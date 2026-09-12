「北投漫遊」套票全新發售！限量優惠299元 一票串聯足湯、日式古蹟、老車站

【旅奇傳媒/編輯部報導】想來趟北投小旅行，不必再煩惱行程怎麼排！臺北市政府觀光傳播局（簡稱觀傳局）攜手「北北基好玩卡」推出全新「北投漫遊」套票，以「北投文化一日慢旅」為主題，串聯「北投文物館」、「新北投車站」驛站小賣店及「少帥禪園」足湯，從人文建築、在地消費到溫泉休憩一次體驗。套票將於09/15正式開賣，指定旅遊平台限量600套，優惠價299元。

▲「北投漫遊」套票方便旅客一次體驗北投人文、街區與溫泉魅力。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

觀傳局表示，北投擁有豐富的溫泉資源與人文歷史，「北投溫泉」更榮獲交通部觀光署「十大觀光亮點獎」，此次推出「北投漫遊」套票，將各個景點與體驗整合，旅客只要購買一張電子套票，即可依照自己的步調安排旅程，輕鬆感受北投不同面貌。

▲「新北投車站」充滿懷舊風情，旅客可使用套票內含的驛站小賣店100元抵用券，漫遊老車站之餘也能體驗在地消費。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

觀傳局指出，「北投漫遊」套票內容包含「北投文物館門票」、「新北投車站驛站小賣店100元現金抵用券」及「少帥禪園足湯體驗」。旅客可從捷運新北投站出發，首先走訪充滿懷舊氛圍的「新北投車站」，並於站內的驛站小賣店使用100元抵用券選購喜愛商品；接著前往「北投文物館」，欣賞日式古蹟建築、認識北投人文歷史；最後來到「少帥禪園」，以溫泉足湯體驗放鬆身心，感受北投溫泉亮點魅力。套票原價460元，09/15開賣同步推出限量優惠，Klook、KKday 等指定旅遊平台預計推出限量600套65折優惠，優惠價299元；「北北基好玩卡」官網則推出限量500套7折優惠，優惠價320元。透過官網購買的旅客，還可憑商品 QR code 至捷運新北投站旅遊服務中心，兌換「北投溫泉悠遊卡」1張（限量500張），為旅程留下特色紀念。

並進一步說明，除了推出全新「北投漫遊」套票，北投秋季旅遊優惠再加碼！即日起至11/30止，凡入住北投合法旅宿，並蒐集「臺北市吉祥物熊讚」、「北投特色溫泉」、「竹子湖繡球花」及「小9公車」等4款紀念章，完成指定2項任務，即可至「北投說9就走」活動官網登錄抽日本不限航點雙人來回機票，另有 AirPods 4主動式降噪耳機、北投知名旅宿住宿券及泡湯券等，總價值逾10萬元好禮；如集滿4款紀念章，還可加碼兌換合作店家抵用券。

▲「少帥禪園」足湯結合北投溫泉特色與休憩體驗，讓旅客放慢腳步，享受悠閒的北投慢旅時光。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

「北投說9就走」同步推出「輕旅一日遊」、「泡湯一日遊」、「療浴二日遊」及「花香二日遊」4款特色套票，結合交通、住宿及泡湯等體驗，並享指定合作店家優惠，其中「療浴二日遊」套票，可享北投合作旅宿500元折抵，並推出買二送一限量優惠至11/30。可至「雄獅旅遊」官網、ibon 售票系統，以及雄獅旅遊臺北車站、板橋車站門市選購，套票使用期限至2026/12/11。

觀傳局指出，透過「北投漫遊」與「北投說9就走」等多元遊程及優惠套票，串聯北投文化場館、溫泉體驗、特色商圈及旅宿資源，讓旅客可依照旅遊天數及喜好，彈性安排一日或二日遊程，深入感受北投不同面貌，同時帶動街區人流與在地觀光消費。相關套票內容、優惠及使用方式，請至「北北基好玩卡」官方網站查詢。

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