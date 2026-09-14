基隆跳島去！「島嶼生活節」一日雙島遊程開箱：解鎖基隆嶼海檻奇觀與和平島無敵海景

迎向「基隆400」，這趟旅程我們不走馬看花，而是要以「循著海路讀懂基隆400年」為主軸，親身解鎖這座城市的獨特魅力。我們將把「基隆嶼」當作從海上俯瞰港灣輪廓的壯麗入口；接著踏上「和平島」，探索大航海時代、族群交融與絕美海蝕地景刻劃的歲月痕跡；最後漫步「正濱漁港」，將漁業發展與港灣轉型的迷人日常盡收眼底。這三大場域，巧妙拼湊出一張不必死背歷史年代，只要帶著雙腳與感官就能立體走讀的城市地圖。

每年限期開放的「台灣龍珠」基隆嶼，以獨特的火山地貌與湛藍海景吸引無數旅人。跟著船隻破浪前行，近距離感受這座海上秘境的原始魅力。圖片來源｜許家禎

第一站：登陸「台灣龍珠」基隆嶼，見證海檻奇觀

位在台灣東北方外海的基隆嶼，是每年僅於4月1日至10月31日限期開放的火山島秘境。行程從八斗子（碧砂）漁港搭船出發，單程約20至30分鐘即可抵達。目前市面上有二合一到四合一等不同深度的遊程，這次小編體驗的是「二合一（約2小時）：登島海景步道＋繞島」。

期間限定的「台灣龍珠」基隆嶼，擁有獨特的海蝕奇岩與壯麗的湛藍海景。圖為停機坪。圖片來源｜許家禎

沿著海景步道漫步，翠綠島嶼與海天一色交織出令人心曠神怡的絕美畫面。圖片來源｜許家禎

誰說無人島沒有地址？尋找基隆嶼上唯一擁有門牌號碼的建築，可是這趟跳島漫步中，最讓人會心一笑的尋寶任務。圖片來源｜許家禎

奇岩怪石點名！挑戰攻頂全台唯一黑白燈塔

一上岸，翠綠的島嶼與海天一色瞬間讓人心曠神怡。穿過神秘的海蝕洞穴後有種豁然開朗的驚喜，島上不僅有停機坪，聽著海浪拍打沿岸奇岩的聲音更是超級療癒。這裡的天然怪石極具想像力，有的像酋長、有的像關公，還有一座唯妙唯肖的駱駝岩；島上甚至有著全島唯一擁有門牌號碼的建物。若體力與時間允許，旅遊前輩們強烈建議挑戰「登山攻頂」，一睹全台首座黑白垂直條紋、也是台灣最早採用太陽能發電的八角形混凝土燈塔，至高點的無敵海景絕對值得。

深入天然的海蝕洞穴，裡頭供奉著保佑討海人平安的觀音與土地公。在陣陣海浪拍打聲中，靜靜感受這份護佑著往來船隻與島嶼的寧靜力量。圖片來源｜許家禎

大自然的鬼斧神工雕琢出唯妙唯肖的酋長、關公與駱駝，發揮你的想像力，看看還能在岸邊找到哪些驚喜？圖片來源｜許家禎

穿過幽暗神秘的岩石通道，眼前的風景瞬間豁然開朗！絕美的海天一色與翠綠小島交織，彷彿不小心踏入了遺世獨立的海上桃花源，給人滿滿的驚喜感。圖片來源｜許家禎

航向懸崖峭壁！直擊一分為二的「基隆海檻」奇觀

繞島航行則是另一波高潮！船隻駛向基隆嶼另一側，迎面而來的是壯觀的懸崖峭壁，緊接著就是台灣極為罕見的自然奇觀「基隆海檻」。海面彷彿被一刀切成兩半，呈現「一邊風平浪靜、一邊波濤洶湧」的奇幻視覺衝擊，這是因為海底地形與洋流交會所致。小編貼心提醒：雖然航程不長，但基隆嶼周邊（特別是海潮交會處）風浪較大，容易暈船的朋友務必在登船前30分鐘服用暈船藥，並選擇船隻中後方較穩的座位喔！

