節奏。

室內空間延續地中海料理給人的清爽印象，明亮、簡約又有質感，不需要過度華麗的裝飾，就能讓人感受到放鬆氛圍；無論是白天自然光灑進窗邊，或晚餐時段燈光轉為柔和，都很適合約會、慶生或和朋友好好吃頓飯。

更特別的是，rooTi 不只把餐點做得精緻，連用餐時的聽覺感受也一起照顧到，現場搭配小提琴音樂演奏，旋律不會太搶戲，卻能讓整個空間多了歐洲小餐館般的浪漫感，一邊吃飯一邊聽音樂，真的很有儀式感。

餐點則以地中海飲食為核心，結合低 GI 概念與天然原型食材，使用頂級初榨橄欖油帶出蔬果、海鮮與肉品的香氣，吃起來清爽卻不單薄，尤其橄欖油的果香與香料層次，讓料理多了溫潤尾韻。對於想吃得有質感、又不想太有負擔的人來說，rooTi 是一間從環境、音樂到料理都很完整的特色餐廳。

rooTi餐廳 菜單

rooTi餐廳 餐點介紹

田園沙拉

rooTi 的田園沙拉一上桌就很有視覺亮點，不是一般隨便鋪幾片生菜的開胃小品，而是把地中海飲食中「大量蔬果、天然原型食材、好油脂」的概念完整端上桌。盤中可以吃到多種當季蔬菜與水果，色彩繽紛又充滿層次，從爽脆生菜、鮮甜果香到微酸清新的醬汁，每一口都讓人感受到清爽卻不無聊的味道。最喜歡的是它沒有使用厚重的沙拉醬去掩蓋食材本身，而是透過頂級初榨橄欖油、油醋或特調果醋去帶出蔬果自然甜味，入口有橄欖油溫潤的香氣，又保留蔬菜的水分與脆度，吃起來完全沒有負擔感。對於平常不一定愛吃沙拉的人來說，這道田園沙拉也很容易入口，因為水果的酸甜感讓整體風味更活潑，搭配生菜的清脆口感，反而會越吃越開胃。尤其 rooTi 主打低 GI 與地中海料理，這道沙拉就像整套餐點的開場序曲，先用清爽、自然又繽紛的方式喚醒味蕾，也讓人感受到餐廳對健康飲食與美味平衡的用心。

開胃小點

rooTi 的開胃小點一端上桌，就讓人感受到無菜單料理的細膩節奏，不是用浮誇份量搶戲，而是用精緻擺盤與清爽風味，替整套餐點拉開序幕。因為菜色會隨季節與主廚安排有所變化，所以每次用餐都可能遇到不同驚喜，像是以干貝搭配洋蔥、香草與醬汁，或是運用海鮮與酸香元素做出輕盈開場，都很符合 rooTi 地中海料理的清爽調性。最迷人的地方在於，它不是單純把食材堆疊在一起，而是透過酸度、甜味、鮮味與油脂香氣之間的平衡，讓第一口就能喚醒味蕾。干貝煎得外層帶有微微焦香，入口仍保留柔嫩鮮甜，搭配洋蔥的自然甜味與頂級初榨橄欖油的溫潤果香，吃起來清爽卻有層次，不會過度厚重。若是搭配帶有柑橘或醋香的調味，還能讓海鮮的鮮味變得更明亮，很適合作為低 GI、地中海飲食套餐的開場。對我來說，這道開胃小點就像 rooTi 的第一張名片，從擺盤、食材到調味都透露出餐廳想傳達的理念：用天然原型食材、好油脂與細膩料理手法，讓健康飲食也能吃得很有儀式感。

龍蒿胡蘿蔔湯

龍蒿胡蘿蔔湯是 rooTi 套餐中很有記憶點的一道湯品，原本以為胡蘿蔔湯可能會帶有明顯蔬菜甜味，甚至擔心喝起來太厚重，但實際入口卻比想像中細緻許多。湯體打得滑順綿密，胡蘿蔔自然的甜味被轉化得很溫柔，不會有讓人害怕的生味或土味，反而多了一種像奶香般的圓潤口感。龍蒿的加入也讓整碗湯更有法式料理的優雅感，淡淡草本香氣不會搶走主角風味，卻能在尾韻帶出清新層次，讓濃湯喝起來不膩口。若再搭配 rooTi 擅長運用的橄欖油香氣，整體風味會更有地中海料理的輕盈感，既保留濃湯該有的溫潤，也不會讓味蕾感到負擔。這道湯很適合作為套餐中段的轉場，前面用沙拉打開味蕾，接著以胡蘿蔔湯慢慢堆疊溫度與香氣，喝完後整個胃口都被暖起來。對平常不愛紅蘿蔔的人來說，這碗湯反而可能會讓人改觀，因為它不是單純把蔬菜煮成湯，而是透過香草、油脂與細緻調味，把胡蘿蔔變成一碗有質感又耐喝的料理。

海湯絲瓜燉飯

海湯絲瓜燉飯是 rooTi 套餐裡很讓人驚喜的一道料理，因為一開始看到「燉飯」兩個字，會直覺聯想到奶油、起司或比較濃郁的西式風味，但這道卻巧妙把台灣餐桌上熟悉的絲瓜與海鮮湯底結合進來，變成一款清爽又有記憶點的地中海風燉飯。米粒吸飽海湯精華，入口可以感受到淡淡鮮味慢慢散開，不是厚重的醬汁感，而是像喝到一碗溫潤海鮮湯般自然鮮甜。絲瓜本身多汁柔嫩，煮進燉飯後釋放出清甜水分，讓整體口感變得更輕盈，也中和了燉飯可能帶來的膩感；搭配蛤蜊的鹹香海味，鮮、甜、滑順三種層次融合在一起，吃起來很舒服。最喜歡的是它不像一般燉飯只強調濃郁，而是用更細膩的方式呈現食材本身的味道，既有西式料理的精緻感，又保留台灣人熟悉的家常溫度。對我來說，這道海湯絲瓜燉飯就是 rooTi 很有代表性的特色之一，把地中海料理的健康清爽，和台灣在地食材的親切感結合得剛剛好。

