雙北人抄筆記！9／22國際無車日「719條路線公車免費搭」 開啟「都會圈一日遊」免花車錢

雙北人抄筆記！9/22國際無車日，主推「雙北公車免費搭」，還會在西門町、中山商圈等熱區舉辦街頭宣傳。當天不用為了省公車錢用步行或騎YouBike，都會圈一日遊交通費幫你省下來！

響應9/22國際無車日，雙北公車搭車免費、不需刷卡或投幣。圖／悠遊卡公司提供

每年9/22是「國際無車日」，為倡導永續交通，9/22當日「雙北公車免費搭」（觀光巴士紅線、觀光巴士藍線除外），共計719條路線、5,842輛車輛，上車不需刷卡或投幣，直接免費搭乘、開啟旅程；同時，響應「我的減碳存摺」加碼「月月抽」及「月月兌」活動，達成指定條件即可參加抽獎，或累計減碳量來兌換15元公車乘車券。

圖／台北市政府交通局官方粉絲專頁

此外，台北市更提前於9/12、9/19分別在西門町商圈、中山南西商圈舉辦街頭宣傳，拍照打卡分享社群、貼上響應貼紙，即可獲得限量宣導好禮，數量有限、送完為止。

需注意的是，9/22公車免費搭活動期間自頭班車發出起至該日末班車結束止（不含9/22凌晨發出之夜間公車，但包含9/23凌晨發出之夜間公車）；而持有「基北北桃都會通定期票(TPASS)」及各類優惠票種不給予補償；免費期間因無刷卡紀錄不提供公車與捷運之轉乘優惠。

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