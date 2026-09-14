基隆跳島去！「島嶼生活節」一日雙島遊程開箱：解鎖基隆嶼海檻奇觀與和平島無敵海景
迎向「基隆400」，這趟旅程我們不走馬看花，而是要以「循著海路讀懂基隆400年」為主軸，親身解鎖這座城市的獨特魅力。我們將把「基隆嶼」當作從海上俯瞰港灣輪廓的壯麗入口；接著踏上「和平島」，探索大航海時代、族群交融與絕美海蝕地景刻劃的歲月痕跡；最後漫步「正濱漁港」，將漁業發展與港灣轉型的迷人日常盡收眼底。這三大場域，巧妙拼湊出一張不必死背歷史年代，只要帶著雙腳與感官就能立體走讀的城市地圖。
第一站：登陸「台灣龍珠」基隆嶼，見證海檻奇觀
位在台灣東北方外海的基隆嶼，是每年僅於4月1日至10月31日限期開放的火山島秘境。行程從八斗子（碧砂）漁港搭船出發，單程約20至30分鐘即可抵達。目前市面上有二合一到四合一等不同深度的遊程，這次小編體驗的是「二合一（約2小時）：登島海景步道＋繞島」。
奇岩怪石點名！挑戰攻頂全台唯一黑白燈塔
一上岸，翠綠的島嶼與海天一色瞬間讓人心曠神怡。穿過神秘的海蝕洞穴後有種豁然開朗的驚喜，島上不僅有停機坪，聽著海浪拍打沿岸奇岩的聲音更是超級療癒。這裡的天然怪石極具想像力，有的像酋長、有的像關公，還有一座唯妙唯肖的駱駝岩；島上甚至有著全島唯一擁有門牌號碼的建物。若體力與時間允許，旅遊前輩們強烈建議挑戰「登山攻頂」，一睹全台首座黑白垂直條紋、也是台灣最早採用太陽能發電的八角形混凝土燈塔，至高點的無敵海景絕對值得。
航向懸崖峭壁！直擊一分為二的「基隆海檻」奇觀
繞島航行則是另一波高潮！船隻駛向基隆嶼另一側，迎面而來的是壯觀的懸崖峭壁，緊接著就是台灣極為罕見的自然奇觀「基隆海檻」。海面彷彿被一刀切成兩半，呈現「一邊風平浪靜、一邊波濤洶湧」的奇幻視覺衝擊，這是因為海底地形與洋流交會所致。小編貼心提醒：雖然航程不長，但基隆嶼周邊（特別是海潮交會處）風浪較大，容易暈船的朋友務必在登船前30分鐘服用暈船藥，並選擇船隻中後方較穩的座位喔！
第二站：和平島地質公園，從舌尖到秘境的永續之旅
中午，我們來到充滿西班牙城堡風情的「和平島地質公園」。午餐直奔「享蒔物語」餐廳，這裡的海鮮可是大有來頭，因為老闆家人就在基隆外海捕魚，食材全是新鮮現流！這次品嚐到的髮菜金絲什錦羹、櫻花蝦米糕，以及外酥內嫩的酥炸白帶魚和金酥排骨白玉鍋，美味到讓整團人讚不絕口、瞬間清盤。
全球最美觀測點！與熱帶魚共游、解鎖阿拉寶灣
飽餐一頓後，開始探索這座保留了大航海時代與海蝕地景的寶庫。最受歡迎的「藍海水池」將昔日九孔養殖場改造成天然海水泳池，讓遊客能安全地與熱帶魚共游；一旁還有海灘帳篷與專屬小小孩、毛孩的戲水區。順著步道走，千萬年風化形成的「十大守護岩」（如花豹岩、法老岩與鱷魚岩）令人驚嘆大自然的鬼斧神工。
當然，絕對不能錯過被美國中文網評選為「全球21個最美日出觀測點」的阿拉寶灣（Alabao Bay）。阿拉寶灣源自阿美族語。早年北漂基隆的阿美族人，見這片絕美海岸宛如台東故鄉，便以家鄉部落「阿拉巴灣」命名以解鄉愁。這處「秘境中的秘境」過去曾因地質脆弱封閉多年，如今以「每日限額、季節限定、專人導覽」的方式低調開放，不僅是極為珍貴的國家級生態管制區，更蘊含著深厚動人的在地故事。