步道走累了，不妨在島上充滿原始風情的漂流木椅上歇歇腳。坐在「看海第一排」吹著微風、望著無邊際的湛藍，享受專屬於基隆嶼的慢步調。圖片來源｜許家禎

這座靜靜守護在旁的礁岩，外型宛如本島的縮小版，因此被暱稱為超可愛的「小基隆嶼」，絕對是繞島航程中必捕捉的趣味亮點。圖片來源｜許家禎

登島迎面而來的，是令人屏息的絕美海天一色。翠綠的島嶼輪廓鑲嵌在純淨的漸層湛藍之中，看著這片療癒的海景，讓人瞬間忘卻所有煩惱。圖片來源｜許家禎

搭船繞島能親臨現場，目睹海水一分為二的「基隆海檻」奇觀！同時看到基隆嶼另一面的陡峭山壁與奇岩怪石。圖片來源｜許家禎

第二站：和平島地質公園，從舌尖到秘境的永續之旅

中午，我們來到充滿西班牙城堡風情的「和平島地質公園」。午餐直奔「享蒔物語」餐廳，這裡的海鮮可是大有來頭，因為老闆家人就在基隆外海捕魚，食材全是新鮮現流！這次品嚐到的髮菜金絲什錦羹、櫻花蝦米糕，以及外酥內嫩的酥炸白帶魚和金酥排骨白玉鍋，美味到讓整團人讚不絕口、瞬間清盤。

充滿西班牙城堡風情的建築，坐擁千萬年風化雕琢的海蝕奇岩。和平島地質公園不僅是絕美的看海勝地，更是一座保留大航海時代印記的活歷史教室。圖片來源｜許家禎

全球最美觀測點！與熱帶魚共游、解鎖阿拉寶灣

飽餐一頓後，開始探索這座保留了大航海時代與海蝕地景的寶庫。最受歡迎的「藍海水池」將昔日九孔養殖場改造成天然海水泳池，讓遊客能安全地與熱帶魚共游；一旁還有海灘帳篷與專屬小小孩、毛孩的戲水區。順著步道走，千萬年風化形成的「十大守護岩」（如花豹岩、法老岩與鱷魚岩）令人驚嘆大自然的鬼斧神工。

划著立槳享受蔚藍海域，幸運的話還能捕捉到豪華郵輪進出基隆港的壯觀畫面，以「海上立槳＋巨輪」同框美照，瞬間稱霸社群版面！圖片來源｜許家禎

和平島地質公園的設施超級親民！園區內特別規劃了小小孩專屬的安全戲水區，連毛小孩也能一起開心踏浪，絕對是全家大小週末盡情放電的友善樂園。圖片來源｜許家禎

當然，絕對不能錯過被美國中文網評選為「全球21個最美日出觀測點」的阿拉寶灣（Alabao Bay）。阿拉寶灣源自阿美族語。早年北漂基隆的阿美族人，見這片絕美海岸宛如台東故鄉，便以家鄉部落「阿拉巴灣」命名以解鄉愁。這處「秘境中的秘境」過去曾因地質脆弱封閉多年，如今以「每日限額、季節限定、專人導覽」的方式低調開放，不僅是極為珍貴的國家級生態管制區，更蘊含著深厚動人的在地故事。

每日限額、季節限定的「秘境中的秘境」！走進阿拉寶灣，感受大自然鬼斧神工與阿美族鄉愁交織的絕美海岸線。圖片來源｜許家禎

被外媒評選為「全球21個最美日出觀測點」的阿拉寶灣！當清晨第一道金光灑落在海蝕奇岩與豆腐岩上，那令人屏息的世界級絕美晨曦，絕對值得你起個大早來親眼見證。圖片來源｜許家禎

每日限額、季節限定且需專人導覽才能進入！走進這處低調開放的國家級生態管制區，每一步都能感受到千萬年風化雕刻出的震撼視覺。圖片來源｜許家禎

小編貼心提醒：阿拉寶灣每年僅於5月至9月期間限定開放，且須事先上網預約導覽。若非開放期間來到和平島，雖然無法進入阿拉寶灣秘境，但和平島地質公園本身全年開放，園內的豆腐岩、蕈狀石等奇岩地景依然值得一看；想戲水的旅客則須留意各海水池的季節開放時間與當日海象狀況。

軍事碉堡華麗轉身！收編270度無敵海景咖啡廳

走累了，下午茶時光交給和平島山頂秘境「禾口丘咖啡（With Hill）」。這裡曾是閒人勿近的軍事管制碉堡，在北觀處與民間團隊的巧手下，華麗轉身為隱身綠意中的減碳永續示範餐廳。頂樓擁有270度的絕佳觀海視野，還流傳著軍營狗狗「士官長」的溫馨故事，讓人在這裡的每一口咖啡都充滿故事溫度。

昔日「閒人勿近」的軍事管制碉堡，在團隊巧手改造下華麗轉身！褪下嚴肅的軍事色彩，如今的「禾口丘咖啡」隱身綠意小徑中，蛻變為和平島上最迷人的山頂秘境。圖片來源｜許家禎

