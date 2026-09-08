快訊

「先射箭再畫靶」柯文哲再要求法庭直播 批檢察官用手段製造冤獄

中職／森野當場邀約來當教練 陳偉殷還無意穿回球衣「先不要」

台積電奪回成交值王位！外資狂買「這2檔記憶體」衝上2、3名

雙北人抄筆記！9／22國際無車日「719條路線公車免費搭」 開啟「都會圈一日遊」免花車錢

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖為雙北公車。圖／聯合報系資料照
圖為雙北公車。圖／聯合報系資料照

雙北人抄筆記！9/22國際無車日，主推「雙北公車免費搭」，還會在西門町、中山商圈等熱區舉辦街頭宣傳。當天不用為了省公車錢用步行或騎YouBike，都會圈一日遊交通費幫你省下來！

響應9/22國際無車日，雙北公車搭車免費、不需刷卡或投幣。圖／悠遊卡公司提供
響應9/22國際無車日，雙北公車搭車免費、不需刷卡或投幣。圖／悠遊卡公司提供

每年9/22是「國際無車日」，為倡導永續交通，9/22當日「雙北公車免費搭」（觀光巴士紅線、觀光巴士藍線除外），共計719條路線、5,842輛車輛，上車不需刷卡或投幣，直接免費搭乘、開啟旅程；同時，響應「我的減碳存摺」加碼「月月抽」及「月月兌」活動，達成指定條件即可參加抽獎，或累計減碳量來兌換15元公車乘車券。

圖／台北市政府交通局官方粉絲專頁
圖／台北市政府交通局官方粉絲專頁

此外，台北市更提前於9/12、9/19分別在西門町商圈、中山南西商圈舉辦街頭宣傳，拍照打卡分享社群、貼上響應貼紙，即可獲得限量宣導好禮，數量有限、送完為止。

需注意的是，9/22公車免費搭活動期間自頭班車發出起至該日末班車結束止（不含9/22凌晨發出之夜間公車，但包含9/23凌晨發出之夜間公車）；而持有「基北北桃都會通定期票(TPASS)」及各類優惠票種不給予補償；免費期間因無刷卡紀錄不提供公車與捷運之轉乘優惠。

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

國際無車日 一日遊 西門町 中山站

相關新聞

套餐不用250元！台中最新「中式簡餐」，推薦瓜仔肉和招牌燉豬肉，人潮滿滿最好一開店就來

udn走跳美食／強生與小吠 台中有中式好吃的簡餐，他們家可能就佔了三間quota！一是『富屋家』，二是『家料理』，第三就是這家最新開幕『富米家』。

雙北人抄筆記！9／22國際無車日「719條路線公車免費搭」 開啟「都會圈一日遊」免花車錢

雙北人抄筆記！9/22國際無車日，主推「雙北公車免費搭」，都會圈一日遊交通費幫你省下來！還會在西門町、...

全台巡迴鯨鯊展高雄登場！「海邊的星星巨人」進駐棧貳庫　沉浸式光影、互動體驗一次玩

鯨鯊巡迴展《海邊的星星巨人》首站高雄登場，8月30日至10月28日進駐棧貳庫，透過沉浸式光影與互動遊戲認識鯨鯊及海洋保育。

下雨天，一個人走進墾丁森林！珊瑚礁、洞穴與濃霧之間，才發現腳下這座山曾經是一片海

對很多人而言，墾丁的方向感很簡單：往海走。沙灘、浮潛、衝浪、夕陽與墾丁大街，幾乎構成我們對國境之南的集體印象；然而從墾丁大街轉離主要道路，沿著山路往上開不到十分鐘，熟悉的海濱度假氣氛迅速消失，取而代之的是一座由熱帶植物、珊瑚礁岩與石灰岩地形共同構成的森林。

金樽海岸的藝術殿堂　在江賢二藝術園區沉浸台東慢時光

好一陣子沒踏上台東這片土地了！駕車從市區一路向北，這回造訪坐落金樽、依傍著海岸山脈，且可遠眺碧海的「江賢二藝術園區」，這兒並非單純只是個展覽空間，更是藝術家自言其最大、也是最完整的作品。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。