小編貼心提醒：阿拉寶灣每年僅於5月至9月期間限定開放，且須事先上網預約導覽。若非開放期間來到和平島，雖然無法進入阿拉寶灣秘境，但和平島地質公園本身全年開放，園內的豆腐岩、蕈狀石等奇岩地景依然值得一看；想戲水的旅客則須留意各海水池的季節開放時間與當日海象狀況。
軍事碉堡華麗轉身！收編270度無敵海景咖啡廳
走累了，下午茶時光交給和平島山頂秘境「禾口丘咖啡（With Hill）」。這裡曾是閒人勿近的軍事管制碉堡，在北觀處與民間團隊的巧手下，華麗轉身為隱身綠意中的減碳永續示範餐廳。頂樓擁有270度的絕佳觀海視野，還流傳著軍營狗狗「士官長」的溫馨故事，讓人在這裡的每一口咖啡都充滿故事溫度。
第三站：正濱漁港，捕捉最夢幻的港灣藍調
行程尾聲，漫步來到正濱漁港。一字排開的16棟繽紛彩虹屋，一樓進駐了許多高質感的景觀餐廳與文青咖啡廳。想拍出最完美的打卡照？最佳機位就在對岸的「正濱路觀景平台」。晴天時能拍出水面上完美的彩色屋倒影；傍晚點燈後，則迎來攝影師最愛的「藍調時刻」，深藍天空與暖黃燈火交織，畫面更是夢幻指數破表。
除了彩色屋，周邊還有兩大必拍亮點：一是位於彩虹屋對面的「台畜熱狗堡公車站」，這是全台首座以美式熱狗堡為主題的超萌公車亭，取景時還能把彩色屋一起框進去；二是緊鄰和平橋頭的「阿根納造船廠遺構」，充滿廢墟工業風與歷史滄桑感，連好萊塢巨星「美國隊長」克里斯伊凡都曾特地來此拍攝廣告！
2026島嶼生活節，穿上白衣登島拿好禮！
這條串聯山海與歷史的「基隆400」遊程，目前已由雄獅旅遊正式上架販售。不再只是枯燥的歷史紀念，而是能親身走讀的城市地圖。
若想感受更濃厚的節慶氛圍，千萬別錯過9月19日至20日盛大登場的「2026島嶼生活節」！屆時和平島將有白潮之夜、音樂演出、白潮野餐與市集等精彩活動。主辦單位更加碼推出「穿白入島・限量好禮」活動：指定遊程旅客只要在活動期間「穿著白色服裝」進入和平島地質公園，就能獲贈島嶼生活節限量禮品或驚喜福袋一份（數量有限，送完為止）。週末還沒想好去哪玩？趕快把一身白衣準備好，跟著小編一起融入這片白潮之島的絕美風景吧！
【2026島嶼生活節】
年度主題｜白潮之島．掀風潮
活動日期｜2026年9月19日（星期六）至9月20日（星期日）
主場時間｜下午3時至晚間8時
活動地點｜基隆和平島地質公園
活動內容｜白潮之夜、白潮野餐、白潮永續市集、跨文化音樂展演、日出美學島嶼體驗、梵音療癒、海岸淨灘、基隆400海島走讀等。
演出陣容：
9月19日（六）：迷火佛朗明哥舞蹈團、片山涼太、梁河懸、核果人NUTS
9月20日（日）：島彩樂團 SHIMA-IRO BAND、四枝筆Four Pens、浪犬PillowMutt
日出體驗報名｜日出美學島嶼體驗團
北觀處官網｜北海岸及觀音山國家風景區管理處
官方社群｜北觀粉絲團－幸福北海岸
本文經授權轉載自欣傳媒XINMEDIA許家禎 https://www.xinmedia.com/article/306363
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。