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板橋《無限感應》！帶你從塗鴉、互動藝術理解神經多樣性

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：新北市政府青年局
▲圖片來源：新北市政府青年局


《無限感應—每一種感知，都值得被理解》公益藝術展於9月2日至9月30日在新北青創板橋藝術基地登場，由新北在地藝術家ALLO黃紹綸策劃，精選26件藝術作品，並融合街頭塗鴉與互動體驗，以更加直觀且貼近年輕世代的方式介紹「神經多樣性」。展覽將自閉症、ADHD、閱讀障礙等議題帶進藝術空間，希望暫時撕下人們習慣貼上的標籤，重新看見每個人不同的思考、感受與理解世界的方式。


▲圖片來源：新北市政府青年局
▲圖片來源：新北市政府青年局


用街頭塗鴉談「神經多樣性」，讓艱深議題變得更靠近生活

相較於透過艱深文字介紹神經多樣性，《無限感應》選擇以充滿視覺張力的街頭藝術作為溝通媒介。策展人ALLO黃紹綸曾獲2024墨路行者塗鴉國際大賽冠軍，近期亦前往紐約參與「Taiwan POP臺灣上奅——曼哈頓臺灣文化黑潮」計畫，於布希維克街區完成大型壁畫創作。此次則將創作經驗帶回新北，以年輕、當代且更容易產生共鳴的藝術語言重新轉譯社會議題，讓原本陌生的「神經多樣性」概念，透過作品逐漸變得具體。


▲圖片來源：新北市政府青年局
▲圖片來源：新北市政府青年局


讓特殊生創作走出校園，不同的觀看方式都能成為藝術

本次展覽亦與中華民國自閉症總會，以及專為特教學生舉辦的多元才藝競賽「墨賞盃」合作，展出由樹林高中、丹鳳高中、光復高中、泰山高中等校共同主辦的「第五屆墨賞盃」相關特教學生作品。當這些創作從校園走進公共藝術空間，作品被看見的不只是技巧與形式，更是創作者獨特的感知、思考與表達方式。展覽也藉此讓藝術成為不同生命經驗彼此對話的媒介，讓更多人從作品本身開始理解差異，而非先從標籤定義一個人。


▲圖片來源：新北市政府青年局
▲圖片來源：新北市政府青年局


從「看見不同」走向「理解不同」，把看展變成一次包容練習

《無限感應》最終想討論的，其實不只是藝術，而是人們如何面對彼此的不同。每個人的大腦都有自己的運作方式，感受環境、接收資訊與表達情緒的方法也可能截然不同。透過街頭塗鴉、互動體驗與26件藝術創作，展覽邀請觀者暫時離開自己熟悉的觀看角度，試著理解另一種感知世界的方法。從「看見不同」走向「理解不同」，這趟觀展旅程也成為一次關於同理、接納與社會包容的練習。


▲圖片來源：新北市政府青年局
▲圖片來源：新北市政府青年局


【無限感應—每一種感知，都值得被理解】

展覽日期：2026年9月2日至9月30日

展覽地點：新北青創板橋藝術基地（新北市板橋區成都街63巷6、8號）


※文章僅提供活動相關資訊，並非活動聯繫窗口


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這可能不是一場讓你「看完就走」的藝術展。《無限感應》把自閉症、ADHD、閱讀障礙與神經多樣性轉化為一場可以觀看、互動與思考的藝術體驗。

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