雪巖雞

雪巖雞這道主菜很能展現 rooTi 對食材選擇與火候掌握的細膩度，和一般雞肉料理相比，它吃起來不是單純追求調味濃厚，而是把雞肉本身的香氣與口感放大。雪巖雞肉質細緻、帶有自然甜味，外層經過煎烤後帶出微微焦香，入口先是感受到雞皮的油脂香氣，接著才是肉質本身的柔嫩與彈性，不會乾柴，也不會有過重的腥味。搭配 rooTi 擅長的地中海料理手法，運用香草、蔬菜與頂級初榨橄欖油去堆疊風味，讓整道菜吃起來清爽卻很有層次。最喜歡的是它不像傳統重醬汁主菜那樣讓味蕾疲乏，而是透過簡單卻精準的調味，襯托雞肉原本的乾淨鮮甜，再加上橄欖油溫潤的果香與香料尾韻，讓每一口都多了地中海料理特有的輕盈感。對於想吃肉但又不想太有負擔的人來說，雪巖雞是一道很剛好的選擇，既有主菜該有的飽足感，也保留了 rooTi 低 GI、天然原型食材與健康飲食的特色。

甜點

餐後甜點端上 8% 甜點，剛好替 rooTi 這套餐點畫下很有質感的句點。前面從田園沙拉、龍蒿胡蘿蔔湯、海湯絲瓜燉飯到雪巖雞，一路都是清爽、低負擔又有層次的地中海風味，最後用甜點收尾時，並不是走過度甜膩或厚重路線，而是延續 8% 一直以來細緻、耐吃的甜點風格。起司蛋糕入口帶有綿密滑順的口感，乳香濃郁卻不會太壓味，甜度控制得很剛好，吃得到起司本身的香氣，也不會讓人覺得負擔太重。若搭配餐後蕎麥茶一起享用，更能把甜點的奶香與穀物茶香融合在一起，讓尾韻變得更溫柔。對我來說，這道甜點不是單純為了滿足飯後想吃甜的心情，而是把整套餐點從鹹食到甜點完整串起來，讓人從開胃、主餐到收尾都能感受到 rooTi 對節奏的安排。尤其在現場音樂演奏與溫柔燈光的氛圍下，慢慢吃一口甜點、喝一口茶，真的有種在永康街巷弄裡享受歐式餐桌時光的浪漫感，也讓這頓飯多了一份讓人想回味的儀式感。

蕎麥茶

餐後的蕎麥茶雖然看似簡單，卻是 rooTi 整套餐點中很舒服的結尾。前面從沙拉、湯品到主菜，一路堆疊了橄欖油、香草、海鮮與肉品的層次，最後來上一杯溫潤的蕎麥茶，反而有種把味蕾慢慢收回來的感覺。rooTi 選用的是台灣蕎麥，香氣和一般熟悉的日本黃金蕎麥不太一樣，入口帶有淡淡穀物香，喝起來清爽順口，不會有茶類常見的苦澀感，也不會太厚重搶味。它的香氣不是濃烈型，而是很耐喝的溫和路線，帶著微微烘焙感與自然穀香，喝下去之後嘴裡會變得乾淨許多，很適合搭配低 GI、地中海飲食概念的餐點。尤其在吃完雪巖雞、燉飯或橄欖油香氣比較明顯的料理後，蕎麥茶剛好能平衡口中的油脂感，讓整體用餐節奏變得更輕盈。對我來說，它不像一般餐後飲品只是附帶選項，而是替這一餐畫下柔和句點的關鍵，沒有華麗裝飾，卻能讓人感受到 rooTi 在細節上的用心。

rooTi餐廳 用餐心得

這次來到台北永康街 rooTi 用餐，真的會讓人感受到它不只是賣地中海料理，而是把環境、音樂、食材與用餐節奏都安排得很完整。從一走進餐廳開始，白色系建築、綠意植栽與帶有歐式感的空間設計，就讓人有種暫時離開城市喧囂的放鬆感，加上現場鋼琴、小提琴等音樂演奏，讓整個用餐氛圍多了浪漫與儀式感。餐點表現也很有記憶點，開胃小點精緻清爽，田園沙拉以多種蔬果搭配頂級初榨橄欖油，吃得到自然鮮甜與低負擔的清爽感；龍蒿胡蘿蔔湯滑順溫潤，帶有淡淡草本香氣；海湯絲瓜燉飯則把地中海料理與台灣食材結合得很巧妙，海味、絲瓜甜味與米粒口感融合得剛剛好。主菜雪巖雞肉質細緻不乾柴，搭配香草與橄欖油香氣，清爽卻有飽足感。最後用台灣蕎麥茶與 8% 甜點收尾，更讓整套餐點從開場到結尾都很順暢。rooTi 最吸引人的地方，就是它把低 GI、天然原型食材與頂級初榨橄欖油特色，做成一場好吃、好拍又好放鬆的餐桌體驗，無論約會、慶生或想找一間有質感的餐廳，都很值得收藏。

電話：02- 2321-2668

營業時間：週四至週一 12:00–14:30/18:00-21:00

地址：台北市大安區福住里永康街31巷9號1樓

文章來源：小佳的幻想世界 FB：小佳的幻想世界

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」