禾口丘主打減碳永續的友善餐飲，點一杯香醇咖啡配上現烤出爐的熱呼呼雞蛋糕，讓這頓山頂秘境下午茶不僅療癒味蕾，更是以行動愛地球。圖片來源｜許家禎

第三站：正濱漁港，捕捉最夢幻的港灣藍調

行程尾聲，漫步來到正濱漁港。一字排開的16棟繽紛彩虹屋，一樓進駐了許多高質感的景觀餐廳與文青咖啡廳。想拍出最完美的打卡照？最佳機位就在對岸的「正濱路觀景平台」。晴天時能拍出水面上完美的彩色屋倒影；傍晚點燈後，則迎來攝影師最愛的「藍調時刻」，深藍天空與暖黃燈火交織，畫面更是夢幻指數破表。

漫步來到正濱漁港，一字排開的繽紛彩虹屋，一樓進駐了許多高質感的景觀餐廳與文青咖啡廳。圖片來源｜許家禎

除了彩色屋，周邊還有兩大必拍亮點：一是位於彩虹屋對面的「台畜熱狗堡公車站」，這是全台首座以美式熱狗堡為主題的超萌公車亭，取景時還能把彩色屋一起框進去；二是緊鄰和平橋頭的「阿根納造船廠遺構」，充滿廢墟工業風與歷史滄桑感，連好萊塢巨星「美國隊長」克里斯伊凡都曾特地來此拍攝廣告！

「台畜熱狗堡公車站」是全台首座以美式熱狗堡為主題的超萌公車亭，取景時還能把彩色屋一起框進去。圖片來源｜許家禎

短短幾步路，就能將正濱漁港彩色屋的繽紛童話感，與阿根納造船廠的廢墟工業風盡收眼底，一次捕捉基隆港灣最迷人的兩種風情。圖片來源｜許家禎

阿根納造船廠遺跡宛如好萊塢災難電影場景般的壯闊廢墟，充滿著強烈的視覺張力。殘破的水泥建築與光影交錯，散發出一股讓人無法抗拒的頹廢浪漫。阿根納造船廠。圖片來源｜許家禎

2026島嶼生活節，穿上白衣登島拿好禮！

這條串聯山海與歷史的「基隆400」遊程，目前已由雄獅旅遊正式上架販售。不再只是枯燥的歷史紀念，而是能親身走讀的城市地圖。

年度盛事「島嶼生活節」熱鬧開跑！透過一系列豐富的走讀、市集與水上體驗，邀請旅人走進這座海港城市，以最接地氣的方式重新認識基隆獨特的海島生活美學。圖片來源｜島嶼生活節

若想感受更濃厚的節慶氛圍，千萬別錯過9月19日至20日盛大登場的「2026島嶼生活節」！屆時和平島將有白潮之夜、音樂演出、白潮野餐與市集等精彩活動。主辦單位更加碼推出「穿白入島・限量好禮」活動：指定遊程旅客只要在活動期間「穿著白色服裝」進入和平島地質公園，就能獲贈島嶼生活節限量禮品或驚喜福袋一份（數量有限，送完為止）。週末還沒想好去哪玩？趕快把一身白衣準備好，跟著小編一起融入這片白潮之島的絕美風景吧！

迎接基隆最 Chill 的夏日盛典！「島嶼生活節」集結了海洋市集、在地音樂與水上活動，邀請旅人在湛藍海景旁，感受最熱情愜意的海島氛圍。圖片來源｜島嶼生活節

【2026島嶼生活節】

年度主題｜白潮之島．掀風潮

活動日期｜2026年9月19日（星期六）至9月20日（星期日）

主場時間｜下午3時至晚間8時

活動地點｜基隆和平島地質公園

活動內容｜白潮之夜、白潮野餐、白潮永續市集、跨文化音樂展演、日出美學島嶼體驗、梵音療癒、海岸淨灘、基隆400海島走讀等。

演出陣容：

9月19日（六）：迷火佛朗明哥舞蹈團、片山涼太、梁河懸、核果人NUTS

9月20日（日）：島彩樂團 SHIMA-IRO BAND、四枝筆Four Pens、浪犬PillowMutt

日出體驗報名｜日出美學島嶼體驗團

北觀處官網｜北海岸及觀音山國家風景區管理處

官方社群｜北觀粉絲團－幸福北海岸

本文經授權轉載自欣傳媒XINMEDIA

許家禎 https://www.xinmedia.com/article/306363